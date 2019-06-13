〈正隆股東會〉台灣廢紙價格過低衝擊回收業？蔡東和：仍高於國際價格

工紙大廠正隆 (1904-TW) 今 (13) 日召開股東會，有小股東質疑，台灣造紙業者是否過度使用進口廢紙，造成台灣現在的廢紙回收價格每公斤僅 2 塊多，衝擊許多以回收維生的弱勢族群，正隆總經理蔡東和回應表示，相較美歐廢紙品質與價格，台灣廢紙價格其實高於國際廢紙價格，正隆將持續支持國內廢紙。

外界多次質疑，國內造紙業者大量使用進口廢紙，使台灣廢紙價格大跌，衝擊許多以回收維生的弱勢族群難以生存，蔡東和強調，歐洲進口的廢紙價格，幾年前最高曾出現 1 公斤 5 元左右價位，但上月 1 公噸進口約 95 至 100 美元，換算 1 公斤不到新台幣 3 元。

至於台灣，目前正隆購買廢紙的價格，品質較佳的，1 公斤約 3.5 元到 4 元之間，相較美歐廢紙品質與價格，台灣廢紙價格高於國際，只有雜物較多的，因為價格較差，才低到 2 塊多。

蔡東和進一步指出，正隆目前 3 分之 2 的廢紙原料來自國內廢紙，僅 3 分之 1 來自進口，是國內使用國內廢紙比例最高的業者，正隆將持續支持國內廢紙。

正隆今日股東會通過，每股擬配現金股利 1.1 元，以昨日收盤價 19.45 元計算，現金殖利率達約 5.66%。

正隆股東會並選任第 17 屆董事 6 席、獨立董事 3 席，當選新任董事分別為：鄭舒云、鄭人銘、陳彥豪、山發公司代表人蔡東和、民豐塑膠代表人游晴輝、山富貿易代表人張清標等 6 席，及獨立董事王永吉、楊曜銘、張福星等 3 席，新任董事含獨立董事於選任後即行就任，任期三年。

因應全球局勢快速變遷，正隆也訂定「蓄積人才優勢、優化輪調傳承、創新營運模式、綠色供應鏈管理、行銷壯大市場、建構循環生產體系」等 6 大營運方針，藉以布局投資提升成長動能、落實本土化營運、標準化精實管理，充分發揮集團綜效並落實環安衛，追求企業永續成長。