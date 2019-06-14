華南金董座：三面向衝刺金控獲利 強化證券、產險獲利比重

華南金 (2880-TW) 董事長張雲鵬表示，美中貿易戰持續擴大，拖累全球景氣放緩，今年將從強化多元收益、均衡子集團獲利表現、強化數位金融等三大面向著手，提升獲利表現。

華南金今天舉行股東會並進行董事改選，15 席一般董事中，公民股延續過去共治默契，公股取得 8 席、以板橋林家為首的民股則取得 7 席，4 席獨立董事分別為：吳癸森、林國全、楊民賢與陳松棟。

張雲鵬致詞時表示，去年美中貿易戰與聯準會升息，為全球金融市場增添變數，經濟成長動能也減緩，但集團在既有基礎下仍繳出亮眼獲利表現，去年金控稅後純益 146.21 億元、年增 22%，每股稅後純益 (EPS)1.27 元，主要子公司華銀去年也貢獻 9 成以上獲利，全年稅後純益 143.07 億元，逾放比也降至 0.15%。

張雲鵬也說，華南金長期主要靠銀行挹注獲利，今年除了繼續衝刺利差、提升手續費收益與拉高財務操作績效外，也要均衡各大子公司的獲利比重，他並點名將積極拉高證券與產險兩家子公司獲利表現，透過降低對銀行獲利依賴，分散風險。

因應數位金融時代到來，張雲鵬表示，集團將持續將業務導入金融科技元素，以此簡化作業流程、提升服務品質與行政效率。

今天股東會另一個亮點是有小何麗玲之稱的投資人黃雪芬循例盛裝出席，並向新科董事長張雲鵬獻花，黃雪芬盛讚，張雲鵬是自己心目中的金控男神，期許華南金未來股價能飆漲至 50 元，為股東創造更多財富。

華南金今天股價平盤整理，小漲 0.24% 收在 20.5 元，近期因股價漲多拉回，跌破 5 日、10 日短期均線，但仍站穩長期均線，然而距離 50 元仍有一段距離。