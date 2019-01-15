進軍影音串流服務市場 NBC也將推自家服務

影音串流服務相關產業持續蓬勃發展，如 Netflix(NFLX-US)、Hulu、亞馬遜 (AMZN-US) 等巨頭皆加入了戰場。如今，Comcast (CMCSA-US) 旗下的 NBC 環球 (NBCUniversal) 也將推出免費、帶廣告的串流媒體服務，只要是任一傳統付費電視服務用戶，都能免費使用。

據報導，NBC 預計於 2020 年第一季推出自家的影音串服務。該服務包括 1500 小時的 NBC 電視劇，及環球影業的電影。非付費電視用戶，則需每月繳交 12 美元。新的影音串流服務主要由一家名為 Bonnie Hammer 的公司運營。

NBC 估計在推出之後大約有 3 千萬至 4 千萬的用戶。NBC 將推出的串流服務將包含廣告，該公司表示，每小時節目將有 3-5 分鐘的廣告會撥放，每位用戶每月大約提供 5 美元廣告類營收。

NBC 執行長 Steve Burke 表示，該公司有信心與其他有線電視提供商達成交易，以提供更多免費影音服務。NBC 期望與最大的付費電視提供商達成合作，目前協商尚未完成。

NBCUniversal 並沒有計劃積極地撤回已獲得其他流媒體服務許可的節目和電影。

Burke 表示，該項影音服務還將提供電視直播，包括即時新聞和體育內容，像是即將到來的 2020 年夏季奧運會，屆時可望吸引眾多消費者。他也表示，該服務同時也將引入其他公司的影音內容，如索尼、Discoversy 和華納兄弟等。

2019 年對於影音串流媒體服務似乎是重要的一年，據先前報導，除了幾家知名媒體大廠之外，蘋果 (AAPL-US) 也將推自家的影音串流媒體服務。