〈稅收統計〉台股量能急凍 拖累證交稅 前5月減少金額創7年來最大

台股成交量萎縮，連帶拖累證交稅稅收，根據財政部統計，5 月證交稅僅 81 億元，較去年同期減少 18 億元、減幅 18.2%，累計前 5 月實徵淨額共 350 億元，較去年同期減少 76 億元，減少金額創 2013 年以來最大，今年證交稅預算數 1129 億元，若成交量無法衝高，證交稅收恐難達標。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，上市櫃股票成交量持續下滑，其中 5 月平均日成交量僅 1354 億元、年減 22%，累計前 5 月日平均成交量 1360 億元、年減 16%，成交量下滑導致證交稅收也跟著縮水。

財政部今 (12) 日公布 5 月稅收統計，單月實徵淨額 4085 億元，較去年同期增加 295 億元、年增幅 7.8%；累計前 5 月實徵淨額 8844 億元，較去年同期增加 297 億元，年增幅 3.5%。

觀察主要稅收項目表現，5 月實徵淨額主要以營所稅年增 300 億元最多，證交稅與房屋稅則分別較去年同月減少 18 億元、12 億元；累計前 5 月稅收，仍以營所稅年增 357 億元居冠，但證交稅則較去年同期減少 76 億元，營業稅與貨物稅也分別較去年同期減少 35 億元、16 億元。

營所稅 5 月實徵淨額 1656 億元、年增 22.1%，陳玉豐表示，主要是去年實施稅制優化方案，將營所稅稅率從 17% 調高至 20% 帶動營所稅增加；累計前 5 月稅收 1734 億元，較去年同期增加 357 億元、年增 25.9%，主要是申報稅額增加，加上去年同期有大額退稅所致。

綜所稅部分，單月實徵淨額 409 億元，較去年同期增加 6 億元年增 1.4%，累計前 5 月實徵淨額 1347 億元、較去年同期增加 16 億元、年增 1.2%。主要是利息、執行業務所得增加，但稅制優惠方案調高四大扣除額，導致去年綜所稅申報稅額減少，兩者交互影響所致。