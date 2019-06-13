盤前財經大事搶先讀2019年6月13日

今日操盤前瞻

法說會：亞德客 - KY、高力

股東會：原相、力旺、祥碩、寶成、豐泰、百和、佳格、天仁、耿鼎、精華、彰源、宏泰、花仙子、正隆、華通、智邦、仲琦、互盛電、基泰、裕民、雄獅、奇鋐、晶豪科、華晶科、網龍、智擎等

〈大立光股東會〉如何看美中貿易戰、景氣 一文看完所有重點

股王大立光 (3008-TW) 今（12）日召開股東會，市場高度關注公司釋出的展望與訊息，牽動台股下半年多空，《鉅亨網》幫讀者整理股東會重點一覽，讓讀者一文看完所有重點。閱讀全文...

聯電 Q2 財測將符合預期 力拚今年維持市占

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (12) 日召開股東會，聯電預期，第 2 季營運表現將可符合財測預期，目前客戶需求並未有太大變化，但不確定性因素高，將力拚今年維持市佔率。此外，子公司和艦已於今年 3 月 22 日向上海證交所申請掛牌，改申請上海科創板，上市時程由中國證監機關決定。閱讀全文...

〈南亞股東會〉5G 佈建進度將加快 吳嘉昭：需求最快 Q3 發酵

台塑四寶股東會昨 (12) 日輪到最後一棒南亞 (1303-TW)，董事長吳嘉昭表示，5G 發展腳步加快，時程較原先預期提前，相關需求可望在第 3 季開始發酵，而南亞產品包括印刷電路板、銅箔基板、銅箔等，都是 5G 基地台建設所需材料，營運將直接受惠。閱讀全文...

貿易戰衝擊 人民幣下半年貶破 7 字頭機率大

受美中貿易戰影響，人民幣貶值壓力不小，美元兌人民幣匯價屢次朝 7 字頭叩關，瑞銀認為，人民幣下半年朝 7 字頭邁進機率頗大，但不至於在 7 字頭停留太久，預期未來 6 到 12 個月內美元兌人民幣匯價，預估將在 6.7 到 6.8 元區間徘徊。閱讀全文...

中國 6 月有 6 大事件登場 A 股區間震盪走勢 有機會再轉強

上證指數自 4 月底重挫後，過去 1 個多月時間持續在 2800 點上方進行打底，中國中央在 11 日發布積極財政政策利多激勵下，昨天出現強勁反彈，雖然今天受到港股「反送中」事件拖累，陸股再現走跌，但是日盛投信今天表示，中國 6 月有 6 大事件將登場，A 股指數有機會再轉強。閱讀全文...