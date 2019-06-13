〈理財〉6月投資氣象 全球經濟動盪下黃金蓄勢待發

國泰證今 (13) 日發布 6 月投資氣象觀點，認為全球處在經濟動盪之際，黃金避險需求攀升，加上實際黃金購買需求等因素，今年金價仍有上漲空間，建議投資人可待國際金價回落時伺機布局黃金礦業相關的 ETF。

國泰證指出，近期隨著美中貿易戰緊張氣氛持續升高，避險資金陸續湧入債券及黃金等市場，6 月 3 日國際金價收在 1327 美元，創 2 月以來新高價，美國 10 年期公債殖利率來到 2.09%，創 2017 年 9 月以來的低點。持續走低的公債殖利率和日益加深的殖利率曲線倒掛，促使資金流入金市。

可觀察到，全球最大黃金 ETF SPDR 黃金 ETF 於 6 月 3 日增加 2.2% 至 16.44 公噸，創 2016 年 7 月以來最大漲幅，黃金市場呈現淡季不淡，顯示全球經濟動盪之際，避險需求正持續增長。

展望後市，國泰證券認為，美中貿易緊張情勢升溫，將使得黃金避險需求進一步提升，加上近期美國經濟數據表現疲軟，市場預期聯準會 (Fed) 降息的機率升高，成為支撐金價另一項因素。

此外，世界黃金協會發布第一季黃金需求趨勢報告顯示，今年第一季全球黃金供給與去年同期相當，達到 1,053.3 公噸年增 7%，而以往全球央行購入黃金多在第 2 季及第 3 季，金飾需求則由第 3 季下半季起由印度開始進入旺季，後續則有中國市場加入購金行列，也對金價帶來中長線的支撐。