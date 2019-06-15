熱門股—可成下半年營運逐季走揚 單周強漲逾14%周線中止連5黑

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 受惠 5 月自結數表現亮眼，營收月增 26%，稅前盈餘也月增逾 3 倍，且下半年營運可望逐季走揚，第 3 季營運將明顯跳升，第 4 季攀全年高峰，激勵本周股價走勢凌厲，周五 (14 日) 終場以 217.5 元作收，單周一舉收復 5 日線、10 日線與月線，股價周漲幅逾 14%，周線成功中止連 5 黑。

可成董事長洪水樹日前在股東會後表示，今年過去幾個月營運較為辛苦，營收、獲利均面臨較大的壓力，但在艱困的時候，也會有新機會，撇開外部環境因素，以公司內部常年務實精實經營來看，無論技術升級、擴張整合、管理系統優化，均處於最好的狀態，會在最差的時候，找到最好的利基點。

可成第 2 季各產品線產能利用率仍偏低，展望下半年，洪水樹指出，第 2 季已開始回溫，下半年起可望逐季走揚，主因在於市場庫存歷經 2 季去化，已消化得差不多，第 3 季將有新品推出，預期產能利用率將回歸合理水準，營運將明顯跳升，第 4 季也會相當不錯，惟貿易戰使市場變數相對變多。

可成日前也公告 5 月自結數，合併營收 54.65 億元，在產能利用率提高帶動下，營收月增 26.56%，年減 21.38%，毛利率 27%，營益率 15%，雙率均較上月成長 9 個百分點，稅前盈餘 30.24 億元，月增 3.27 倍，法人估 6 月營收可望再走揚。

可成日 K 線圖



