2020獨步領先！傳iPhone XII 將採5nm SoC工藝

根據外媒報導，台積電宣布明年投入 5nm 製程生產，這意味著由台積電獨家代工的蘋果 (AAPL-US)，將在明年正式進入 5nm EUV 工藝的 A14 處理器時代，屆時 iPhone XII 將領先高通、華為成為第一款使用 5nm 工藝系統單晶片 (SoC) 的智慧型手機。

根據報導，台積電計畫在明年第 1 季開始量產 5nm 晶片，初步數據顯示，晶體管數量將較 7nm 增加 1.8 倍、性能提升 15 倍。

去年第 4 季的財報會議上，蘋果削減了 10 億美元的資本支出，但沒有削減在先進工藝技術上的支出，除了今年量產 7nm EUV 工藝外，還會在第 2 季試產 5nm 晶片工藝，預計 2020 年上半年正式量產，量產計畫未受支出削減影響。

蘋果今年使用 7nm EUV 工藝的 A13 處理器，主要優化了能效與電晶體密度，性能上雖較 7nm 工藝沒什麼變化，但相關數據統計，7nm EUV 工藝仍然達成 6%-12% 的能效提升以及 20% 的密度提升。

蘋果處理器的工藝技術使用與台積電工藝升級週期息息相關，雖然三星的 7nm 工藝也在量產中，但因進度不及台積電，加上蘋果的去三星化策略，今明兩年的蘋果處理器很可能還是由台積電代工。

因此，相較於採用三星代工 7nm EUV 工藝製程的高通驍龍 865 以及華為麒麟 985 處理器，蘋果處理器在性能及規格上依舊處於優勢地位。