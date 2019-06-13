

◆盤勢分析

1. 美股周三連續第 2 個交易日收黑，油價重挫導致石油相關類股走跌，銀行股也因市場憂心經濟成長而表現疲弱。道瓊、S&P 500 分別下跌 0.17%、0.20%，NASDAQ 下跌 0.38%，SOX 下跌幅度較重，跌幅達 2.33%，主要是受到分析師表示晶片庫存過剩，半導體景氣復甦可能推遲至 2020 年下半年才會到來的影響所致。美股四大指數短線漲多後近兩個交易日進入震盪整理，惟整理強度仍強，整體短多格局不變。

2. 由於美股漲勢稍稍停歇，周三台股呈現開低後大部份時間於平盤之下整理格局，金融股賣壓沈重，電子股表現相對強勢，非金電則是漲跌互見，尾盤金融股跌勢稍稍收斂，電子股亦小有表現下，指數由黑翻紅，終場加權指數上漲 7.90 點，漲幅 0.07%，收在 10615.66，成交金額萎縮至 1012.34 億元。

3. 觀察台股技術面，5 月底以來的盤堅格局仍然存在，惟近期由於短線累積不小漲幅、日 KD 指標來到相對高檔，以及 60 日均線反壓沈重下，加權指數進入震盪整理，若量能沒有出現明顯改變（至少要呈現連續擴量，並且開始接近單日成交金額達 1500 億元水準），推測指數於 5/17 長黑棒高點 10693 附近將遇沈重壓力，下檔支撐則暫時觀察 20 日均線 10450 附近。總括而論，台股技術面短多仍在，續攻關鍵在量能，成交金額若能放大，或有機會再次挑戰 5 月初高點 11097，否則指數或將於 10450-10700 附近呈現整理格局。觀察台股籌碼面，外資 - 1.34 億元、投信 + 3.03 億元、自營商 - 4.67 億元，三大法人合計賣超 2.98 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.56%、金融 - 1.17%、非金電 - 0.13%、櫃檯市場 + 0.39%，金融股重挫拖累大盤幾乎全場在平盤以下，由於金融強勢股剛剛走弱，預料短線恐將持續呈現弱勢，操作上宜暫採觀望；電子股周三表現相對強勢，權值電子股稍有表現，族群上則是 PCB、IC 設計、連接線器、Apple 概念股、散熱較值得留意；非金電則是聚焦水泥、風力發電，以及具備高股息的紡織、機電、營建等部份個股。

5. 在櫃檯市場部份，近期走勢仍然是相對弱勢，主要權值股 6488 環球晶、5347 世界先進、3105 穩懋、8299 群聯，部份個股周三雖有上漲，但是在短線趨勢仍然偏弱情況下，預料近期櫃檯市場恐怕仍是整理格局。

6. 在電子股部份，由於權值電子股 2330 台積電、3008 大立光、2382 廣達，以及 PCB、IC 設計、連接線器、Apple 概念股、散熱稍有表現下，電子股成為周三最強勢的區塊。PCB 強勢指標股 2355 敬鵬、5340 建榮、6274 台燿、4927 泰鼎 - KY，操作上或可留意 2383 台光電、3044 健鼎、6552 易華電；IC 設計指標股 2379 瑞昱、3227 原相、3661 世芯 - KY，操作上留意 2454 聯發科、3035 智原、8016 矽創；連接線器指標股 3338 泰碩，操作上留意 3023 信邦、6290 良維；Apple 概念股聚焦 2474 可成、2439 美律；散熱聚焦 3324 雙鴻、6230 超眾。

7. 報載 3008 大立光 6/12 召開股東會表示，中美貿易戰主要影響到晶片廠和感測器廠，對光學鏡頭台廠影響有限。第三季將進入傳統旺季，客戶很多新機種開始出貨，目前產能已經滿載，7 月業績會比 6 月好。觀察 3008 大立光股價走勢，之前受到 6 月營收恐將較 5 月下滑的利空影響已於股價中反應，接下來股價或將反應第三季狀況，將有利於多頭表現。

8. 媒體報導中美貿易戰愈演愈烈，美方一旦對價值 3 千億美元的中國輸美商品課徵 25％關稅，勢將衝擊手機、筆電等消費性電子商品。6/12 有消息傳出，蘋果公司（Apple）已有備案，一旦貿易戰失控，將把主力產品 iPhone 生產撤出中國大陸，此消息重擊香港蘋概股 6/12 表現，包括舜宇跌 6.05％，富智康大跌 6.25％、瑞聲跌 3.44％，在陸股的工業富聯亦下跌 1.57％。對於台廠蘋概股，很多公司的生產基地不在中國，且即便在中國，生產基地因為較具彈性，受到此消息的影響相對較小。

9. 在金融股部份，周一佔大盤成交比重高達 11.14%，主要是漲多的金融股出現沈重賣壓所致，近期金融強勢指標股 2884 玉山金、2886 兆豐金、2880 華南金、2892 第一金出現連續兩個交易日大幅拉回，甚至在拉回前營造漲勢落後的 2881 富邦金、2882 國泰金出現補漲的假象，推測整體金融股恐將進入整理，操作上宜暫時避開。

10. 至於非金電，周三表現漲跌互見，水泥、風力發電與具備高股息的紡織、機電、營建等部份個股較有表現，水泥股聚焦經營中國有成的 1101 台泥、1102 亞泥；風力發電短線 1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、3708 上緯投控，短線走多的趨勢仍然存在。在高股息殖利率部份，紡織、機電、營建皆有部份個股表現，例如紡織 1402 遠東新、1434 福懋、1451 年興、1464 得力；機電 1527 鑽全、1537 廣隆、1540 喬福；營建 2501 國建、2535 達欣工，皆是高股息殖利率代表性個股。

