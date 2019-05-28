雅茗-KY樂觀看全年業績 立四大成長目標

連鎖手搖飲品牌商雅茗 - KY(2726-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理盧小慧表示，今年在中國市場成長速度將「比去年快非常非常多」，展望全年，已設定四大目標，包括中國全年新開門店數超過 300 家、新型店占比超過 30%、海外店數增加 50%，及採購毛利增長 5%，對全年營收、獲利成長態度樂觀。

雅茗董事長吳伯超強調，茶飲店是全球剛性需求，歷經去年體質調整後，雅茗已準備好搶攻持續成長中的龐大市場。

盧小慧直言，第二季和第三季整體表現，將優於去年，全年有機會較去年大幅成長。

雅茗長年深耕中國手搖茶市場，盧小慧指出，今年聚焦華北和西南布局，主要是因這二大區域都是去年開店速度快且效益高的地方，同時，雅茗將進行強強聯盟，如天貓校園 (業績是一般店的 2.5 倍)、廈門網吧 (福建 30 家網咖有機會導入) 和電信公司等，希望藉此細部深耕市場。

整體來看，雅茗目標在中國新開門店數 300-350 家，並升級門店，目標占比達總店數逾 30%。

除深耕中國市場，雅茗也開始加緊海外其他國家拓點計畫，至第一季底海外總店數為 82 家，北美占店數比重約 60%，盧小慧說，將採「聚焦北美日、孵化大東亞」策略，除北美和日本積極展店，越南、印尼和菲律賓也簽下代理商，有信心接下來會開花結果。

盧小慧目標，今年海外營收占比突破 10%，店數成長 50%，隨著規模擴大，採購毛利增長 5%。

截至第一季底，雅茗總店數 1014 家，其中，快樂檸檬總店數 952 家，占總店數比重 94%；而整體加盟總店數 902 家，占比 89%。