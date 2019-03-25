蘋果春季發表會重磅看點：影音串流服務將登場

蘋果 (AAPL-US) 春季發表會在即，鑒於後幾代 iPhone 變化了無新意，為了超越過去 iphone 在全球帶來的可觀業績量，據悉，蘋果執行長 Tim Cook 將把公司未來賭在新推出的串流影音服務上，這將是蘋果十幾年來最大的轉變。

蘋果在十幾年前推出的 APP 應用程式服務，讓自己脫離了困境，更讓 iphone 業績成長。今年 1 月，蘋果公布了近十年來，公司第三季度首次營收與淨利下降。相較之下，去年服務營收成長了 33%，達到近 400 億美元，約佔公司總收入 2656 億美元的 15%

蘋果 (AAPL-US) 週四股價收漲 3.7%，且 10 個交易日中已有 9 個交易日上漲。蘋果領漲 S&P 500 資訊科技產業，週四漲幅 1.8%，本季該產業漲幅已達 20%。

Chaikin Analytics 執行長 Marc Chaikin 表示，蘋果近期股價超過了上週 185 美元「非常關鍵」的水準，「蘋果股價超過那個自 11 月 30 日來的高點，這真的非常重要。」

搶攻串流影音市場大餅

蘋果在串流影音的野心勃勃，蘋果想取代有線電視，將打造全新影音娛樂訂閱服務，公司打算將原創電視影集和其他家電視節目結合起來，預計可覆蓋全球 100 多個市場。蘋果這十年來不停嘗試著創新和改變公司方向，但未見成效，今年蘋果春季發表會上，外界猜測新串流影視服務將是這回大會的重頭戲。

知情人士透露，蘋果將在 26 日釋出一些新原創電視節目的第一段視頻。根據《華爾街日報》報導，蘋果已砸下 10 億美金購買幾十部原創電視節目和知名好萊塢電影，更傳聞發表會將邀請好萊塢名導演史蒂芬金與 JJ 亞伯拉罕到場，讓人更加期待發表會上串流影音服務的推出。

對此蘋果拒絕發表評論

目前蘋果還未說它將為這個程序收取多少費用。參與該項目的人士表示，蘋果公司計劃收取費用，此前他們曾表示，蘋果用戶皆可免費使用。

《華爾街日報》引述知情人士表示，蘋果計劃收取每月 9.99 美元的服務費，提供用戶訂閱 Starz, Showtime 和 HBO 等頻道。

整合新聞訂閱服務

除了串流影音訂閱服務外，發表會還有另一個亮點，就是可能推出新版 Apple News，提供 Apple News 整合新聞訂閱服務，將和 200 多家報章雜誌媒體如《華爾街日報》、《紐約時報》、《國家地理》等洽談內容合作上架的可能，並採月費制提供服務

這項新服務跟在蘋果公司在 2018 年收購了 Netflix 的新聞應用程序 Texture 的之後。據悉，這項協議使蘋果獲得北美多數雜誌至少 5 年至 20 年的版權。協議將讓蘋果與 Hearst 雜誌和 Condé Nast 等出版商之間的收入對半分成。

未來展望

Tim Cook 多年來的策略，將蘋果公司從舒適區帶往了過去失敗的領域，如今公司面臨各種風險和競爭。蘋果將在周一計畫發布影音和新聞訂閱服務，預計新年度收入可增加數十億美元，並加深 iphone 用戶和公司之間的關係。

隨著科技日新月異下，從音樂串流平台 Spotify 到影音串流平台 Netflix，再到中國的微信，可以發現到，軟性的應用程式服務比起硬體手機設備更吸引用戶，這使得消費者可能傾向選擇較便宜的手機。

蘋果推出新串流平台服務後，有可讓蘋果改頭換面，因此，在美國時間星期一蘋果串流平台發表之後，在串流產業的商業競爭會更加激烈。

蘋果轉型能否成功還未定論，但從投資人近期反應觀察，華爾街對蘋果跨足影視產業寄予厚望。