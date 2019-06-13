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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/12  108/06/11  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.16860   10.16110   0.00750    0.07381
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.02820   10.02080   0.00740    0.07385
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.30120   10.28670   0.01450    0.14096
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.16350   10.14950   0.01400    0.13794
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.04070   10.03030   0.01040    0.10369
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.05520   10.04210   0.01310    0.13045
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.05520   10.04210   0.01310    0.13045
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.08750   10.07450   0.01300    0.12904
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.51140   10.49820   0.01320    0.12574
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.31520   10.30230   0.01290    0.12521
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.44330   10.42870   0.01460    0.14000
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.33470   10.32030   0.01440    0.13953
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.54000   22.28000   0.26000    1.16697
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.23000   22.52000   0.71000    3.15275
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.62310   41.55640   0.06670    0.16050
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.03670   39.99010   0.04660    0.11653
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.72690    9.71780   0.00910    0.09364
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.21820   10.20830   0.00990    0.09698
中國信託台灣活力基金                                               12.74000   12.77000  -0.03000   -0.23493
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.19000    9.23000  -0.04000   -0.43337
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.02530   10.04630  -0.02100   -0.20903
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.17500   10.17160   0.00340    0.03343
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.17100    9.16800   0.00300    0.03272
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.37380   10.37030   0.00350    0.03375
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31510    9.31200   0.00310    0.03329
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.26480   11.31350  -0.04870   -0.43046
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.59100    9.63240  -0.04140   -0.42980
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.42700   11.39750   0.02950    0.25883
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.01740    9.99150   0.02590    0.25922
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.06360   43.02130   0.04230    0.09832
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              44.35390   44.30700   0.04690    0.10585
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                44.89910   44.87620   0.02290    0.05103
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
中國信託智能運動基金-美元                                          10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03040   11.03020   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.14800   10.14520   0.00280    0.02760
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.41090    9.40830   0.00260    0.02764
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.29630   10.29530   0.00100    0.00971
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.54390    9.54300   0.00090    0.00943
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.24000   11.26000  -0.02000   -0.17762
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.43580   41.43880  -0.00300   -0.00724
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            42.13230   42.15350  -0.02120   -0.05029
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        41.92600   41.95870  -0.03270   -0.07793
元大2001基金                                                       58.54000   58.46000   0.08000    0.13685
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          44.91130   44.93060  -0.01930   -0.04296
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             42.69310   42.62800   0.06510    0.15272
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.56000   19.93000   0.63000    3.16106
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.67850   11.67770   0.00080    0.00685
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.89770   10.86790   0.02980    0.27420
元大上證50基金                                                     32.14000   32.32000  -0.18000   -0.55693
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.16000    9.83000   0.33000    3.35707
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.17000    8.85000   0.32000    3.61582
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.31000   13.25000   0.06000    0.45283
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.38600   12.30000   0.08600    0.69919
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.04400   16.92500   0.11900    0.70310
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.60300   10.42900   0.17400    1.66842
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.32800   10.13100   0.19700    1.94453
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.01000    2.95000   0.06000    2.03390
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.64000   13.31000   0.33000    2.47934
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.00010   46.95210   0.04800    0.10223
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.92920   10.93830  -0.00910   -0.08319
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.97830    9.98660  -0.00830   -0.08311
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.18100   10.16230   0.01870    0.18401
元大巴西指數基金                                                    7.11500    6.95600   0.15900    2.28580
元大巴菲特基金                                                     25.02000   25.08000  -0.06000   -0.23923
元大日經225基金                                                    26.83000   26.93000  -0.10000   -0.37133
元大台商收成基金                                                   21.49000   21.41000   0.08000    0.37366
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.00000   12.01000  -0.01000   -0.08326
元大台灣50單日正向2倍基金                                          37.45000   37.45000   0.00000    0.00000
元大台灣中型100基金                                                31.27000   31.28000  -0.01000   -0.03197
元大台灣加權股價指數基金                                           24.98300   24.98200   0.00100    0.00400
元大台灣卓越50基金                                                 79.83000   79.69000   0.14000    0.17568
元大台灣金融基金                                                   17.84000   18.04000  -0.20000   -1.10865
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.71000   30.69000   0.02000    0.06517
元大台灣高股息基金                                                 26.05000   25.97000   0.08000    0.30805
元大台灣電子科技基金                                               33.76000   33.58000   0.18000    0.53603
元大全球ETF成長組合基金                                            10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.95000   14.95000   0.00000    0.00000
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.27000   22.27000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.64000   13.56000   0.08000    0.58997
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.23000   13.19000   0.04000    0.30326
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.33900   12.27000   0.06900    0.56235
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.68000    8.59000   0.09000    1.04773
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.58000    6.51000   0.07000    1.07527
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.03000    8.99000   0.04000    0.44494
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.98000    6.95000   0.03000    0.43165
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.43700    8.41100   0.02600    0.30912
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.51000    8.49000   0.02000    0.23557
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.55000   13.41000   0.14000    1.04400
元大全球農業商機基金                                               17.91000   17.83000   0.08000    0.44868
元大印尼指數基金                                                    9.75200    9.75900  -0.00700   -0.07173
元大印度指數基金                                                   10.52800   10.47700   0.05100    0.48678
元大印度基金                                                       13.38000   13.32000   0.06000    0.45045
元大多多基金                                                       16.32000   16.26000   0.06000    0.36900
元大多福基金                                                       50.18000   50.10000   0.08000    0.15968
元大亞太成長基金                                                    8.64000    8.57000   0.07000    0.81680
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.22020    9.21500   0.00520    0.05643
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.41310    7.40890   0.00420    0.05669
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.18600    9.03800   0.14800    1.63753
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.12000    9.94000   0.18000    1.81087
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.57000    9.41000   0.16000    1.70032
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.12000    9.94000   0.18000    1.81087
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.15600    9.97200   0.18400    1.84517
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.20110   10.20230  -0.00120   -0.01176
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.33500   10.33200   0.00300    0.02904
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.19330   10.19030   0.00300    0.02944
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.52070   10.51760   0.00310    0.02947
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.37640   10.37330   0.00310    0.02988
元大卓越基金                                                       42.19000   42.28000  -0.09000   -0.21287
元大店頭基金                                                        7.81000    7.80000   0.01000    0.12821
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.45250   10.45190   0.00060    0.00574
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.95100    9.95220  -0.00120   -0.01206
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.09920   33.15690  -0.05770   -0.17402
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.16410   42.18280  -0.01870   -0.04433
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.21620   17.24050  -0.02430   -0.14095
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.24170   22.19760   0.04410    0.19867
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.35530   42.41280  -0.05750   -0.13557
元大高科技基金                                                     18.14000   18.08000   0.06000    0.33186
元大得利貨幣市場基金                                               16.32090   16.32070   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02900   12.02890   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     11.90000   11.84000   0.06000    0.50676
元大華夏中小基金                                                    7.16000    6.96000   0.20000    2.87356
元大新中國基金-人民幣                                               9.50000    9.23000   0.27000    2.92524
元大新中國基金-美元                                                 8.84700    8.57600   0.27100    3.15998
元大新中國基金-新台幣                                               8.98000    8.71000   0.27000    3.09989
元大新主流基金                                                     22.64000   22.58000   0.06000    0.26572
元大新東協平衡基金-美元                                             9.40200    9.37800   0.02400    0.25592
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.63860   10.63140   0.00720    0.06772
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.76340    9.73070   0.03270    0.33605
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.15380   11.11650   0.03730    0.33554
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.27850    9.24750   0.03100    0.33523
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.40850   10.41100  -0.00250   -0.02401
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.71850    9.72090  -0.00240   -0.02469
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.77610   10.77870  -0.00260   -0.02412
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.06930   10.07170  -0.00240   -0.02383
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.98800    9.99100  -0.00300   -0.03003
元大新興亞洲基金                                                   10.93000   10.83000   0.10000    0.92336
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.62670    9.60480   0.02190    0.22801
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.03070    9.01010   0.02060    0.22863
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.08410   10.06110   0.02300    0.22860
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.47020    9.44870   0.02150    0.22754
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15980   15.15960   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       35.15000   35.10000   0.05000    0.14245
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
元大實質多重資產基金-美元                                           7.97300    7.93300   0.04000    0.50422
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.57000    8.53000   0.04000    0.46893
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.04000   12.96000   0.08000    0.61728
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.51000   16.70000  -0.19000   -1.13772
元大摩臺基金                                                       37.28000   37.21000   0.07000    0.18812
元大標普500基金                                                    27.45000   27.50000  -0.05000   -0.18182
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.55000   12.54000   0.01000    0.07974
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.06000   35.15000  -0.09000   -0.25605
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.46000   20.54000  -0.08000   -0.38948
元大標智滬深300基金                                                17.68000   17.81000  -0.13000   -0.72993
元大歐洲50基金                                                     24.93000   24.81000   0.12000    0.48368
