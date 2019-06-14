採購禁令未解！華為取消發行MateBook新筆電

華為科技因遭列美國軟體與零件採購黑名單而陷入困境，如今也得取消發行最新款筆電。

華為原預期本週宣布最新款 MateBook 系列筆電今夏的發售日期，但華為消費者業務集團執行長 Richard Yu 接受美媒訪問時表示，公司目前取消這款個人電腦的發行計畫。

「不幸的是，我們沒有辦法供應這款 PC。」

回應媒體提問日後是否還會銷售該款 PC，Yu 表示，「這得看華為會在那份實業清單上滯留多久而定。」遭列清單的企業被視為有安全風險的企業，不得在未事先通知並獲許可的情況下，採購美製零件和軟體，但該款 MateBook 系列新筆電採用多項美製零組件與軟體。

以交貨量計算，華為是全球第二大智慧手機製造商。華為於 2016 年推出首款筆電，但無論是美國市場還是自家市場，HP、Dell、聯想... 等傳統勁敵已經佔去 90% 市場大餅，只留給華為一點碎屑，因此華為的 PC 事業在其營運獲利中的占比很低，此事對獲利的影響可忽略不計，但這是華為礙於美國禁令而取消發行的第一款產品，這最新發展也凸顯了美國的制裁手段對華為的衝擊不斷升級。

華為賴以維生的智慧手機事業也岌岌可危，該公司原預期今年銷售量較去年成長 25% 至 2.5 億單位，但一位華為高階主管透露，公司恐怕要下修該預期了。

華為沒有立即回應媒體置評請求。