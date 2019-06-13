【富蘭克林】彰化銀行富蘭克林金融講座巡迴 客戶安穩享退休

為鼓勵國人正視高齡化之下所帶來的長壽議題，以及提早開始準備，彰化銀行與富蘭克林於六月舉辦北中南共四場的「享退要趁早 樂活別煩 "腦"」講座，涵蓋實用的理財資訊與退休話題。講座中邀請腦神經科學研究學者和資深理財講師，不只傳授如何調適生理、心理以迎接退休生活，更提供簡單穩健的基金理財策略，用充足的退休金，快意享受人生下半場。

根據富蘭克林坦伯頓基金集團日前公佈的美國民眾對退休收入及預期的相關調查，「醫療負擔」、「錢不夠用」、「償還負債」及「生活品質下降」是受訪民眾對退休後生活主要擔憂項目，然而問卷結果也顯示，受訪者對退休的認知與實際作為存有部分落差。

彰化銀行深知客戶所需，熱忱的第一線服務人員和完整的各種金融商品，協助客戶擬訂個人專屬退休計畫，而富蘭克林作為最佳後援，即時分享市場現況與投資建議，讓彰銀的顧客在投資理財上能搶得獲利先機。

擁有百年歷史的彰銀，穩健的經營理念，視客戶如親人的服務精神持續傳承，而金融商品則力求創新與效益，強化財富管理業務，同時因應金融科技來臨，積極打造數位金融廣度與深度，以滿足不同年齡層及屬性的客戶多方理財需求。

富蘭克林表示，執行退休理財，「確認投資期間」是達成投資目標的第一步，對於接近退休而且有穩定現金流需求的投資人，應該避免投入過多資金於成長型資產、增加債券型基金比重，避免因為短期市場波動而被迫賣出，導致追高殺低的現象，反之，距離退休年期較長的投資人因為可投資期間較長，市場短線震盪反而有助於利用市場低點增持部位，掌握長線增值機會，若希望有穩健的退休儲蓄規劃，建議了解自己的退休金缺口並及早啟動退休理財計畫，並把握三大關鍵要點，包括選擇適合退休金工具、趁早開始及選擇適合的投資組合。

近期金融市場震盪，美國發動的關稅、貿易協商及限制向華為出口等任一消息面加劇市場波動，富蘭克林建議，已進場者可續抱部位靜待情勢明朗，靠攏高息資產為核心，擔心波動者可增加防禦配置，中長期資金採分批或定期定額股票型基金的策略介入，並且不妨以三招式因應，一是「防禦配置抗波動」：首選側重投資級公債與跟美元指數正向連動的全球債券型基金；二為「精選高息資產」：首選新興當地貨幣債券型基金，看好新興國家體質改善且較高的殖利率優勢； 三是「擇優布局好股票」：優先看好側重內需消費與醫療創新題材的亞洲中小型股票型基金，搭配大中華與全球新興市場股票型基金，美股資產亦可逢回加碼操作。

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