〈達麗營運展望〉高雄建案入帳 今年營收可望突破新高

上市建商達麗建設 (6177-TW)) 去年每股純益 0.2 元，今 (13) 日股東會決議，配發股利 1 元，包括 0.5 元現金股利及 0.5 元；董事長謝志長指出，今年達麗建設入帳個案將約 62 億元，另有 10 億元餘屋可銷售，入帳最高總金額將達 72 億元。

達麗建設在高雄的大型建案「達麗全民萬歲」，將在今年上半年進入入帳高峰期，另有「達麗漾 CITY」今年也將跟進入帳，第 1 季稅後純益 5.62 億元，每股純益達 2.3 元，較去年同期轉為盈，法人預估，今年營收可望突破新高。

達麗高雄「全民萬歲」建案總銷為 58 億元，2018 年年底取得使用執照，目前已開始交屋，預估入帳高峰期在今年上半年，達麗高雄市的「全民萬歲」建案在預售推案時，已售出 8 成，而總銷 12 億元的「達麗漾 CITY」案，預售時銷售已達 98%，在這樣的入帳情況下，可望推升 2019 年營收及獲利。

對於今年以來高雄建商大力看好地產交易，謝志長認為，新舊建商競相推案或規劃推案的同時，市場推案量升高「有點可怕」，新進入的建商興緻勃勃，反而原有老建商趨保守，目前市場看法紛歧。

達麗去年每股純益 0.2 元，股東會通過配發股利 1 元；另一家建商華固 (2548-TW) 去年每股純益 3.12 元，每股擬配 5 元現金股利；華固 2019 年完工且確定入帳的金額，估達 150 億元，可望創華固成立 30 年以來新高。