中國高喊「國產替代」 實際仍處「替代有限」

中美貿易戰川普以科技為籌碼，來抑制中國高科技產業及經濟發展。在這樣的背景下，中國極需推動自主創新，強化自身科技實力。但目前中國在核心技術發展方面仍有諸多不足。

特別在硬碟（HDD）產業，中國沒有任何可以替代的廠商。不光如此，其餘核心零組件即使中國都有能對應的廠商，但絕大多數只能提供低階的替代產品。

而且即使在低階市場，也只有 1/3 的產品能做到完全替代，其餘 2/3 的產品則處在產品驗證、市場驗證、出貨驗證等階段。

若再將技術提升一級，可替代的產品更是大幅下滑，如 FPGA、DSP、ADC 等領域均出現斷層，沒有中國企業能接軌。

更遑論技術等級最高的高階市場，除了華為海思的天罡、麒麟處理器已能打入高階市場外，其餘高技術的射頻、PA、晶圓代工等等核心零組件或是產品製程，均不是國際大廠對手。

表: 鉅亨網製

表: 鉅亨網製

表: 鉅亨網製

雖然中國一直引以為傲的海思，在高階晶片市場靠著以母公司華為產品做出海口，使其晶片占有一定的市場地位。但在 ARM 暫停與海思合作後，即使海思還能繼續使用 ARM 現有架構設計晶片，但已不能向 ARM 尋求進一步的協助。

若未來 ARM 推出新一代的版本，海思更無法採用，這對於海思在研發上將是重大衝擊。

此外，美國針對中國打科技牌並不是近期才開始，早在對中興封殺後，中國科技廠就已有所警覺，但警覺是一回事，能不能做出反抗則是另一回事。

畢竟科技產業中的國際大廠，均在各自領域豎起高聳的專利城牆，中國科技要在各科技領域有關鍵性的突破，短期內並不容易。

中國科技業內人士指出，從中興遭到美國封殺時，社會上不斷出現「國產替代」的需求聲。但事實上「國產替代」不是一朝一夕能達成，各項科技產品從前期的設計、開發，到中期的產品驗證、客戶驗證，再到最終商用，最快也要 2 年才有機會達成，且這其中還不包含處理專利問題。

同時，他們認為中國政府可以像醫藥產業一樣訂定清單，納入清單內的科技產品都能優先取得政府採購標案，再配合政府獎勵政策，只要產品能順利推出，企業研發金源不斷，「國產替代」時程將能加速縮短。