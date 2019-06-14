【運達投顧】下週啟動季底作帳行情

◆盤勢分析



台股今天收週線雖然留出上影線但週線已經創 4 週來的高點，下週將面臨挑戰季線關卡可否突圍關係著這波多頭攻擊的強弱，下週又是台指期結算是否有拉高結算的機會？重點分析如下：

1. 本週台股續彈但遇季線反壓多頭要能延續國際股市的結構是左右台股強弱的背景，美股本週也是短線漲多而出現整理但整理偏向強勢，因為道瓊與高科技股至今仍站在年線之上，費半雖然比較弱但也維持在月季線之間走整理，但下周起美股的月線成本將開始扣抵低點因此美股的月線也將開始走揚，當月線開始上揚也代表多方仍在延續中，所以下週台股可否拉高結算？預計美股經過本週的整理後下週偏強機會大可望帶動亞股上揚，而亞股裡的指標在陸股，下周陸股是否可過盤整區的高點在 5/17 的 3096 點，關係亞股是否有更強的攻擊，陸股過前高是攻擊訊號，就美股與陸股目前的走勢來看下週都還有續強的機會，所以台股這兩天量縮整理並沒有破壞多方的架構下週有續強的走勢。

2. 下週市場關注的焦點在 18 號的聯準會會議，預計這次會議將對是否降息提出討論與說明，6 月初美元跌破 97 關卡後已經出現頭部近日跌深反彈但走勢並不強，尤其美元在技術面上下週將會出現月季線的死亡交叉這代表美元走空的趨勢正在進行中，尤其市場預估七月降息的機率高達約 9 成，若下周聯準會會議有明確訊息那麼美元會有跌破年線 96.3 的壓力，所以就美元的走勢來看有利亞幣走升帶動亞股續強的利多仍在延續中。

3. 外資昨天在期現貨匯市都出現賣超，近日香港反送終事件造成香港資金有撤退的跡象當然多少也會影響台股資金流向，對於目前反送終事件的後續還須再觀察，外資目前期貨多單只有 4.1 萬口下週三就要期貨結算預計未來幾天不可能站上 5 萬口，所以台股雖還有拉高結算機會但季線是否可以站上就必須從台股漲跌的結構來做研判。

4. 五月下旬我們就多方要出現表態說明輪動的個重點：(1) 首先台積電、鴻海須先止穩指數才可見底；(2) 中美晶創波段新高本益比拉高到 15 倍之上，本益比還在 10 倍以下的環球晶、合晶則有位階與本益比的比價空間；(3) 當矽晶圓有買盤則本益比最低的被動元件則是輪動的標的。目前這三個結構都沒有出現偏離我們的分析內容，下週期貨結算台股要攻上季線首先權值股一定要表態，尤其下週權值股的輪漲重點會以低位階還在低部的鴻海以及被動元件的國巨華新科為主，今天台股仍偏整理是因為今天鴻海與被動元件開始出量可見輪動的機會正在展開下週會是起漲的時刻，矽晶圓概念股在本週環球晶合晶已經站上月線底部完成出現短多訊號，今天更在中美晶創新高的帶動下繼續走補漲，目前看來權值股的輪動撐盤仍在延續中，因此下週起要留意中低價股的比價空間，由於權值股撐盤那麼對於 6 月底的作帳行情將會在中旬後加速所以下週反而會是中低價股快速上攻的機會。

※運達投顧 蕭春源分析師

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