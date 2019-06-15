英國渴求與美締結貿易協議 但面對氯洗雞肉爭議又裹足不前

美國在英國脫歐之後與英國談判貿易協議的前景，最終可能取決於英國是否可以接受氯洗雞肉極具爭議的辯論結果。

在今年稍早條列其「談判項目」時，美國建議英國不應期望在美國出口的氯洗雞肉上享有比其他盟友更溫和的待遇。

英國政府一再否認它會在脫歐後降低現有食品標準，但執政的保守黨的資深國會議員似乎在這個問題上存在分歧。

國際貿易部長 Liam Fox 暗示英國可以在脫歐後的貿易協議中接受氯洗雞肉，而首相候選人之一的環境部長 Michael Gove 堅稱它將成為未來與華盛頓貿易談判時的「紅線」。

那麼，什麼是氯洗雞肉？能安全食用嗎？為什麼它對潛在的美英貿易協議如此重要？

什麼是氯洗雞肉？

氯化雞肉或氯洗雞肉是指經過抗菌沖洗處理以去除有害細菌的雞肉。

這些沖洗方式，在業界通常被稱為「減少病原處理方式 (Pathogen Reduction Treatments, PRTs)，主要是在殺死雞肉表面上的潛在有害生物，如大腸桿菌、沙門氏菌和曲狀桿菌。

自 1997 年以來，由於食品安全問題，歐盟 (EU) 禁止用氯清洗雞肉。該禁令有效地阻止了通常用這種方法處理的所有美國雞肉進口。

相反，歐盟堅持認為除非經歐盟委員會明確批准，否則不得用清水以外的任何物質清洗肉類。

歐盟中倡導所謂「農場到餐桌」或「耕種到餐盤」做法的社運人士認為，這樣會帶來更高的衛生標準和動物福利。這是因為農民必須在整個生產過程的每個階段都要小心，而不是在雞被屠宰後依靠化學品淋浴來消滅有害細菌。

英國全國農民聯盟 (NFU) 首席對歐出口及國際貿易顧問 Gail Soutar 表示，「我們擔心的是，如果只專注於最終過程，那麼在此之前你就更有可能在面對任何風險時出現鬆懈。」

這種做法安全嗎？

美國監管機構表示肯定，氯洗雞肉是安全的。事實上，美國農業部 (USDA) 在幾種家禽加工過程中准許使用抗菌漂洗劑，包括二氧化氯、酸化亞氯酸鈉、磷酸三鈉和過氧酸。

歐洲監管機構甚至同意美國同行的作法。歐洲食品安全局已經得出結論，氯化雞肉不會對消費者構成健康風險。

但是，NFU 認為農業社團內外存在「合理的恐懼」，即在離開歐盟後，英國可能同意將農業食品進口標準降到更低標準。

NFU 指出，「要求高標準的食品安全、環境保護和動物福利是完全合法的，但必須認識到這些事情需要付出代價。這些成本海外競爭對手通常不會承擔，卻可能會使英國農民陷於不公平的劣勢。」

（圖: AFP）

它為什麼重要？

未來的跨大西洋貿易協定對英國在歐盟以外的經濟未來至關重要。

氯洗雞肉象徵著對食品安全、動物福利和環境標準的廣泛關注，這些關注可能成為英國脫歐後任何交易中的關鍵談判工具。

農業問題是阻礙 2016 年美國與歐盟之間達成「跨大西洋貿易與投資夥伴關係 (TTIP)」協議的主要障礙之一。

自此之後，美國就將禁止使用 PRT 視為加強與歐盟貿易關係的絆腳石之一。

今年稍早，美國駐英國大使 Woody Johnson 表示，對氯洗雞肉和其他美國農業採行方式的擔憂是「煽動性和誤導性的」。

在英國報紙《電訊報》3 月初發表的一篇文章中，Johnson 敦促英國在美國公開其未來美英貿易協議的項目後，接受美國的農業運作方式。

在歐洲，一般認為，如果英國接受用氯處理肉類作為與美國達成自由貿易協議的代價，可能會​​使英國之後很難向歐盟出售肉類。

當被問及英國脫歐後引入氯洗雞肉的前景是否引起了人們關注時，消費者團體 Which? 戰略政策合作夥伴 Sue Davies 回答：「絕對的。」

她說，「我們需要非常小心，特別是在食品安全方面。我們已經花了很長的時間從沙門氏菌恐慌和瘋牛症的黑暗日子走出來。」「我們不需要退回這種過時的肉類處理方式過程治療，絕對沒有必要妥協。」

接下來會發生什麼？

在英國仍然是歐盟成員國的情況下，預計不會立即對英國出售的家禽進行任何改變。

但是，由於英國這個全球第五大經濟體在脫歐後面對利益誘人的貿易協議不斷增加的壓力，預計這種辯論會愈演愈烈。