貿易戰越走越糟 拉加德與德拉吉聯手提出警告

全球兩位極具影響力的經濟領袖聯手警告，貿易障礙與關稅不斷增加，這種發展讓人憂心忡忡。

歐洲央行總裁德拉吉與國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德今日聯手警告，美國與中國的貿易戰升高，及美國與歐洲及其他工業國家的貿易爭議亦可能引爆，將為各國經濟帶來壓力，而且可能惡化。

在週三舉行的歐洲央行會議中，IMF 總裁拉加德說「我們舉行會議的此刻，對全球合作與多邊解決方案的支持，正在消退。」

「逾六年來，全球經濟成長偏低，世界最大的經濟體正在增加或威脅要增加新的貿易障礙。這可能只是開端，對我們的影響可能越來越大，」她說。

她警告說：「這種造成困境的發展，將為各國帶來壓力，尤其是中歐，東歐與東南歐國家，這些國家高度依賴開放與整合。」

拉加德與德拉吉在該會議上說，美國威脅對歐洲加徵關稅，這意味歐洲汽車生產中心國家，包括捷克，斯洛伐克，波蘭與羅馬尼亞，尤其將會受到衝擊。

「近幾年，全球貿易均面臨壓力，因為貿易管制措施超過自由化措施，」德拉吉告訴與會人士說。

「中歐與東歐的業務模式，對國際貿易與金融情況的衝擊，最為脆弱，」德拉吉說。因為這些地區，有部份國家的汽車出口佔製造業出口近 30%，川普加徵汽車關稅，對他們的衝擊也就最大。去年八月，川普威脅對自歐洲進口汽車課徵 25% 關稅，但目前為止，並未實施。

他說：「關稅的影響可能會擴大，因為許多商品在生產過程中，會通過邊界許多次。」