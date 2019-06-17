台股月線保衛戰登場 台積電得挺住！

台股端午後增量搭配護盤，原本有衝關季線的機會，但香港「反送中」影響亞股，台股上周未能站穩 10600 點關卡，連 10549 點都未能守住，指數以 10524.67 點作收，成交值縮至 842 億元，周五台積電 ADR 重挫逾 4%，台積電今日能不能挺住？恐將為指數帶來壓力，關鍵點位為 10442、10477 與 10515 點。

台股今日將面臨 10500 點整數關卡保衛戰，須站穩 10515 點之上，才有機會挺住，維持在 10500 點至 10549、10574 點間震盪，若未能挺住，需提防往 10477、10442 點回測，如棄守 10442 點，提防空方攻勢擴大。

台股多頭上周錯失最佳攻擊機會，不僅未能碰到季線，連 10600 點、10549 點都未能站穩，攻擊量能不足為原因之一，加上美中貿易戰、反送中等情勢演變，讓新台幣匯率防守 31.5 元壓力也大增。進入 6 月下半月，個股部分，法人集團作帳可望持續至中旬結束，不過若國際盤震盪，也有可能提前展開結帳行情，愈逼近 6 月底，操作難度大增。

以時間角度看，台股 6 月下旬開始進入除權息高峰，除息部分，今年指數預估影響約 440 點，隨時間拉長，多頭要往季線上攻，難度更高，不僅除息個股都得填息，且再往上攻高，目前盤勢暫以區間震盪看待，多頭仍以守住月線為第一要務。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)