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.38920    9.39470  -0.00550   -0.05854
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28710   10.28680   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.82000   14.77000   0.05000    0.33852
日盛上選基金                                                       32.47000   32.34000   0.13000    0.40198
日盛小而美基金                                                     16.91000   16.91000   0.00000    0.00000
日盛中國內需動力基金                                                9.37000    9.14000   0.23000    2.51641
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.35770   12.38050  -0.02280   -0.18416
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.93440    9.95270  -0.01830   -0.18387
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.55050   12.54450   0.00600    0.04783
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.08410   10.07930   0.00480    0.04762
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.43220   11.42710   0.00510    0.04463
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.16780    9.16370   0.00410    0.04474
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.21000    9.95000   0.26000    2.61307
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.65000    9.37000   0.28000    2.98826
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.16000    9.87000   0.29000    2.93820
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.36000   10.21000   0.15000    1.46915
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.15000    9.97000   0.18000    1.80542
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.41000   10.22000   0.19000    1.85910
日盛日盛基金                                                       10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
日盛全球抗暖化基金                                                 11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.44410   10.43290   0.01120    0.10735
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.40160    9.39150   0.01010    0.10754
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.29350   10.28260   0.01090    0.10600
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.26620    9.25640   0.00980    0.10587
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.50600    2.50890  -0.00290   -0.11559
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66070    1.66260  -0.00190   -0.11428
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38580    0.38530   0.00050    0.12977
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25620    0.25590   0.00030    0.11723
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.82850   12.81280   0.01570    0.12253
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.39080    8.38050   0.01030    0.12290
日盛亞洲機會基金                                                    6.93000    6.82000   0.11000    1.61290
日盛首選基金                                                       16.41000   16.37000   0.04000    0.24435
日盛高科技基金                                                     17.12000   17.08000   0.04000    0.23419
日盛貨幣市場基金                                                   14.83000   14.82980   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.66000   37.63000   0.03000    0.07972
日盛精選五虎基金                                                   34.51000   34.60000  -0.09000   -0.26012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54180   13.54160   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.68000   29.63000   0.05000    0.16875
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.91000    9.67000   0.24000    2.48190
台新MSCI中國基金                                                   19.88000   19.61000   0.27000    1.37685
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21860   14.21830   0.00030    0.00211
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.50040   10.52120  -0.02080   -0.19770
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.51920   10.51200   0.00720    0.06849
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.30000   10.29290   0.00710    0.06898
台新中國通基金                                                     42.34000   42.23000   0.11000    0.26048
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.52950    0.50720   0.02230    4.39669
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.61900   15.91900   0.70000    4.39726
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29340    0.28340   0.01000    3.52858
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.23000    8.91000   0.32000    3.59147
台新主流基金                                                       22.92000   22.93000  -0.01000   -0.04361
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.42000   23.37000   0.05000    0.21395
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.74930    0.74760   0.00170    0.22739
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.74000   16.70000   0.04000    0.23952
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53470    0.53340   0.00130    0.24372
台新台灣中小基金                                                   32.71000   32.59000   0.12000    0.36821
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.48910   10.49470  -0.00560   -0.05336
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.67970    9.65750   0.02220    0.22987
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.12170   11.09620   0.02550    0.22981
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.06340    9.96230   0.10110    1.01483
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.81000    9.70000   0.11000    1.13402
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.19180   11.07940   0.11240    1.01450
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.91000   10.79000   0.12000    1.11214
台新印度基金                                                       15.28000   15.22000   0.06000    0.39422
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.72210    8.71180   0.01030    0.11823
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28280    0.28240   0.00040    0.14164
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.68040   12.66550   0.01490    0.11764
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40590    0.40540   0.00050    0.12333
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                39.97000   40.00000  -0.03000   -0.07500
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12750   11.12740   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 31.20000   31.09370   0.10630    0.34187
台新智慧生活基金-美元                                              10.50090   10.50140  -0.00050   -0.00476
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.18990    8.16760   0.02230    0.27303
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.53350    8.51030   0.02320    0.27261
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.20780    9.18270   0.02510    0.27334
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.60540    9.57930   0.02610    0.27246
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.51890   11.47740   0.04150    0.36158
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36090    0.35960   0.00130    0.36151
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.24300    8.21320   0.02980    0.36283
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27240    0.27140   0.00100    0.36846
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.55000    5.50000   0.05000    0.90909
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.39000   22.37000   0.02000    0.08941
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.21440   10.22870  -0.01430   -0.13980
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.93980    9.92720   0.01260    0.12692
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.10810   10.09350   0.01460    0.14465
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.21440   10.22870  -0.01430   -0.13980
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.93980    9.92720   0.01260    0.12692
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.10810   10.09350   0.01460    0.14465
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               41.00650   40.93320   0.07330    0.17907
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     40.67060   40.61740   0.05320    0.13098
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.81160   39.76580   0.04580    0.11517
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.33990   11.33920   0.00070    0.00617
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.21610   10.18280   0.03330    0.32702
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23250    9.23980  -0.00730   -0.07901
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.80880   10.81750  -0.00870   -0.08043
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.87040    7.85140   0.01900    0.24200
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.28310    9.26070   0.02240    0.24188
永豐中小基金                                                       51.30000   51.34000  -0.04000   -0.07791
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79410    1.79730  -0.00320   -0.17804
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.48490    2.48920  -0.00430   -0.17275
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.25740    8.24530   0.01210    0.14675
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.09540   11.07920   0.01620    0.14622
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.55000    4.48000   0.07000    1.56250
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.69000   20.29000   0.40000    1.97141
永豐主流品牌基金                                                   19.16000   19.12000   0.04000    0.20921
永豐永豐基金                                                       32.07000   32.05000   0.02000    0.06240
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.09660    9.13170  -0.03510   -0.38438
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.52870    9.56550  -0.03680   -0.38472
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.08780    9.12300  -0.03520   -0.38584
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.52220    9.55900  -0.03680   -0.38498
永豐亞洲民生消費基金                                               12.21000   12.01000   0.20000    1.66528
永豐南非幣2021保本基金                                             14.03370   14.03060   0.00310    0.02209
永豐高科技基金                                                     22.23000   22.20000   0.03000    0.13514
永豐貨幣市場基金                                                   13.93480   13.93460   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11840    2.12190  -0.00350   -0.16495
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.59910    2.60330  -0.00420   -0.16133
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.84050    7.82820   0.01230    0.15712
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.93350   10.91640   0.01710    0.15665
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.18710    7.17030   0.01680    0.23430
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.47330   11.44650   0.02680    0.23413
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.32000   10.10000   0.22000    2.17822
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.09000    7.89000   0.20000    2.53485
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.82000   18.37000   0.45000    2.44965
永豐臺灣加權ETF基金                                                52.49000   52.47000   0.02000    0.03812
永豐領航科技基金                                                   36.09000   36.03000   0.06000    0.16653
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.84000   11.83000   0.01000    0.08453
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.15000   10.09000   0.06000    0.59465
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
永豐趨勢平衡基金                                                   40.10000   40.13000  -0.03000   -0.07476
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.86180   11.86090   0.00090    0.00759
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.73890    9.73770   0.00120    0.01232
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.30610   10.30420   0.00190    0.01844
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.82850    9.82680   0.00170    0.01730
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.23680   10.23500   0.00180    0.01759
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.79680    9.79600   0.00080    0.00817
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.49440   10.49350   0.00090    0.00858
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.84460    9.84310   0.00150    0.01524
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.33080   10.32930   0.00150    0.01452
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.72000   10.54000   0.18000    1.70778
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.42000    9.25000   0.17000    1.83784
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.03000    9.85000   0.18000    1.82741
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.50000   14.13000   0.37000    2.61854
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.15000   18.61000   0.54000    2.90167
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.91000   18.37000   0.54000    2.93958
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05100   10.05400  -0.00300   -0.02984
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05100   10.05400  -0.00300   -0.02984
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.03140   10.03440  -0.00300   -0.02990
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.03140   10.03440  -0.00300   -0.02990
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.09460   10.09480  -0.00020   -0.00198
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.09460   10.09480  -0.00020   -0.00198
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05930   10.05810   0.00120    0.01193
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05930   10.05810   0.00120    0.01193
兆豐國際生命科學基金                                               15.08000   15.16000  -0.08000   -0.52770
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.39490   10.38440   0.01050    0.10111
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.53760   10.52660   0.01100    0.10450
兆豐國際全球基金                                                   30.95000   30.92000   0.03000    0.09702
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.46700   10.46630   0.00070    0.00669
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.31370   10.31510  -0.00140   -0.01357
兆豐國際國民基金                                                   21.26000   21.28000  -0.02000   -0.09398
