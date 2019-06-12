NCC年底公布5G頻譜起標價 低頻寬電信競爭料將最激烈

NCC 今 (12) 日針對 5G 提出最新時程，預計 7 月初公告相關管理規則，9 月下旬受理申請，12 月將公布 5G 頻譜最低起標價，不過電信業者競價時程恐拉長，其中低頻 270MHz 頻寬競價，預期將最激烈。

NCC 表示，7 月上旬將公告管理規則，9 月初徵詢電信業者意見，並加以修改，直到雙方達成共識，送交委員會審查，估 9 月下旬能受理申請 5G 頻譜競標，最快 12 月底完成審查及競標。

NCC 官員指出，預計年底公布 5G 頻譜起標價，將採取多回合競價，若 2 回合無業者繼續喊價，將成為得標者，不過根據過去 4G 競標經驗，歷經 40 天、393 回合，NCC 認為，年底 5G 競標時程跟過去相比，不會相差太多。

交通部預定 6 月下旬，針對第 1 波頻譜釋照公布一覽表，包括 3.5GHz、上下頻段合計釋出 270MHz 頻寬、28MHz 共釋出 2500MHz，及 1800MHz 釋出 20MHz，5G 頻譜確定釋出兩波以上，市場預期除可挹注國庫收入，低頻 270MHz 頻寬的競價應會最激烈，高頻方面就看各業者本領。

至於台灣大董事長蔡明忠在股東會呼籲 NCC，除偏鄉地區的 3G 已朝共頻、共網、共建的三共模式外，4G 也必須跟進，NCC 主秘蕭祈宏表示，得依據相關法規辦理，內部也會來做檢討，並不定時關注外界的意見。