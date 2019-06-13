【保德信投信】創新藥品添動能 醫療基金展望佳

市場預期一年以來美中貿易談判將圓滿落幕下，難料川普 5 月 5 日於推特丟出美中貿易談判破裂震撼彈，從談判破裂開始，全球股市反轉直下，國際機構陸續下調全球經濟成長。保德信投信指出，美中貿易戰延燒至科技戰，短期內難以休兵，市場資金陸續從科技股退場，轉進具有成長潛力、抗震能力佳之醫療類股。(資料來源：高盛證券，2019/05)

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，根據高盛證券統計 632 支共同基金 (總計資產規模 2.5 兆美元)，以及 855 支避險基金 (2.1 兆美元)，今年第一季加碼配置醫療產業幅度為 1.13%，僅次於科技產業的加碼 1.37%。江宜虔預期，受到貿易戰的延燒，預期市場資金將會持續加碼防禦性高之醫療類股，尤其是具有成長性生技藥品類股。 (資料來源：高盛證券，2019/05)

江宜虔分析，隨著人口高齡化和創新藥品持續推出上市，加上新興市場需求成長快速，生技藥品市場長期成長趨勢不變。根據 Evaluate Pharma 預估，2019 至 2024 年全球藥品市場平均年成長率為 6.9%，其成長率遠高於 2010-2018 年間 2.3% 的平均年成長率。

江宜虔進一步表示，生技公司不合理藥價行為已受到控制，預期川普的醫療政策藍圖將會持續。目前生技藥廠新藥品研發持續，預期未來 12 至 18 個月內會有新產品推出，可望提升醫療生技藥品價值，故長期看好生技藥品公司獲利表現。江宜虔指出醫療類股下跌買進時點已浮現，建議投資人可趁此波修正逢低分批佈局醫療基金，建立中長期投資部位，參與後市成長動能。

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