兆豐國際第一基金                                                   12.77000   12.75000   0.02000    0.15686
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.71160   10.69330   0.01830    0.17114
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.23210    8.21800   0.01410    0.17157
兆豐國際萬全基金                                                   20.09000   20.06000   0.03000    0.14955
兆豐國際電子基金                                                   25.05000   24.95000   0.10000    0.40080
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.59000   21.57000   0.02000    0.09272
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.11000   16.11000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.30000   33.29000   0.01000    0.03004
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55150   12.55130   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.74000    9.67000   0.07000    0.72389
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.64000    9.57000   0.07000    0.73145
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.60270   10.59670   0.00600    0.05662
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.38940   10.38320   0.00620    0.05971
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.60880   10.60080   0.00800    0.07547
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.39570   10.38980   0.00590    0.05679
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.48490   10.47870   0.00620    0.05917
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.47790   10.47000   0.00790    0.07545
合庫台灣基金                                                       10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.66100   11.63730   0.02370    0.20366
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.54450   12.51960   0.02490    0.19889
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.19860   11.17550   0.02310    0.20670
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.99070   11.96570   0.02500    0.20893
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.14560    8.12910   0.01650    0.20297
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.36340    9.34550   0.01790    0.19154
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.05930    9.04070   0.01860    0.20574
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.80510    8.78690   0.01820    0.20713
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.21910    9.20010   0.01900    0.20652
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.16000   11.12000   0.04000    0.35971
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
合庫全球新興市場基金                                                9.49000    9.39000   0.10000    1.06496
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
合庫貨幣市場基金                                                   10.16910   10.16900   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.81550    9.79020   0.02530    0.25842
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.10550   10.08000   0.02550    0.25298
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.45550   10.42960   0.02590    0.24833
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.91430   11.88610   0.02820    0.23725
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.97400   14.93820   0.03580    0.23965
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.63150    8.60950   0.02200    0.25553
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.44430    9.42050   0.02380    0.25264
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.88540    7.86580   0.01960    0.24918
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62080    8.60190   0.01890    0.21972
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.42400   10.39840   0.02560    0.24619
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.08000   10.01000   0.07000    0.69930
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.30000   11.17000   0.13000    1.16383
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.03000   10.87000   0.16000    1.47194
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.35000   11.18000   0.17000    1.52057
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.01380   10.00250   0.01130    0.11297
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.02730   10.01080   0.01650    0.16482
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.01540   10.02570  -0.01030   -0.10274
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                             9.99650    9.97900   0.01750    0.17537
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.01380   10.00240   0.01140    0.11397
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.02730   10.01080   0.01650    0.16482
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.01540   10.02570  -0.01030   -0.10274
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                               9.99650    9.97900   0.01750    0.17537
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20070   11.20050   0.00020    0.00179
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.99430    9.96230   0.03200    0.32121
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.06880   10.03650   0.03230    0.32183
安聯中國東協基金                                                   15.63000   15.49000   0.14000    0.90381
安聯中國策略基金-美元                                              11.52000   11.11000   0.41000    3.69037
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.26000   14.72000   0.54000    3.66848
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.35000   13.98000   0.37000    2.64664
安聯中華新思路基金-美元                                            13.26000   12.87000   0.39000    3.03030
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.68000   12.32000   0.36000    2.92208
安聯台灣大壩基金                                                   28.29000   28.23000   0.06000    0.21254
安聯台灣科技基金                                                   47.65000   47.40000   0.25000    0.52743
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54250   12.54230   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   31.56000   31.56000   0.00000    0.00000
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.62190   10.60410   0.01780    0.16786
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.72220   15.69640   0.02580    0.16437
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.81920    9.80320   0.01600    0.16321
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.40000   11.36000   0.04000    0.35211
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.91000   11.87000   0.04000    0.33698
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.04750   13.03370   0.01380    0.10588
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.67720   10.65980   0.01740    0.16323
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.75180   12.73110   0.02070    0.16259
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.50920    9.49910   0.01010    0.10633
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.44820    9.43270   0.01550    0.16432
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.01220    8.99760   0.01460    0.16227
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.11250   10.10190   0.01060    0.10493
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.20480   10.18830   0.01650    0.16195
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.44000   11.41000   0.03000    0.26293
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.93000   10.89000   0.04000    0.36731
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.40200   12.37340   0.02860    0.23114
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.25180   11.22250   0.02930    0.26108
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.88400   10.85570   0.02830    0.26069
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.62700    8.60700   0.02000    0.23237
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.47860    8.45660   0.02200    0.26015
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.17490    8.15370   0.02120    0.26000
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.23860   10.21700   0.02160    0.21141
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.16180   10.13540   0.02640    0.26047
安聯全球人口趨勢基金                                               12.54000   12.50000   0.04000    0.32000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.66000    8.71000  -0.05000   -0.57405
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.24000   33.39000  -0.15000   -0.44924
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.02000    7.98000   0.04000    0.50125
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.42290   12.42080   0.00210    0.01691
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54170   10.53990   0.00180    0.01708
安聯全球新興市場基金                                               17.49000   17.26000   0.23000    1.33256
安聯全球農金趨勢基金                                                9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
安聯亞洲動態策略基金                                               22.26000   22.03000   0.23000    1.04403
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.05100   10.04210   0.00890    0.08863
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.05550   10.05150   0.00400    0.03980
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.05090   10.04200   0.00890    0.08863
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.05760   10.05340   0.00420    0.04178
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.05390   10.04500   0.00890    0.08860
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03440   10.02590   0.00850    0.08478
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03440   10.02590   0.00850    0.08478
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03440   10.02590   0.00850    0.08478
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.51810   10.51920  -0.00110   -0.01046
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.10490   10.10610  -0.00120   -0.01187
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.79860   89.72510   0.07350    0.08192
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.22990   13.20500   0.02490    0.18856
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.14080   68.08760   0.05320    0.07813
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.91260    9.89400   0.01860    0.18799
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.71840    2.71960  -0.00120   -0.04412
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.90800   10.89210   0.01590    0.14598
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28080    2.28550  -0.00470   -0.20564
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.87490    8.86180   0.01310    0.14783
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.36990   10.34590   0.02400    0.23198
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.19060   10.16710   0.02350    0.23114
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.52310   10.49850   0.02460    0.23432
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.15390   10.12980   0.02410    0.23791
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.20850   10.18480   0.02370    0.23270
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.36890   10.34490   0.02400    0.23200
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.18780   10.16420   0.02360    0.23219
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.52240   10.49830   0.02410    0.22956
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.15190   10.12780   0.02410    0.23796
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.20810   10.18440   0.02370    0.23271
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.07750   10.05260   0.02490    0.24770
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.12260   10.09610   0.02650    0.26248
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.07190   10.04590   0.02600    0.25881
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.04530   10.02040   0.02490    0.24849
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.08890   10.06540   0.02350    0.23347
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.08240   10.05740   0.02500    0.24857
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.07190   10.04580   0.02610    0.25981
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.04600   10.02100   0.02500    0.24948
宏利台灣動力基金A類型                                              28.87000   28.89000  -0.02000   -0.06923
宏利台灣動力基金I類型                                              28.87000   28.89000  -0.02000   -0.06923
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.93230    9.90850   0.02380    0.24020
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.92960    9.90650   0.02310    0.23318
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.53240    7.51440   0.01800    0.23954
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.57360    7.55610   0.01750    0.23160
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.50000   11.48000   0.02000    0.17422
宏利全球債券組合基金                                               13.65140   13.63330   0.01810    0.13276
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.95650    2.95690  -0.00040   -0.01353
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.34120   12.33860   0.00260    0.02107
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.90410    8.90230   0.00180    0.02022
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54150    2.54990  -0.00840   -0.32942
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.53000   11.52710   0.00290    0.02516
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.36530    3.35330   0.01200    0.35786
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54000    0.53790   0.00210    0.39041
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.32000   15.26000   0.06000    0.39318
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.22640   12.21190   0.01450    0.11874
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.82550   10.81090   0.01460    0.13505
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.44890   10.43540   0.01350    0.12937
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.74310    8.73270   0.01040    0.11909
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.37770    8.36630   0.01140    0.13626
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.28170    8.27090   0.01080    0.13058
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.19470    8.18390   0.01080    0.13197
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.32000   10.19000   0.13000    1.27576
