〈油輪遇襲〉分析師：中東波灣情勢升級 每桶油價可能上漲7美元

一個月內第二艘油輪在霍姆茲海峽附近遭到襲擊，加劇了對該地區石油安全和美國與伊朗間緊張局勢的擔憂，至少一位分析師認為事件升級可能使讓每桶油價上漲 7 美元。

其他分析師、包括觀察汽油價格的分析師，都強調消費者對加油站油價飆升感到擔憂還為時過早。

《美聯社》報導，波斯灣和安曼灣之間的關鍵航運點附近兩艘油輪明顯受到攻擊，其中一艘起火燃燒並開始漂流。在此之前，沙烏地阿拉伯的兩艘油輪遭到破壞，大約一個月前一艘來自挪威和阿拉伯聯合大公國的船隻受到「惡意破壞」的襲擊，以及 5 月的一次武裝無人機襲擊，導致沙烏地阿拉伯的輸油管道暫停運作。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick DeHaan 表示，波灣地區的最新攻擊「無疑將為未來幾週開啟一個新的篇章和新的擔憂」。

油價週四 (13 日) 上漲，7 月西德克州中質原油 (WTI) 上漲 1.14 美元或 2.2%，在紐約商品交易所 (NYMEX) 收於每桶 52.28 美元，抹去前一天 4% 的部分跌幅。8 月布蘭特原油上漲 1.34 美元或 2.2% 收 61.31 美元，也從周三的 3.7% 跌幅言反彈。

獨立能源專家 Anas Alhajji 說：「在多雲天氣下的特定時間裡，在該地區受保護最少的地區，只有政治和軍事弱勢的沙國和或阿聯酋石油所屬油輪遭到攻擊，這絕非巧合。」這位 NGP 能源資本管理公司前任首席經濟學家表示，「這些都是由國家等級者策劃的精細攻擊，因為所需的訊息和規劃要求靠個人或獨立團體是不可能完成的。」

《美聯社》報導，其中一艘船已經初步確定為 MT Front Altair，為登錄在馬紹爾群島下的原油油輪；《華爾街日報》報導，另一艘則是由日本公司營運。」

Alhajji 說，「很諷刺的是，不僅沙國和阿聯酋的石油被鎖定，甚至是那些決定停止自伊朗進口原油的亞洲國家也成受害者，」「這些攻擊不僅會提高政治和保險費用，還會降低供應量，」因此存在「三層衝擊」。

Alhajji 說，很難衡量這將對石油產生多大的價格影響，但如果進一步升級，價格可能會上漲多達每桶 7 美元。

然而，許多不確定因素佔上風。經濟學人智庫 (Economist Intelligence Unit) 全球經濟學家 Cailin Birch 表示，目前尚不清楚在安曼灣發生的一系列油輪襲擊背後的影武者是誰，「伊朗當局將繼續透過代理人直接或間接否認責任。在葉門與沙國軍隊作戰的 Houthi 叛亂分子也被懷疑是襲擊事件的幕後黑手。」

她說，「鑑於缺乏明確的訊息，美國政府有可能將最近的襲擊解釋為伊朗在該地區進行侵略的潛在跡象；美國國家安全顧問 John Bolton 在上月發生襲擊事件後很明確地這麼表示，」「由於伊朗停止遵守其核協議，美伊之間的緊張關係已經高漲，除非歐洲國家在接下來 30 天內繼續幫助其維持出口和協助。」

DeHaan 說，這些攻擊「可能是無預警發生，但市場警覺性現在肯定會升高。」目前不太可能產生持久的價格影響，但「隨著我們未來幾天了解越來越多內情，情形可能會有些轉變。」

根據這些油輪襲擊事件，DeHaan 預計汽油價格不會上漲，「我不相信這種情況會失控，而且絕對沒有理由讓開車的消費者感到恐慌。」

目前，對全球能源需求潛在放緩的擔憂仍然是交易商關注的焦點。

Birch 說，這就是「像給油價按個讚一樣」，「如果美國和中國在領導人於 6 月 G20 會議時設法暫停貿易戰，這將提振經濟前景，讓伊朗和海灣地區的供應風險推高油價。」