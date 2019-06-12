外資終結連2買小賣1.3億元 群創僅被關愛一天又遭調節

台股加權指數今 (12) 日以 10615.66 點作收，小漲 7.9 點，觀察三大法人今日操作，外資終結連 2 日買超，今轉賣超 1.3 億元，投信則連 3 買，今買超 3.03 億元，自營商則賣超 4.68 億元，合計三大法人賣超 2.98 億元，其中面板股群創只被外資關愛一天，今日外資又大賣 3.44 萬張，位居賣超之冠。

三大法人今日僅投信站在買方，外資、自營商賣超台股，期貨部分，外資今日小幅增加多單 564 口，多單未平倉口數達 4.76 萬口，投信也減碼 1277 口空單，空單未平倉口數降到 2.98 萬口，自營商則增持空單，空單未平倉口數達 2205 口。

金融股受香港《逃犯條例》影響，曝險金額逼近兆元，外資買賣超個股皆有，其中外資賣超新光新 1 萬張，賣超開發金 8171 張，賣超玉山金 4474 張，不過大買台企銀 8972 張、永豐金 4735 張、中信金 4662 張、合庫金 3497 張。

相比金融股，外資今日買超前十大包含元大台灣 50，台積電、台泥、長榮航、和碩與南亞科，不過買超張數相對不多，外資調節個股扣除金融股，賣超群創、富邦 VIX、友達、鴻海、欣興等個股，賣超張數都有 5600 張以上，其中群創昨日外資大買 5.1 萬張，今日又遭調節 3.44 萬張。

值得注意的是，外資已連買台積電 3 個交易日，共買 2.28 萬張，另外也大買仁寶、台泥、和碩、聯合再生與中美晶等，卡位電子股意味濃厚，而外資連 3 日賣超個股，前 10 名有 4 檔是金融股，顯然外資操作持續棄金融買電子，另外外資也持續調節面板相關，包含友達、彩晶等個股。

外資今日買超前十名，依序為台企銀近 9000 張，元大台灣 50、永豐金、中信金、台積電、台泥均超過 4000 張，長榮航、和碩、合庫金均逾 3000 張，南亞科則買超 2000 多張。

投信前十大買超標則依序為南電 3700 多張、元大高股息逾 3000 張，元大台灣 50、欣興逾 1000 張，其次依序為佳世達、台灣大、台虹、群創、泰鼎 - KY、優群。

投信賣超前十大標的依序為兆豐金逾 2600 張，頎邦、玉山金逾 1600 張，其次依序為國喬、易華電、卜蜂、第一金、元大寶滬深、台表科、統一等都在 300 張以上。