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.51000   10.55000  -0.04000   -0.37915
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.93900    2.92850   0.01050    0.35855
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42540    0.42380   0.00160    0.37754
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.87720   12.83040   0.04680    0.36476
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97010    0.96650   0.00360    0.37248
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.43640    7.40930   0.02710    0.36576
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05530    2.04780   0.00750    0.36625
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29680    0.29570   0.00110    0.37200
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.05850    9.02550   0.03300    0.36563
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32810    0.32690   0.00120    0.36708
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68350   13.68340   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.42000    2.39000   0.03000    1.25523
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.99000   10.87000   0.12000    1.10396
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          24.62000   24.54000   0.08000    0.32600
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          24.62000   24.54000   0.08000    0.32600
宏利澳幣保本基金                                                   12.62690   12.61310   0.01380    0.10941
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.84000    9.76000   0.08000    0.81967
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.11000   10.02000   0.09000    0.89820
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.91000   10.81000   0.10000    0.92507
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.08000   12.02000   0.06000    0.49917
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.45260   10.46210  -0.00950   -0.09080
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.61780    9.60190   0.01590    0.16559
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.22450    9.20930   0.01520    0.16505
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.56450   11.54540   0.01910    0.16543
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
貝萊德新台幣基金                                                   12.96660   12.96650   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.23000   26.19000   0.04000    0.15273
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47480   11.46930   0.00550    0.04795
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.17660   10.15540   0.02120    0.20876
保德信大中華基金-人民幣                                             9.76000    9.55000   0.21000    2.19895
保德信大中華基金-美元                                               9.57000    9.35000   0.22000    2.35294
保德信大中華基金-新台幣                                            29.01000   28.33000   0.68000    2.40028
保德信中小型股基金                                                 43.58000   43.49000   0.09000    0.20694
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.49000    8.19000   0.30000    3.66300
保德信中國中小基金-美元                                             8.12000    7.82000   0.30000    3.83632
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.99000    7.70000   0.29000    3.76623
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.80650    9.66550   0.14100    1.45880
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.91200    9.76990   0.14210    1.45447
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.92280    9.78060   0.14220    1.45390
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.95430   10.79730   0.15700    1.45407
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.90000    9.56000   0.34000    3.55649
保德信中國品牌基金-美元                                             9.86000    9.53000   0.33000    3.46275
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.62000   10.26000   0.36000    3.50877
保德信台商全方位基金                                               34.53000   34.59000  -0.06000   -0.17346
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.19000   28.15000   0.04000    0.14210
保德信全球消費商機基金                                             19.13000   19.08000   0.05000    0.26205
保德信全球基礎建設基金                                             13.76000   13.76000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                  7.44000    7.40000   0.04000    0.54054
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.90000   33.04000  -0.14000   -0.42373
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.49040   10.47760   0.01280    0.12217
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.79740   10.78420   0.01320    0.12240
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.66560   10.65260   0.01300    0.12204
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.97700   10.96360   0.01340    0.12222
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.62850    9.61710   0.01140    0.11854
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.74290   10.73030   0.01260    0.11742
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.32160    9.31060   0.01100    0.11814
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.38020   10.36800   0.01220    0.11767
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.19920    8.19210   0.00710    0.08667
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.24510   11.23530   0.00980    0.08723
保德信亞太基金                                                     20.57000   20.41000   0.16000    0.78393
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.73620    8.73030   0.00590    0.06758
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.01410   12.00600   0.00810    0.06747
保德信店頭市場基金                                                 32.23000   32.11000   0.12000    0.37372
保德信拉丁美洲基金                                                  7.53000    7.43000   0.10000    1.34590
保德信金平衡基金                                                   29.49000   29.49000   0.00000    0.00000
保德信金滿意基金                                                   40.90000   40.78000   0.12000    0.29426
保德信科技島基金                                                   25.09000   24.97000   0.12000    0.48058
保德信高成長基金                                                   90.75000   90.77000  -0.02000   -0.02203
保德信第一基金                                                     25.14000   25.17000  -0.03000   -0.11919
保德信貨幣市場基金                                                 15.83270   15.83240   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.55040   10.53380   0.01660    0.15759
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.93340   10.91620   0.01720    0.15756
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.92180   10.90900   0.01280    0.11733
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.59770   10.58520   0.01250    0.11809
保德信新世紀基金                                                   10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.18090    8.16370   0.01720    0.21069
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.23340   10.21190   0.02150    0.21054
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.55510   11.53080   0.02430    0.21074
保德信新興趨勢組合基金                                             11.00000   10.88000   0.12000    1.10294
保德信瑞騰基金                                                     15.62830   15.62770   0.00060    0.00384
保德信歐洲組合基金                                                 10.46000   10.41000   0.05000    0.48031
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.92820    9.91060   0.01760    0.17759
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.40620   10.38770   0.01850    0.17810
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.91160    9.89530   0.01630    0.16472
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.17980   10.16100   0.01880    0.18502
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.99460    9.98950   0.00510    0.05105
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.37240   10.36660   0.00580    0.05595
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.87390    9.85700   0.01690    0.17145
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.17090   10.15350   0.01740    0.17137
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.53040   10.51910   0.01130    0.10742
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.31750   10.31420   0.00330    0.03199
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.58860   10.58480   0.00380    0.03590
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.22330   10.20860   0.01470    0.14400
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.45180   10.43680   0.01500    0.14372
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.14410   10.14660  -0.00250   -0.02464
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.58270   10.58540  -0.00270   -0.02551
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.02500   10.01500   0.01000    0.09985
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.33050   10.32040   0.01010    0.09786
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.23910   10.23300   0.00610    0.05961
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.97810    9.95980   0.01830    0.18374
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.30120   10.29390   0.00730    0.07092
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.56570   10.56010   0.00560    0.05303
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.50330   10.49760   0.00570    0.05430
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.98500   10.97990   0.00510    0.04645
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.27910   10.26200   0.01710    0.16663
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.48630   10.46880   0.01750    0.16716
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.30560   10.29940   0.00620    0.06020
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.34370   10.32720   0.01650    0.15977
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.50140   10.48460   0.01680    0.16024
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.31730   10.31420   0.00310    0.03006
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.22020   10.21690   0.00330    0.03230
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.50640   10.50570   0.00070    0.00666
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.50470   10.50440   0.00030    0.00286
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.12290   10.10690   0.01600    0.15831
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.12090   10.10480   0.01610    0.15933
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97160    1.97240  -0.00080   -0.04056
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.81540    2.81600  -0.00060   -0.02131
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29390    0.29320   0.00070    0.23874
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45470    0.45370   0.00100    0.22041
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.40400    8.38390   0.02010    0.23975
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.23510   12.20580   0.02930    0.24005
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.66150    9.66220  -0.00070   -0.00724
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.24620   12.24810  -0.00190   -0.01551
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.67430    8.65680   0.01750    0.20215
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.04430   11.02200   0.02230    0.20232
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.72380   10.70850   0.01530    0.14288
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.60190   10.58860   0.01330    0.12561
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.24000   18.20000   0.04000    0.21978
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4215.15000 4203.97000  11.18000    0.26594
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.30800   10.30390   0.00410    0.03979
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.12790   11.12400   0.00390    0.03506
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.24650   10.24220   0.00430    0.04198
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.88540    9.86030   0.02510    0.25456
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.43170   10.40530   0.02640    0.25372
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.94260    9.91690   0.02570    0.25915
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.24630   10.22970   0.01660    0.16227
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.32360   10.32670  -0.00310   -0.03002
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.09620    6.07580   0.02040    0.33576
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.10740   11.07020   0.03720    0.33604
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.00000    9.81000   0.19000    1.93680
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.12000    9.96000   0.16000    1.60643
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.81000    9.63000   0.18000    1.86916
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.00000    9.81000   0.19000    1.93680
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.12000    9.96000   0.16000    1.60643
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.81000    9.63000   0.18000    1.86916
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.63740   10.51400   0.12340    1.17367
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.53790   11.40390   0.13400    1.17504
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.75990   10.63480   0.12510    1.17633
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.19380    9.08710   0.10670    1.17419
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.43690    9.32720   0.10970    1.17613
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.30970    9.20140   0.10830    1.17699
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.55470   10.43230   0.12240    1.17328
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.93000   10.80300   0.12700    1.17560
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.91030   10.78340   0.12690    1.17681
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.29000    7.24000   0.05000    0.69061
柏瑞巨人基金                                                       12.47000   12.46000   0.01000    0.08026
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69450   13.69430   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.74000   16.63000   0.11000    0.66146
