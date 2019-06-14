【華冠投顧】台股量能急凍僅842億元，下周將變盤!

台股今日在電子權值股台積電 (2330)，股王大立光(3008) 等下跌之下，指數震盪走低，所幸有金融與傳產股撐盤，跌幅並未擴大，終場下跌 36 點，收盤價 10524 點，量能持續萎縮僅 842 億元，而本周行情先上後下，周線上漲 115 點，留上引線。

我們 5 月避開大跌 800 點，到 5/29 大盤 10227 創低點說: 出手，指數漲到本周二最高來到 10637 點，漲超過 400 點，跟大家說，漲太快已逼近季線會震盪，看吧... 大盤果真連續三天量縮震盪盤。

買股票要趁大盤拉回時買，拉回才有機會，現在已震盪三天，今日大盤量能極凍僅 842 億元，預期下周即將變盤! 觀盤重點: 台積電 236 元有無守，新台幣匯率與外資態度，有效攻擊量。

個股焦點: 台積電 (2330) 雖有 5 奈米將於明年投產的利多消息，但華為訂單削減，導致第三季營收展望較差，遭大摩調降目標價至 219 元，股價開低走低，今日跌破年線支撐。強勢股: 錩泰 (1541)，光環(3234)，華星光(4979)，佳龍(9955)，百合(9937)，美時(1795)。弱勢股: 穩懋(3105)，建榮(5340)，晶彩科(3535)，世芯 KY(3661)，智邦(2345)，祥碩(5269)，頎邦(6147) 等。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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