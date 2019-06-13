華為禁令對日本電子業造成多少衝擊？日媒算給你看

華為禁令會對日本電子業造成什麼樣的影響？日本經濟新聞針對這項問題，商請高盛證券負責電子零件股的高山大樹投資調查部長協助，嘗試在金額上作出試算。

他們以日本各主要電子業者的前期業績為計算基礎，在假設來自華為的訂單全部歸零的請況下，會對業績造成什麼程度的影響。

在電池供應商的 TDK(6762-JP) 方面，由於華為的智慧型手機走高價路線，也相對的提高了 TDK 在電池方面的收益。還有在電感元件、致動器方面，都可能對 TDK 的業績造成影響下，估算出其營業收益可能減少 90 億日圓。

(圖片：Investing.com)

MLCC 的村田製作所 (6981-JP) 還有太陽誘電 (6976-JP) 方面，因華為在全球基地台的市占率高達 31%(IHS Markit 調查) 位居全球龍頭，這些電子廠若少了華為的訂單，預估村田製作所將減少 100 億日圓左右，太陽誘電也將減少超過 10 億日圓的收益。

而若是加上半導體封裝的京瓷 (6971-JP) 後，4 家公司的營業利益共將減少 250 億日圓左右。

而除了營益之外，影響也已經實際反映在股價上頭。若以華為禁令前日的 5 月 14 日作為基準，TDK 與村田製作所的股價在 1 個月內下跌了 1 成左右。相對的，同為電子業的日本電產 (6594-JP)，則未受多少影響，其股價表現依舊持平。

(圖片：Investing.com)

太陽誘電的登坂正一社長則似乎對華為禁令毫無所懼，他樂觀的認為，禁令「或多或少會有影響，智慧型手機也好、基地台也好，就算華為不見了，也會有人遞補上來，總的來說可以填補大多數的缺口」。

然而有外資分析師則認為「太陽誘電在近年來，多靠基地台方面來支撐業績，許多投資人應該會對相關影響感到在意」。

各家電子廠在過去經歷了「蘋果衝擊」與「三星衝擊」後，在受益上如何重新站起，已多少有了經驗。近年來也都轉移目標，在車用電子方面多所著墨，希望在經營上更加多元。而這回的華為禁令，也正考驗著各家電子廠的經營者們。