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.21490   14.20040   0.01450    0.10211
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.47500   12.46460   0.01040    0.08344
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.06010   13.04660   0.01350    0.10348
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.63090    8.62220   0.00870    0.10090
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.78710    6.78020   0.00690    0.10177
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.63990    8.63270   0.00720    0.08340
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.45430    8.45590  -0.00160   -0.01892
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.69630   10.68520   0.01110    0.10388
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.35660    8.34680   0.00980    0.11741
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.66010   12.64950   0.01060    0.08380
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.31280   12.30030   0.01250    0.10162
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.94240   12.94500  -0.00260   -0.02008
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.88900   11.87670   0.01230    0.10356
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.99510    8.98600   0.00910    0.10127
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.65690    9.64890   0.00800    0.08291
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.66110    9.66300  -0.00190   -0.01966
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51000    9.50010   0.00990    0.10421
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.38500    9.37400   0.01100    0.11735
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.66970   10.65680   0.01290    0.12105
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.51810   10.50910   0.00900    0.08564
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.35380   10.34110   0.01270    0.12281
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.41870   10.40550   0.01320    0.12686
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.89220    9.88020   0.01200    0.12146
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.54180    9.53370   0.00810    0.08496
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.56800   10.56830  -0.00030   -0.00284
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58420    9.57240   0.01180    0.12327
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.65050    9.63830   0.01220    0.12658
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.64980   10.63690   0.01290    0.12128
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.51840   10.50940   0.00900    0.08564
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.35410   10.34140   0.01270    0.12281
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.41960   10.40640   0.01320    0.12685
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.89200    9.88000   0.01200    0.12146
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.54200    9.53380   0.00820    0.08601
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.74550   10.74580  -0.00030   -0.00279
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58410    9.57230   0.01180    0.12327
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.65080    9.63860   0.01220    0.12657
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.36400   11.35360   0.01040    0.09160
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.68070   12.67320   0.00750    0.05918
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.98650   11.97470   0.01180    0.09854
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.10360    9.09520   0.00840    0.09236
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.74420    9.73840   0.00580    0.05956
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.66250    9.65300   0.00950    0.09842
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.05800   11.04780   0.01020    0.09233
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.80770   11.80080   0.00690    0.05847
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.58010   11.56870   0.01140    0.09854
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.10380    9.09540   0.00840    0.09235
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.74470    9.73900   0.00570    0.05853
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.66300    9.65350   0.00950    0.09841
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.41000   13.29000   0.12000    0.90293
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.02000   13.90000   0.12000    0.86331
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.19000    9.11000   0.08000    0.87816
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.63000    8.55000   0.08000    0.93567
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.26000    9.18000   0.08000    0.87146
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.39000   11.29000   0.10000    0.88574
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.09000   11.00000   0.09000    0.81818
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.37000   11.27000   0.10000    0.88731
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.86000   12.74000   0.12000    0.94192
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.33000   13.20000   0.13000    0.98485
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.53000   10.34000   0.19000    1.83752
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.01220   12.00710   0.00510    0.04247
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.15370   10.14900   0.00470    0.04631
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.66680    7.66350   0.00330    0.04306
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.09730   10.09270   0.00460    0.04558
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.35000   11.36000  -0.01000   -0.08803
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.16670   12.15160   0.01510    0.12426
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.78750   11.77410   0.01340    0.11381
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.81180   10.79820   0.01360    0.12595
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.52760    8.51710   0.01050    0.12328
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.50990    9.49910   0.01080    0.11369
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.56380    9.55170   0.01210    0.12668
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.33910   11.32630   0.01280    0.11301
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.68420   10.67090   0.01330    0.12464
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.79370   10.78010   0.01360    0.12616
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.84960    9.83850   0.01110    0.11282
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.21390    9.20250   0.01140    0.12388
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.06690    9.06980  -0.00290   -0.03197
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.58980    9.57770   0.01210    0.12634
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.55350   12.53050   0.02300    0.18355
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.94290   11.92350   0.01940    0.16270
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.30350   11.28250   0.02100    0.18613
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.08560    7.07260   0.01300    0.18381
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74900    8.73470   0.01430    0.16371
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.41480    9.39740   0.01740    0.18516
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.79140   10.77170   0.01970    0.18289
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.32120   11.30020   0.02100    0.18584
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.47500    9.45960   0.01540    0.16280
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.04050    9.02400   0.01650    0.18285
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.61600    9.59810   0.01790    0.18650
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.96000   11.95190   0.00810    0.06777
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.63020   12.62430   0.00590    0.04674
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.52270   11.51380   0.00890    0.07730
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.35960    9.35330   0.00630    0.06736
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.91360    9.90890   0.00470    0.04743
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.91340    9.90580   0.00760    0.07672
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.90470   11.89910   0.00560    0.04706
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.67070   10.66350   0.00720    0.06752
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.97900   10.97050   0.00850    0.07748
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.91970    9.91290   0.00680    0.06860
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.52390    9.51740   0.00650    0.06830
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.15010   10.14530   0.00480    0.04731
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.65860    9.65120   0.00740    0.07667
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.07000   18.97000   0.10000    0.52715
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.87000   17.75000   0.12000    0.67606
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.29340   13.25730   0.03610    0.27230
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.40130   10.38260   0.01870    0.18011
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.36020   11.34500   0.01520    0.13398
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.31580   12.33350  -0.01770   -0.14351
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.87050   10.85060   0.01990    0.18340
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.07820    9.06190   0.01630    0.17987
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.57830    9.56550   0.01280    0.13381
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.50510    9.51870  -0.01360   -0.14288
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.52980    9.51240   0.01740    0.18292
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.21310    9.19650   0.01660    0.18050
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.38020    9.36770   0.01250    0.13344
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.36160   11.37790  -0.01630   -0.14326
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.47260    9.45530   0.01730    0.18297
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.16160   42.13110   0.03050    0.07239
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.86000   11.80000   0.06000    0.50847
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        30.85000   31.19000  -0.34000   -1.09009
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.77480   11.77400   0.00080    0.00679
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69570    1.69100   0.00470    0.27794
國泰大中華基金                                                     18.49000   18.51000  -0.02000   -0.10805
國泰小龍基金-美元I                                                  0.45160    0.45260  -0.00100   -0.22095
國泰小龍基金-新台幣                                                14.19000   14.22000  -0.03000   -0.21097
國泰中小成長基金-美元I                                              1.27050    1.27060  -0.00010   -0.00787
國泰中小成長基金-新台幣                                            39.92000   39.92000   0.00000    0.00000
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.11600    4.01960   0.09640    2.39825
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.64930    0.63240   0.01690    2.67236
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.69390    0.67580   0.01810    2.67831
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.69000   18.20000   0.49000    2.69231
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.75990   41.68580   0.07410    0.17776
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29260    2.29580  -0.00320   -0.13938
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32660    0.32610   0.00050    0.15333
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.11520   10.10270   0.01250    0.12373
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.17210    8.16200   0.01010    0.12374
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.32590    2.29660   0.02930    1.27580
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33360    0.32850   0.00510    1.55251
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.51770   10.35750   0.16020    1.54671
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33920    0.33840   0.00080    0.23641
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.48600   10.46170   0.02430    0.23228
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.99580    3.89930   0.09650    2.47480
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.57210    0.55670   0.01540    2.76630
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.13000   17.65000   0.48000    2.71955
國泰中港台基金-人民幣                                               2.99940    2.91890   0.08050    2.75789
國泰中港台基金-美元                                                 0.43480    0.42200   0.01280    3.03318
國泰中港台基金-新台幣                                              13.62000   13.22000   0.40000    3.02572
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.76780    9.77510  -0.00730   -0.07468
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.04300   10.02880   0.01420    0.14159
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.21450   10.20040   0.01410    0.13823
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.15000   26.24000  -0.09000   -0.34299
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.70000   12.64000   0.06000    0.47468
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.37000   31.63000  -0.26000   -0.82200
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34910    0.34870   0.00040    0.11471
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33070    0.33030   0.00040    0.12110
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33140    0.33100   0.00040    0.12085
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.98370   10.97250   0.01120    0.10207
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.40980   10.39920   0.01060    0.10193
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.43840   10.42780   0.01060    0.10165
