〈鴻海股東會〉6/21登場將是郭董最後一次董座身分出席 聚焦五大問題

眾所矚目的鴻海 (2317-TW) 股東會將於 6 月 21 日登場，這也可能是董事長郭台銘最後一次主持股東會，預計股東會將聚焦五大重點，包含郭董卸下董座後在鴻海的定位、新董事長人選、集團未來方向、下半年展望、鴻海股價表現等，都將成為股東會的關注焦點。

郭台銘表態淡出營運，但依舊在下屆董事會中占有一席，鴻海的 9 人經營委員會未來若有決議，仍得經由董事會同意，也就是郭董仍在未來營運方向上扮演角色，郭董也曾指出，還是會參與集團大方向，因此，郭董接下來在董事會中扮演的定位，乃至集團未來發展方向，都有待郭董說明白。

董事長接班人選，也將是股東會一大關注焦點，不論從外媒消息、或是觀察日前鴻海法說會中的狀況，市場普遍認為，將由 S 次集團總經理劉揚偉出任，但對此鴻海集團上下保密到家，郭董是否會在股東會時提前揭開謎底，外界引頸期盼。

另外，目前外部環境面臨美中貿易戰、華為事件外，美印之間的貿易摩擦、中東地緣政治風險升溫等，都為下半年景氣增添不確定性，郭董對下半年的展望看法，也是重點。

最重要的是，郭台銘曾表態說，鴻海股價沒到 200 元不退休，但現在鴻海股價離 200 元還有距離，只是郭董已經打算拂袖而去，提前轉換跑道，郭董如何向小股東們交代，同樣值得觀察。