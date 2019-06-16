PCB設備廠訂單能見度陡降 大量、川寶各謀因應

在中美貿易戰仍持續緊張的同時，包括台資及陸資 PCB 廠對於資本支出相對採取較去年緊縮的措施因應，就設備廠而言，包括大量科技 (3167-TW)、川寶 (1595-TW) 在營運上則各採取不同的分散策略，尋求穩定的經營成長。

半導體設備及 PCB 曝光設備廠川寶科技主管指出，目前在產業領域區塊來看，川寶在今年以來所受因中美貿易戰的影響，PCB 設備訂單及出貨明顯受 PCB 兩岸全製程廠接單不振而受影響，反而在半導體設備的業務領域受影響較輕微；在 PCB 曝光設備所受影響方面，訂單能見度已由過去的 1 季縮減到 1-2 個月。

川寶與大量科技目前所面對的問題，同樣是 PCB 原有客戶對於設備訂單出貨的遲疑；不過，大量科技今年以來所採取的因應策略上，則在於對於曝光設備的直接成像 (DI) 產品加緊市場開發，此一對於川寶屬於較新的業務，今年預計在韓國市場將取得不錯的成效。

此外，針對 PCB 廠因訂單縮減而不願採取大量的投資更新設備，川寶也採取更靈活的市場策略協助客戶對原有設備協助整改，也為在市場混沌的時期穩住客戶的策略之一。

川寶主管指出，此一新業務方向，主要在協助客戶端對於原有的 PCB 曝光設備的整改，例如將原有的曝光光源由大量耗用電力的汞燈改為相較節省能源的 LED 光源，這一方向不僅協助客戶達成降低耗能、節省成本的經營目標，也在現階段穩住客戶並為川寶帶來營收。

而大量科技已拿下 PCB 成型機全球第一的寶座，目前則積極拓展半導體檢測、大氣電漿等非 PCB 設備業務，大量科技今年半導體及面板相關設備營收占比可望拉升至 20% 的營收比重，目標在 2022 年 PCB 客戶的營收占比降為 50% 的營收比重。

大量科技在 5 月的營收為 1.6 億元，年減 54%，1-5 月營收 7.82 億元，年減 53%。大量科技主管表示，公司 5 月營收較原估算產生數字出現明顯落差，主要是在 5 月 10 日美國總統川普發出更強烈的對中國的關稅制裁警告，導致客戶端拉貨態度遲疑所致，目前仍待觀察美中貿易戰的後續影響。

大量科技去年營收 39.87 億元，稅後純益 4.34 億元，每股純益 5.42 元，獲利創近 11 年來新高，去年大量科技的 PCB 設備約占營收比重達 9 成，2019 年預估隨著半導體及面板廠客戶增加，PCB 產品占比可望降至 8 成。