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45420   12.45410   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41450    0.41390   0.00060    0.14496
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36750    0.36700   0.00050    0.13624
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44220    0.44150   0.00070    0.15855
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53830    0.53760   0.00070    0.13021
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.52680    2.52620   0.00060    0.02375
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36520    0.36410   0.00110    0.30211
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52720    0.52570   0.00150    0.28533
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48040    0.48020   0.00020    0.04165
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.20000   14.20000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-美元                                               0.16360    0.16330   0.00030    0.18371
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.22000    5.21000   0.01000    0.19194
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59950    0.58760   0.01190    2.02519
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.85000   18.45000   0.40000    2.16802
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.41000   18.03000   0.38000    2.10760
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.86120    0.84220   0.01900    2.25600
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.26000   21.18000   0.08000    0.37771
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.97000   22.11000  -0.14000   -0.63320
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.49680    2.48520   0.01160    0.46676
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36180    0.35910   0.00270    0.75188
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31210    0.30980   0.00230    0.74241
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.31490   11.23240   0.08250    0.73448
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.75620    9.68500   0.07120    0.73516
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51890    0.51510   0.00380    0.73772
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39520    0.39320   0.00200    0.50865
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.03000   11.96000   0.07000    0.58528
國泰科技生化基金                                                   31.02000   30.93000   0.09000    0.29098
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.95000   28.97000  -0.02000   -0.06904
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.73000   12.72000   0.01000    0.07862
國泰美國費城半導體基金                                             14.01000   13.96000   0.05000    0.35817
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.98610   43.94440   0.04170    0.09489
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.60650   17.62970  -0.02320   -0.13160
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.66740   22.61380   0.05360    0.23702
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   43.48790   43.43740   0.05050    0.11626
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   44.88120   44.83170   0.04950    0.11041
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.77130   43.74590   0.02540    0.05806
國泰紐幣2021保本基金                                               12.77570   12.77730  -0.00160   -0.01252
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.13640   13.13620   0.00020    0.00152
國泰紐幣保本基金                                                   12.72350   12.72180   0.00170    0.01336
國泰國泰基金-新台幣A                                               21.59000   21.58000   0.01000    0.04634
國泰國泰基金-新台幣I                                               21.59000   21.58000   0.01000    0.04634
國泰富時中國A50基金                                                21.14000   21.28000  -0.14000   -0.65789
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   45.81510   45.77040   0.04470    0.09766
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34310    0.34300   0.00010    0.02915
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50260    0.50250   0.00010    0.01990
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37260    0.37210   0.00050    0.13437
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24230    0.24190   0.00040    0.16536
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.19590   11.17950   0.01640    0.14670
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.61690    7.60580   0.01110    0.14594
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.46920   42.42690   0.04230    0.09970
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.39000   20.57000  -0.18000   -0.87506
國泰新興市場基金-美元                                               0.38890    0.38270   0.00620    1.62007
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.22000   12.03000   0.19000    1.57938
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.40250    2.40170   0.00080    0.03331
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49200    1.49150   0.00050    0.03352
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35790    0.35680   0.00110    0.30830
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22450    0.22380   0.00070    0.31278
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34670    0.34570   0.00100    0.28927
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.89990   10.86780   0.03210    0.29537
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.64110    6.62150   0.01960    0.29601
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       43.55820   43.51210   0.04610    0.10595
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           43.63450   43.59740   0.03710    0.08510
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.48810   42.49010  -0.00200   -0.00471
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.62000   13.62000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   34.55000   34.54000   0.01000    0.02895
國泰價值卓越基金                                                   13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.37000   23.37000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34640    0.34620   0.00020    0.05777
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.02250   39.92970   0.09280    0.23241
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.37000   22.25000   0.12000    0.53933
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.95000   19.77000   0.18000    0.91047
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.34000   17.33000   0.01000    0.05770
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41050    0.40960   0.00090    0.21973
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.45820   12.42690   0.03130    0.25187
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55700   10.55410   0.00290    0.02748
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.47330   10.47190   0.00140    0.01337
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.71090   10.70940   0.00150    0.01401
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.34040   10.33790   0.00250    0.02418
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.29240   10.28740   0.00500    0.04860
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.45640   10.45600   0.00040    0.00383
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.96570    9.98410  -0.01840   -0.18429
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.78510    9.76710   0.01800    0.18429
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.97720    9.96280   0.01440    0.14454
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.92230    9.90800   0.01430    0.14433
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.96570    9.98410  -0.01840   -0.18429
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.78040    9.76240   0.01800    0.18438
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97710    9.96280   0.01430    0.14353
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.92230    9.90800   0.01430    0.14433
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.41650   11.41560   0.00090    0.00788
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12750   10.09410   0.03340    0.33089
第一金大中華基金                                                   25.36000   25.37000  -0.01000   -0.03942
第一金小型精選基金                                                 30.81000   30.82000  -0.01000   -0.03245
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.82000   12.47000   0.35000    2.80674
第一金中國世紀基金-美元                                             7.95020    7.70980   0.24040    3.11811
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.95060    7.71010   0.24050    3.11929
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.53000    9.24000   0.29000    3.13853
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.53000    9.24000   0.29000    3.13853
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.75460    9.76150  -0.00690   -0.07069
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.40590    8.39730   0.00860    0.10241
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.24890   11.25680  -0.00790   -0.07018
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.85850    9.84840   0.01010    0.10255
第一金中概平衡基金                                                 25.82000   25.72000   0.10000    0.38880
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31580   15.31550   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.57900  178.57600   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.51270   15.50570   0.00700    0.04514
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.51240   15.50530   0.00710    0.04579
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.18000   15.18000   0.00000    0.00000
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.19000   15.19000   0.00000    0.00000
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.52420   10.57560  -0.05140   -0.48602
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.52240   10.57390  -0.05150   -0.48705
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.94160    9.93250   0.00910    0.09162
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.94160    9.93240   0.00920    0.09263
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.43470   13.36580   0.06890    0.51549
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.45270   13.38380   0.06890    0.51480
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.92000   12.86000   0.06000    0.46656
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.95000   12.88000   0.07000    0.54348
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.80090    9.78930   0.01160    0.11850
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.79780    9.78620   0.01160    0.11853
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.48730    9.47630   0.01100    0.11608
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.51180    9.50070   0.01110    0.11683
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.63700   10.62440   0.01260    0.11859
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.32910   10.31700   0.01210    0.11728
第一金全球大趨勢基金                                               25.23000   25.28000  -0.05000   -0.19778
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.43260    9.37420   0.05840    0.62299
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.56040    6.51980   0.04060    0.62272
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.02680   10.02590   0.00090    0.00898
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.02700   10.02610   0.00090    0.00898
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.85260   10.85160   0.00100    0.00922
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.85450   10.85360   0.00090    0.00829
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.54690    8.52970   0.01720    0.20165
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.44500   10.42390   0.02110    0.20242
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.29440    9.29440   0.00000    0.00000
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.29240    9.29060   0.00180    0.01937
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.70930    7.70070   0.00860    0.11168
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.70380    7.69520   0.00860    0.11176
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.53250    8.52310   0.00940    0.11029
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.53310    8.52380   0.00930    0.10911
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.51850   11.51910  -0.00060   -0.00521
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.51950   11.52010  -0.00060   -0.00521
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.17040   10.15860   0.01180    0.11616
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.17130   10.15990   0.01140    0.11221
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.00840   14.99200   0.01640    0.10939
第一金亞洲科技基金                                                 17.65000   17.51000   0.14000    0.79954
第一金亞洲新興市場基金                                             13.37000   13.29000   0.08000    0.60196
第一金店頭市場基金                                                  7.55000    7.51000   0.04000    0.53262
第一金創新趨勢基金                                                 20.75000   20.70000   0.05000    0.24155
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  41.50450   41.47210   0.03240    0.07812
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            41.50510   41.43560   0.06950    0.16773
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.45860   42.42030   0.03830    0.09029
第一金電子基金                                                     31.58000   31.45000   0.13000    0.41335
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.25000   18.15000   0.10000    0.55096
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.67000   18.68000  -0.01000   -0.05353
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.57000   19.40000   0.17000    0.87629
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.31000    7.15000   0.16000    2.23776
統一大中華中小基金(美元)                                            6.65000    6.49000   0.16000    2.46533
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.01000    9.77000   0.24000    2.45650
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.24000    9.20000   0.04000    0.43478
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
統一大滿貫基金-A類型                                               31.89000   31.79000   0.10000    0.31456
