〈觀察〉企業搭降息順風車籌資 Q2企業發債規模衝破千億

美中貿易戰一路延伸至科技角力，讓全球景氣成長蒙上一層陰影，就連美國聯準會也態度鬆動，有意透過降息刺激經濟，市場利率可能進一步探低，在此氛圍下，企業也加快發債進度，據統計，光是第 2 季公司發債規模，就超過 1200 億元。

美中貿易戰持續升溫，傷及經濟成長動能，全球掀起一股降息潮，陸續祭出量化寬鬆救市，嗅覺敏銳的企業也緊抓市場降息趨勢，陸續發行公司債降低籌資成本。

據公開資訊觀測站統計，今年第 2 季以來已有 10 家以上公司以發行公司債方式籌資，當中不乏大型權值股公司，例如台化、統一與國泰金等重量級上市公司，國營事業台電為籌措電廠擴建，今年仍持續發債，估算光是第 2 季企業發債規模合計共 1292 億元。

觀察各企業債的債券訂價利率，除少數幾檔包括中租迪和乙券、國泰金丙券、日月光控股乙券，以及鄉林、永信建設等公司債還有 1 字頭以外，其餘票面利率全都跌破 1 字頭，顯示在利率偏低市況下，企業發債籌資仍相對便宜。

相關承銷券商指出，台灣利率長期處於低檔徘徊，對企業來說發債籌資遠比跟銀行借貸還便宜，讓企業紛紛選擇以發債方式籌資，降低資金成本。

以指標性發債大戶台電來說，今年債券票面利率全都跌破 1 字頭，在資金追捧下利率更創下歷史新低，5 年期公司債利率僅 0.72%，顯示市場利率偏低，如果美中貿易戰持續升溫，預期在保守資金湧入下，債市熱度短期難以降溫。