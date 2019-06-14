美股回穩電子股反彈台股週漲115點 市值守住31兆關卡

美股回穩帶動電子族群股價反彈，給予台股本周盤勢支撐，單週上漲 115 點、週線收紅，終場以 10524.67 點作收，上市公司總市值增加 3452.94 億元，市值仍守住 31 兆關卡。

台股本週出現資金籌碼換手操作，外資趁著金融族群漲多獲利了結，改抱電子與內需相關族群，但因貿易戰、華為等利空因素仍未完全消退，電子族群漲勢有限，大盤持續平盤震盪整理。

觀察本週各族群盤勢表現，其他電子類指數上漲 5.58% 居冠，主攻內需市場的汽車類指數則出現漲多拉回，單週下跌 1.33% 表現較為疲弱，另外不含金融類指數漲幅約為 1.49%、未含電子類指數下跌 0.02%，未含金融電子類指數漲幅約 0.44%。

從資金面來看，外資調節台股立場有鬆動跡象，14 日雖然仍賣超台股 31.77 億元，但近一週已經由賣轉買，儘管金額不大，但仍可看出外資賣超動作有趨緩跡象，對於穩定市場信心有一定程度的助益。

展望後市，法人認為，大盤支撐點在月線 10440 點附近，但仍需慎防季線 10670 點反壓，整體而言，貿易戰與美中科技角力仍是左右外資動向的關鍵，但從產業中長期趨勢來看，同時關注因為國際局勢變化造就的轉單受惠者。投資策略仍以選股不選市為主，建議可留意 5G、ABF 載板、電動車與內需消費等族群。