統一大滿貫基金-I類型                                               31.89000   31.79000   0.10000    0.31456
統一大龍印基金                                                     14.39000   14.19000   0.20000    1.40944
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.86000    8.64000   0.22000    2.54630
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.07000    7.84000   0.23000    2.93367
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.34000    9.08000   0.26000    2.86344
統一中小基金                                                       22.26000   22.18000   0.08000    0.36069
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.91940    9.94640  -0.02700   -0.27145
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16180    9.15640   0.00540    0.05898
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.98980    8.98470   0.00510    0.05676
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.36640   12.40010  -0.03370   -0.27177
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.37250   11.36580   0.00670    0.05895
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.12230   11.11590   0.00640    0.05758
統一台灣動力基金                                                   16.76000   16.68000   0.08000    0.47962
統一全天候基金-A類型                                              100.98000  100.74000   0.24000    0.23824
統一全天候基金-I類型                                              101.48000  101.23000   0.25000    0.24696
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.11210    8.13020  -0.01810   -0.22263
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.77360    7.76530   0.00830    0.10689
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.90200    7.89360   0.00840    0.10642
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.71240    8.73190  -0.01950   -0.22332
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.35660    8.34770   0.00890    0.10662
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.48740    8.47840   0.00900    0.10615
統一全球債券組合基金                                               12.31970   12.29740   0.02230    0.18134
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.39000   15.47000  -0.08000   -0.51713
統一全球新科技基金(美元)                                           14.40000   14.43000  -0.03000   -0.20790
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.07000   14.10000  -0.03000   -0.21277
統一亞太基金                                                       24.49000   24.24000   0.25000    1.03135
統一亞洲大金磚基金                                                 12.33000   12.19000   0.14000    1.14848
統一奔騰基金                                                       54.54000   54.39000   0.15000    0.27579
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72570   16.72540   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.39000   10.15000   0.24000    2.36453
統一強漢基金(美元)                                                  9.31000    9.06000   0.25000    2.75938
統一強漢基金(新台幣)                                               24.94000   24.29000   0.65000    2.67600
統一統信基金                                                       27.98000   27.90000   0.08000    0.28674
統一黑馬基金                                                       55.55000   55.40000   0.15000    0.27076
統一新亞洲科技能源基金                                             16.00000   15.89000   0.11000    0.69226
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.06860    8.05450   0.01410    0.17506
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.68980   10.67110   0.01870    0.17524
統一經建基金                                                       42.81000   42.68000   0.13000    0.30459
統一龍馬基金                                                       61.52000   61.36000   0.16000    0.26076
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.81000   17.70000   0.11000    0.62147
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              43.02000   42.91000   0.11000    0.25635
野村中國機會基金                                                   13.61000   13.26000   0.35000    2.63952
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.22540   10.22490   0.00050    0.00489
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.21440   10.20910   0.00530    0.05191
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.37800   10.37300   0.00500    0.04820
野村巴西基金                                                        6.83000    6.69000   0.14000    2.09268
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.34000   11.27000   0.07000    0.62112
野村台灣高股息基金                                                 23.97000   24.00000  -0.03000   -0.12500
野村台灣運籌基金                                                   34.11000   34.07000   0.04000    0.11741
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.84380    9.84850  -0.00470   -0.04772
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76440    9.76090   0.00350    0.03586
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83010    9.82640   0.00370    0.03765
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.37330   10.37820  -0.00490   -0.04721
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.18900   10.18540   0.00360    0.03534
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.00980   10.00610   0.00370    0.03698
野村平衡基金                                                       18.60000   18.59000   0.01000    0.05379
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.78000   14.75000   0.03000    0.20339
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.10000   12.12000  -0.02000   -0.16502
野村全球生技醫療基金                                               16.84000   16.79000   0.05000    0.29780
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.04890   10.04210   0.00680    0.06771
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.05120   10.04280   0.00840    0.08364
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.03700   10.02870   0.00830    0.08276
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.29040   10.28450   0.00590    0.05737
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.26190   10.25350   0.00840    0.08192
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.24980   10.24130   0.00850    0.08300
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.03700   10.02870   0.00830    0.08276
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.60020   10.59400   0.00620    0.05852
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.53250   10.52380   0.00870    0.08267
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.52260   10.51390   0.00870    0.08275
野村全球品牌基金                                                   29.14000   28.94000   0.20000    0.69109
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.91000   12.86000   0.05000    0.38880
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.57000   19.50000   0.07000    0.35897
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.02000   11.99000   0.03000    0.25021
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.81760   10.81620   0.00140    0.01294
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.86020   10.85150   0.00870    0.08017
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.68550   10.67690   0.00860    0.08055
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.62520    8.60720   0.01800    0.20913
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.44090    8.42320   0.01770    0.21013
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.07610    8.05920   0.01690    0.20970
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.92800   10.90500   0.02300    0.21091
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.41750   10.39570   0.02180    0.20970
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.05780   10.03670   0.02110    0.21023
野村成長基金                                                       28.72000   28.57000   0.15000    0.52503
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.30750    8.26160   0.04590    0.55558
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.32270    8.27430   0.04840    0.58494
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.61370    8.56370   0.05000    0.58386
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.47470    9.42260   0.05210    0.55293
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.34890    9.29460   0.05430    0.58421
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.66270    9.60650   0.05620    0.58502
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.88000    8.76000   0.12000    1.36986
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.85000   12.69000   0.16000    1.26084
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.05040   10.03930   0.01110    0.11057
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.05330   10.04600   0.00730    0.07267
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.03770   10.03030   0.00740    0.07378
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.49400    9.48610   0.00790    0.08328
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.58070    9.57380   0.00690    0.07207
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.77130    9.76420   0.00710    0.07271
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.03770   10.03030   0.00740    0.07378
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.55660   10.54290   0.01370    0.12995
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.51400   10.50650   0.00750    0.07138
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.72430   10.71650   0.00780    0.07278
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.04880   10.03500   0.01380    0.13752
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.04870   10.03400   0.01470    0.14650
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.03930   10.02530   0.01400    0.13965
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.54690    8.58110  -0.03420   -0.39855
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.11660    9.15910  -0.04250   -0.46402
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.98800    9.02610  -0.03810   -0.42211
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.03930   10.02530   0.01400    0.13965
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.75710   13.73750   0.01960    0.14268
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.82760   12.81120   0.01640    0.12801
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.39270   10.37790   0.01480    0.14261
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44630   10.44430   0.00200    0.01915
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.42660   10.41920   0.00740    0.07102
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.47350   10.46570   0.00780    0.07453
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.63660   10.63460   0.00200    0.01881
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.59880   10.59130   0.00750    0.07081
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.61600   10.60810   0.00790    0.07447
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.52990   10.52710   0.00280    0.02660
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.48350   10.47530   0.00820    0.07828
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.72300   10.71500   0.00800    0.07466
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.21780   10.21010   0.00770    0.07542
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.87490    9.87100   0.00390    0.03951
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.51040    9.50350   0.00690    0.07260
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.05490    9.04830   0.00660    0.07294
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.45000   11.44160   0.00840    0.07342
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.23420   10.22340   0.01080    0.10564
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.29410   11.28630   0.00780    0.06911
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.73240   10.72130   0.01110    0.10353
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.56570   10.55470   0.01100    0.10422
野村泰國基金                                                       43.35000   43.16000   0.19000    0.44022
野村高科技基金                                                      9.36000    9.30000   0.06000    0.64516
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.45970   10.43980   0.01990    0.19062
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.04100   10.02960   0.01140    0.11366
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.65500   10.65050   0.00450    0.04225
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.45490    9.43720   0.01770    0.18756
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.51770    9.49980   0.01790    0.18843
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.70240    9.66780   0.03460    0.35789
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.95340   11.94040   0.01300    0.10887
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.97340   13.97910  -0.00570   -0.04078
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.87990   10.85950   0.02040    0.18785
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.96000   10.93930   0.02070    0.18923
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.34780   11.30730   0.04050    0.35818
野村貨幣市場基金                                                   16.33130   16.33100   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.24000   15.16000   0.08000    0.52770
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.31500   10.31220   0.00280    0.02715
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.14930   10.10960   0.03970    0.39270
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.38600   10.34560   0.04040    0.39050
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.26700   10.27140  -0.00440   -0.04284
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.21750   10.21520   0.00230    0.02252
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.24510   10.24320   0.00190    0.01855
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.57410   10.57810  -0.00400   -0.03781
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.49240   10.49010   0.00230    0.02193
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.56930   10.56730   0.00200    0.01893
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.86730    9.87640  -0.00910   -0.09214
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.87600    9.87950  -0.00350   -0.03543
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.83740    9.84060  -0.00320   -0.03252
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.37590   10.38500  -0.00910   -0.08763
