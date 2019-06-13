貴金屬盤後─各地政局擔憂 支撑黃金收高5.60美元 連二天上漲

黃金價格週三連續第二天收高。貿易戰的不確定性，中東局勢緊張，及香港抗議事件，提供了黃金避險買盤。

分析師說，中美貿易戰及其對全球經濟衝擊的擔憂重燃，推升了黃金價格。

8 月黃金上漲 5.60 美元，或 0.4%，收於每盎司 1336.80 美元。本月以來，黃金上漲約 2%。

貿易戰仍為焦點，全球股市大多下跌，增加了黃金的避險吸引力。美國公布 5 月消費者物價指數上升 0.1%，符合預期。該數據公布後，黃金守住漲幅。

分析師說，全球通貨膨脹偏低，讓央行有降息空間。降息有助增加黃金買盤。

除週一外，黃金幾乎連續二週每日上漲。美元走低及債券殖利率下降，有助引進黃金買盤。

投資人亦注意香港抗議活動。週三，香港警方以催淚瓦斯與高壓水柱攻擊抗議人群，他們反對送中法案，雙方因而爆發衝突。

與伊朗結盟的葉門叛軍說，他們朝沙烏地阿拉伯機場發射一枚巡弋飛彈。沙國說，擊中了入境大廳，26 人受傷。此一事件發生在日本首相安倍抵達伊朗之前幾小時，安倍的目標在化解波斯灣的緊張。

分析師說，貿易戰升高情況下，黃金可望持續表現良好，可能突破每盎司 1400 美元。但工業金屬則將受到壓力。

其他金屬交易方面，7 月白銀上漲 1.3 美分，或 0.1%，至每盎司 14.753 美元。

7 月白金下跌 3.80 美元，或 0.5%，至每盎司 810.50 美元。9 月鈀金上漲 16.40 美元，或 1.2%，至每盎司 1405.60 美元。7 月銅下跌 1.75 美分，或 0.7%，至每磅 2.654 美元。