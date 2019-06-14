〈彰銀股東會〉變相加薪！員工持股信託最快9月底上路 6500名員工受惠

彰銀 (2801-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長凌忠嫄表示，彰銀今 (2019) 年平均加薪超過 3%，而員工持股信託最快 9 月底前可以推出，銀行行方最高每個月可以提撥 1500 元，等於變相再進一步替員工加薪，預計全行 6500 名員工都將受惠。

公股銀行陸續開辦員工持股信託，繼一銀、台企銀執行員工持股信託後，彰銀也即將跟進，凌忠媛表示，彰銀的員工持股信託方案，財政部已經同意，還要經過董事會，但是如果順利的話，今年 9 月底之前可以上路。

根據彰銀的方案，凌忠嫄表示，規畫行方最低每月提撥 1000 元，員工則依照職等自提，例如最低職等的員工就是每月自提 1000 元，行方就會相對應每月提撥 1000 元；但員工可以自行決定是否「加倍」自提，一旦加碼，行方就會將提撥金額拉高到 1500 元。

舉例來說，如果最低職等員工，願意「加倍」變成每月自提 2000 元，行方就會提撥 1500 元。

凌忠嫄還說，董、總等 15 職等最高每月可提撥到 8000 元，如果也加碼自提，也就是提撥 1.6 萬元，行方最高也還是只能提撥到上限 1500 元，顯示員工持股信託方案對基層員工更為照顧，目前以第 3 季上路施行為目標。