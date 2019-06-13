華為出手要錢！傳向Verizon收取超過10億美元專利費用

根據華爾街日報 WSJ、路透、紐約時報等外媒報導，有消息人士透露，中國華為在今年 2 月時，曾去函美國行動通訊業者威訊 (Verizon)(VZ-US)，要求他們支付超過 238 項專利權的使用費。據傳金額將超過 10 億美元，而威訊的發言人目前拒絕作出評論。

(圖片：Investing.com)

根據知情人士表示，華為的智慧財產權部門，在今年 2 月寄給威訊的信中指出，威訊應該支付款項來「解決專利許可上的問題」。而威訊並不是華為的客戶。

在紐約時報的報導中提到，知情人士表示，華為在 3 月 29 日的信中告訴威訊「相信你們會看見，在取得我們專利組合所帶來的好處」。一位知情人士表示，華為的這些專利組合，跨及網路設備、有線基礎設施，以及 IoT 物聯網科技，而這些事宜可能會對威訊的部分供應商造成衝擊。

威訊不採買華為的任何產品，但倚賴的 20 多家供應商們，在他們的產品上使用華為的技術。

另外，有一位消息人士透露，華為及威訊的雙方代表，上週在美國紐約就部份有爭議性的專利問題進行了討論。

威訊的發言人 Richard Young 表示，「針對這項問題，我們不進行評論，因為這涉及潛在的法律問題。然而，這些問題所牽涉的，並不只於威訊而以」。「有鑑於更廣泛的地緣政治背景，任何與華為有關的問題，都會牽涉到我們整個產業，並引起全國與國際的關注」，Richard Young 補充說道。