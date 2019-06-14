華為突破！西班牙用華為設備進入5G世代

根據德媒消息指出，歐洲電信龍頭 Vodafone 將於 6 月 15 日，在西班牙的 15 個城市推出 5G 商用服務，而電信設備則是採用華為產品。

該報導表示，即將享有 5G 服務的西班牙城市包含馬德里、巴塞羅那、巴倫西亞等等，這將使 Vodafone 成為西班牙市場第一個 5G 網路營運商。

同時，在本周六開通 5G 網路之後，西班牙將成為繼瑞士、英國後歐洲第三個開通 5G 網路的國家。英國的 5G 網路在 5 月 30 日就已由電信營運商 EE 開通，第一批 5G 商用城市包含倫敦等 6 座。

值得注意的是，作為歐洲最大電信運營商，Vodafone 在歐洲多個國家都有業務，同時也將在歐洲多個國家取得 5G 網路營運權，除西班牙外，Vodafone 還將在英國、德國和意大利開通 5G 網路，意大利預估在 6 月 17 日開通，Vodafone 英國 5G 業務則是在 7 月 3 日上線。

至於德國部份，根據昨 (14) 日傳出的消息指出，Vodafone 已以 18.8 億歐元（約合 21.3 億美元）取得德國的 5G 移動網路頻譜。

受到市場關注的是德國的 5G 通訊是否會禁用華為設備。之前，德國總理梅克爾表示，目前世界上許多國家都採用華為的技術，德國對 5G 網路也有相關需求，不會因為一個企業是來自某個特定的國家，就將其直接排除在德國 5G 網路建設的大門外。

