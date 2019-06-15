熱門股 —貿聯-KY營運估逐季增 股價收復200元大關及所有均線

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 受惠特斯拉拉貨動能升溫，加上電器及資訊用線持穩成長，公司認為，雖然外部有貿易戰，但今年依舊逐季成長，本周股價彈升逾 1 成，重回 200 元之上，並收復所有均線。

雖然外部面臨貿易戰，但貿聯認為，只要狀況不要持續惡化，營運逐季成長、下半年優於上半年，及全年優於去年的態勢不變，審慎樂觀看待今年。

以各產品線來看，在車用線束方面，特斯拉 4、5 月 Model 3 出貨量已超越第 1 季總和 6.3 萬輛，且 6 月可望延續，預計可達到 9-10 萬輛，全年可達 36-40 萬輛，貿聯指出，5 月中以來的確有看到出貨升溫。

資訊用線方面，貿聯表示，美系新客戶於第 2、3 季陸續量產適用於平板、以及搭載 Thunderbolt 技術的新機型，加上打入伺服器機外線市場，預計下半年起小量出貨，都將陸續貢獻營運表現。

家庭用線方面，貿聯受惠歐系等電器客戶發表年度新機，或延續去年熱銷產品，推升出貨暢旺，預計動能將穩定成長。

至於中國銷美的 25% 關稅，貿聯指出，客戶都願意吸收多餘的關稅成本，銅料成本波動也可陸續反映至終端客戶，獲利動能不受影響。

貿聯本周股價展開反彈，週五 (14 日) 終場收在 210 元，成功重返 200 元之上，同步收復所有均線。