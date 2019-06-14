兩艘油輪週四在中東荷姆茲海峽遇襲，其中一艘巴拿馬籍油輪「Kokuka Courageous」的營運公司、日本國華產業 (Kokuka Sangyo Ltd)，於日本時間週五 (14 日) 下午 1 點鐘時召開記者會，向外界說明當時的情形與損失狀況。

先前有眾多媒體報導，「Kokuka Courageous」是遭到魚雷或水雷攻擊，而美軍更是指證歷歷，說在該艘油輪上發現了未爆的水雷。

對此，日本國華產業的堅田豐社長在記者會上表示，船員們在報告中說，事件發生當時，船隻正懸掛著巴拿馬的國旗行駛，他們遭受到 2 次的攻擊，船員也親眼目睹油輪被朝著他們飛來的物體所擊中，而船身內部也因而開了大洞。

〈油輪遇襲〉 日本國華產業：油輪非遭魚雷水雷擊中、貨物無損失。(圖片：AFP)

除此之外，由於船身受損的部位，距離海面還有相當一段距離，也因此排除是受到水雷或魚雷的攻擊。他們認為，Kokuka Courageous 遭到飛行物體攻擊的可能性較高。

而在此次的攻擊事件中，Kokuka Courageous 有一名船員受到輕傷，而在美軍的治療處置下，目前正順利恢復當中。

該公司也指出，目前該船隻沒有沉沒的可能，在貨物及燃料方面也沒有損失。先前受到援救的船員們，目前已回到船上，並使用備援的電力讓油輪重新恢復行駛，目前正在前往阿連 (UAE) 的 Khor Fakkan 港口途中。

國華產業也表示，有關船上所載運的貨物甲醇，只要航路沒有遭到封鎖，也將轉由其它船隻繼續輸運。