與博通競爭！英特爾收購乙太網路晶片新創Barefoot

相關消息指出，晶片巨頭英特爾 (Intel)(INTC-US) 計畫收購新創公司 Barefoot Networks，透過增強其乙太網路晶片技術，與博通 (Broadcom)(AVGO-US) 展開競爭。

乙太網 (Ethernet) 是一種電腦區域網路技術，能夠連接龐大的電腦和服務器網路，目前由博通佔據全球乙太網通訊晶片領域主導地位。

英特爾執行副總裁 Navin Shenoy 表示，收購的目的是為了解決數據爆發式增長問題。世界上有一半以上的數據是在過去兩年間產生，其中只有 2% 受到分析，這激發了分析大量數據的計算能力需求，同時刺激了網路對於交換這些數據的需求，考慮到這點，英特爾簽署了收購 Barefoot Networks 的協議。

Barefoot Networks 是將乙太網交換晶片用於數據中心的新興領導者，其所製作的晶片具有開源可編程技術，允許用戶針對自身晶片的需求進行編程，幫助用戶提高晶片運行效率，開發出具有差異性的產品。

儘管英特爾為全球數一數二的電腦晶片製造商，但其目前不生產乙太網路通訊晶片，希望藉由此次收購，將 Barefoot Networks 的乙太晶片技術融入自身雲端網路架構，為數據中心客戶提供創新的功能體驗。

Shenoy 表示，交易估將在第 3 季完成，但不透露交易價值。