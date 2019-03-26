新保緬甸投資方案暫時喊卡 將優化業務

新光保全 (9925-TW) 去年營收及獲利都衰退，總經理洪國超今 (26) 日指出，新保今年的營運主要將以「智慧安防」、「智慧照護」、「智慧建築」提升獲利，至於南向前進緬甸的方案，因當地對於保全業的限制多，先暫時打住，而泰國的經營狀況佳，將有進一步提升獲利的空間。

新保 2018 年營收 70.46 億元，年減 0.72%，新保已揭露去年稅後純益 8.32 億元，年減 11.42%，每股純益約 2.17 元。去年股利發放每股 2 元現金股利，今維持上一年的發放水準。洪國超今天在台北國際智慧城市展中，接受訪問並作以上表示。

洪國超指出，台灣地區的人口就是這麼多，加上政府對於派遣人力的勞動條件管理趨嚴不利業者經營，目前的營運重點在於科技智慧管理的優化並進一步提供客戶端的加值服務，新保的智慧安防，展現生物及 AI 智慧影像辨識、智慧門管及行動差勤服務，AI 影像保全可辨識人形、骨架、人臉並分析行為

另外，在資源的整合方面，新保的智慧照護與新光醫院、人壽資源整合，以智慧建築為指標規劃。

新保原規劃結合當地廠商資源前進南亞的緬甸，但此一計畫暫時擱置，洪國超表示，緬甸當地法規外資投資不得超過一定比例限制，因此現階段以站穩泰國為主，泰國國民所得逐漸提高，業績成長快速，泰國業務以系統保全為主；而在中國大陸市場，目前已設立上海及廈門營運據點，並向外對於台商聚集較多的地區輻射出營運據點，目前在中國大陸的經營也以物業管理為主。