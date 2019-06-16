〈台股風向球〉半導體股壓力重成季底作帳行情鍋蓋 靜待美國二大訊息

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年6月16號11點23分

過去一周台股加權指數反彈 115 點，站回 10500 關卡上，投信有意季底作帳連 5 買，不過，外資籌碼未見明顯偏多的訊號，而上周五美股費半指數又重挫 2.6%，恐對電子股周一的表現造成不少壓力，僅剩技術面上，月線扣抵低位，短線有助漲抗跌效果，台股交易員認為，短線箱型整理的格局難以突破，甚至往下續探支撐的可能性也不低，而本周重要的消息面有美國將召開 301 關稅聽證會、FOMC 會議等，就看結果能否為股市注入一劑強心針。

G20 川習會月底登場前，貿易戰消息面處在空窗期，不僅難有利多激勵，中國商務部最新表態是正在履行不可靠實體清單的必要程序，具體細節將於近期公布，對貿易談判則「沒有新的資訊可提供」，甚至繼續撂重話直指美國若想透過搞單邊主義和施壓迫使中方屈服，絕不會成功，顯然美中貿易緊張局勢暫時還是無解。

而美國貿易代表辦公室 (USTR) 17 日到 25 日舉行 301 關稅聽證會，就第 4 輪對中國制裁關稅的影響，聽取企業和業界團體的意見，是否會影響美國總統川普後續態度，有待觀察。

不僅消息面壓抑多方信心，美股費半指數在博通下修全年財測後，半導體股一片慘綠，就連台積電 ADR 也重挫逾 4%，勢必對周一的台股表現造成壓力。

從外資上周的布局來看，買超 2 天後又連賣 3 天，周合計賣超 9.1 億元，不過，外資賣超前 10 大標的多是債券型 ETF，依序為富邦 VIX 超過 10 萬張，元大 AAA 至 A 公司債 6.4 萬張、中信美國公債 20 年達 5 萬張，國泰 A 級公司債 4.8 萬張，富邦 A 級公司債 3.8 萬張，國泰 5Y + 新興債 3.6 萬張，凱基中國債 3-10 和開發金均在 3 萬張之上，友達和兆豐金也遭賣超逾 2.6 萬張。

可偏正面解讀，外資的避險情緒已有降低。

同時，投信連 5 個交易日呈現買超，合計共買逾 29 億元，顯然有意趕在季底前作帳，買超前 10 大標的分別有元大高股息逾 1.27 萬張，欣興超過萬張，聯電、南電在 6000 張上下，元大台灣 50 近 5000 張，佳士達、錸德均超過 3500 張，穩懋、泰鼎 - KY 和台泥在 2000 張上下。

比較可以期待的是，FOMC 會議將在 6 月 18 到 19 日召開，若對降息的態度更明朗，有助提振資金面的續航力。

法人表示，從上周五費半重挫的態勢來看，對於占台股權重大的半導體產業不利，恐進一步衝擊整體盤勢，在加權指數始終無法站回季線下，且季線扣抵值越走越高未來將轉為下彎，短線恐怕只能先寄望個股季底作帳的零星行情，並靜待貿易戰的新訊息。