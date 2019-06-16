大同股東會本周登場 經營權之爭料將成焦點

大同 (2371-TW) 股東會將在本週一 (17 日) 登場，市場派放話，要在股東會上解任 3 席獨立董事，展現拿下大同經營權的決心，公司派也發動委託書徵求攻勢，雙方攻防暗潮洶湧，為股東會的結果增添變數；外界預期，公司派除解任獨立董事提案外，大同受華映、綠能拖累營運，也將成關注焦點。

目前，大同前 10 大股東名單中，除 5 家本土及外商銀行外，其餘 5 名由市場派及公司派瓜分，據了解市場派及公司派，分別掌握逾 2 成股權，以發動委託書徵求攻勢，藉此爭取更多股權。

法人分析，若 3 席獨董議案成局，大同勢必召開臨時會補選，市場派有望藉此全面改選董事，讓大同經營權變天，因此雙方如何號召更多盟友，將成關鍵。

大同營運方面，子公司華映、綠能因聲請重整、債務協商減產皆已下市，另外另一半導體子公司尚志，也因認列綠能鉅額虧損、淨值轉負，將於 6 月 26 日下市。

大同受子公司拖累，5 月營收僅 26.18 億，月減 6.65%，年減達 51.39%，累計前 5 個月營收 135.62 億，年減達 50.13%。

大同前董事長林蔚山，則因通達案被依違反證券交易法判刑 8 年、併科罰金 3 億元定讞；林蔚山原擔任母公司及旗下多間子公司董事長，以個人因素辭職，目前大同董事長由林蔚山妻子林郭文艷掌舵、華映、綠能董事長則由現任董事唐遠生接任、尚志由總經理李龍達接任。

大同一連串負面消息、營運表現持續下滑，如今子公司人事大搬風，股東將質疑大同經營能力，畢竟 10 多年未發股利，大同還能撐多久，也是股東關注重點。