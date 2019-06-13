〈達麗營運展望〉今年全台北中南推案爆量135億元 將改寫歷史新高

台灣房市緩步築底中，上市建商達麗建設 (6177-TW) 上半年在台中推出預售案，短時間內封就銷售 5 成，董事長謝志長今 (13) 日股東會後表示，達麗推案將是北、中、南齊發，預估推案量將達 135 億元，創新高。

謝志長也強調，以目前達麗建設 25 億元股本的規模，加上新建案陸續完工入帳，現金流足夠，現階段並無擴充股本取得市場資金的規劃。

達麗建設預計，今年推案量將達 135 億元，包括新北市三重仁義段兩筆個案，總銷在 25 億元、5 億元；台中「達麗大道」、「達麗居山」兩個案，總銷估達 65 億元；另外高雄市惠民段推出一個案，估總銷為 15 億元，及高雄覆鼎金 25 億元總銷個案。

謝志長說，高雄覆鼎金建案總銷，是適用申請危老條例開發的個案，預計將在今年第 4 季上線銷售。

此外，達麗透過子公司達麗米樂公司投資約 20 億元高捷北機廠開發案，謝志長說，開發此複合式休閒娛樂購物廣場，將提供影視娛樂、主題商店、特色餐飲、文創市集等大型綜合商業服務，預計 10 月取得建照並動工，2021 年第 3 季完工，2022 年正式進入營運；其中包括攜手秀泰影城興建 4 層樓高、樓地板面積達 1.2 萬坪電影商城。