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.33690   10.34060  -0.00370   -0.03578
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.30020   10.30370  -0.00350   -0.03397
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.52020   10.49090   0.02930    0.27929
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.95020    7.92810   0.02210    0.27876
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.23570   12.20170   0.03400    0.27865
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.87000    8.74000   0.13000    1.48741
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.17260   10.16880   0.00380    0.03737
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.36430   10.36000   0.00430    0.04151
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.15510   10.14620   0.00890    0.08772
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.34910   10.34000   0.00910    0.08801
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.20490   10.19450   0.01040    0.10202
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.17280   10.16900   0.00380    0.03737
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.36450   10.36010   0.00440    0.04247
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.15610   10.14720   0.00890    0.08771
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.35250   10.34330   0.00920    0.08895
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.20520   10.19480   0.01040    0.10201
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.20170   10.20120   0.00050    0.00490
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.39810   10.39770   0.00040    0.00385
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.18390   10.17840   0.00550    0.05404
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.37830   10.37270   0.00560    0.05399
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.23600   10.22890   0.00710    0.06941
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.20170   10.20120   0.00050    0.00490
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.39820   10.39820   0.00000    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.18520   10.17810   0.00710    0.06976
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.38310   10.37740   0.00570    0.05493
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.23670   10.22950   0.00720    0.07038
野村精選貨幣市場基金                                               12.11030   12.11020   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.80000   11.70000   0.10000    0.85470
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.03000   10.93000   0.10000    0.91491
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.53000   10.43000   0.10000    0.95877
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.82000    7.78000   0.04000    0.51414
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.17000   11.11000   0.06000    0.54005
野村積極成長基金                                                   12.15000   12.09000   0.06000    0.49628
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.55000   33.46000   0.09000    0.26898
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.61710   10.60720   0.00990    0.09333
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.49860    8.49300   0.00560    0.06594
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.84170    7.83440   0.00730    0.09318
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71850    7.71130   0.00720    0.09337
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.13700   12.12820   0.00880    0.07256
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.87180   10.86170   0.01010    0.09299
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.74060   10.73070   0.00990    0.09226
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.54000   11.56000  -0.02000   -0.17301
野村環球基金-人民幣計價                                            17.27000   17.32000  -0.05000   -0.28868
野村環球基金-美元計價                                              13.41000   13.43000  -0.02000   -0.14892
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.14000   19.17000  -0.03000   -0.15649
野村鴻利基金                                                       22.36000   22.32000   0.04000    0.17921
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89790   16.89780   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.44000   18.41000   0.03000    0.16295
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.39000   14.30000   0.09000    0.62937
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.26000   10.18000   0.08000    0.78585
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.24000   15.13000   0.11000    0.72703
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.62010   10.60440   0.01570    0.14805
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.91140   13.89090   0.02050    0.14758
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.63610   10.62980   0.00630    0.05927
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.50340   10.47160   0.03180    0.30368
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.44610   10.45070  -0.00460   -0.04402
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.28690   10.26630   0.02060    0.20066
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.97990    9.99930  -0.01940   -0.19401
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.00660    9.99930   0.00730    0.07301
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00510    9.99930   0.00580    0.05800
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.13400   10.12090   0.01310    0.12944
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.24530   10.23120   0.01410    0.13781
凱基台商天下基金                                                   12.70000   12.62000   0.08000    0.63391
凱基台灣精五門基金                                                 20.18000   20.14000   0.04000    0.19861
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       43.49640   43.43310   0.06330    0.14574
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.22760   45.24410  -0.01650   -0.03647
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.58680   42.55980   0.02700    0.06344
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.44620   10.45590  -0.00970   -0.09277
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   43.69920   43.65920   0.04000    0.09162
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         44.41650   44.40000   0.01650    0.03716
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.49530   44.47920   0.01610    0.03620
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.22000   12.14000   0.08000    0.65898
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.95500   10.85430   0.10070    0.92774
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.01000   10.91000   0.10000    0.91659
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58980   11.58960   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       26.85000   26.81000   0.04000    0.14920
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.60000   22.65000  -0.05000   -0.22075
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.46810   21.51440  -0.04630   -0.21520
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.03000   16.81000   0.22000    1.30874
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.94830   15.73600   0.21230    1.34914
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.63000    7.55000   0.08000    1.05960
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    39.82940   39.78780   0.04160    0.10455
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.06680   40.06710  -0.00030   -0.00075
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   39.88220   39.76660   0.11560    0.29070
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.10570   11.07340   0.03230    0.29169
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.01920   12.03280  -0.01360   -0.11302
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.57000   12.58000  -0.01000   -0.07949
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.94000   12.95000  -0.01000   -0.07722
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.42340   12.43830  -0.01490   -0.11979
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.02440   10.03320  -0.00880   -0.08771
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.72240    9.70610   0.01630    0.16794
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.93680    9.92010   0.01670    0.16835
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.02440   10.03320  -0.00880   -0.08771
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.72240    9.70610   0.01630    0.16794
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.93680    9.92010   0.01670    0.16835
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.87000   12.88000  -0.01000   -0.07764
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         33.92000   33.93000  -0.01000   -0.02947
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.00000   32.00000   0.00000    0.00000
富邦上証180基金                                                    30.89000   31.08000  -0.19000   -0.61133
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18640    0.18150   0.00490    2.69972
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.86000    5.71000   0.15000    2.62697
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.45000    6.42000   0.03000    0.46729
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   43.24000   43.71000  -0.47000   -1.07527
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.85390   11.66790   0.18600    1.59412
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.93770   10.75830   0.17940    1.66755
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.65670   10.46460   0.19210    1.83571
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.07270    9.93970   0.13300    1.33807
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.21610    9.08790   0.12820    1.41067
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.98850    8.84850   0.14000    1.58219
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.70380   20.69660   0.00720    0.03479
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.61550   11.61460   0.00090    0.00775
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.74680   10.71870   0.02810    0.26216
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.72000   13.71290   0.00710    0.05178
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00480    2.00250   0.00230    0.11486
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43590    9.48570  -0.04980   -0.52500
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42830    1.43480  -0.00650   -0.45302
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.27880   12.28270  -0.00390   -0.03175
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.78790    1.78770   0.00020    0.01119
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.30010   10.33300  -0.03290   -0.31840
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52050    1.52450  -0.00400   -0.26238
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.74060   10.73510   0.00550    0.05123
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.69610   10.68710   0.00900    0.08421
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.46000   15.38000   0.08000    0.52016
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.36000   18.58000  -0.22000   -1.18407
富邦日本東証基金                                                   20.00000   20.10000  -0.10000   -0.49751
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.46000   46.01000  -0.55000   -1.19539
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.62000   45.52000   0.10000    0.21968
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    50.59000   50.50000   0.09000    0.17822
富邦台灣心基金                                                     20.58000   20.57000   0.01000    0.04861
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.36000   45.29000   0.07000    0.15456
富邦台灣科技指數基金                                               52.38000   52.08000   0.30000    0.57604
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.08330   46.10050  -0.01720   -0.03731
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.19680   42.28630  -0.08950   -0.21165
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31370    0.31160   0.00210    0.67394
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.53000   10.46000   0.07000    0.66922
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.60350    2.60410  -0.00060   -0.02304
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35330    0.35310   0.00020    0.05664
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.99720   10.98970   0.00750    0.06825
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.22730    2.23180  -0.00450   -0.20163
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33360    0.33400  -0.00040   -0.11976
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.34450    9.35520  -0.01070   -0.11437
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.52000   25.40000   0.12000    0.47244
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.57000   13.62000  -0.05000   -0.36711
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 32.50000   32.33000   0.17000    0.52583
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70050   15.70030   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.72000   17.85000  -0.13000   -0.72829
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.39720   41.41470  -0.01750   -0.04226
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   42.50930   42.56120  -0.05190   -0.12194
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.20480   41.19390   0.01090    0.02646
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   44.28950   44.29900  -0.00950   -0.02145
富邦長紅基金                                                       57.49000   57.47000   0.02000    0.03480
富邦科技基金                                                       22.65000   22.60000   0.05000    0.22124
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.91810   41.99030  -0.07220   -0.17194
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.33640   44.35670  -0.02030   -0.04577
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.04340   40.09260  -0.04920   -0.12272
富邦恒生國企ETF基金                                                20.35000   20.57000  -0.22000   -1.06952
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.10000   13.89000   0.21000    1.51188
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.87000   26.58000  -0.71000   -2.67118
富邦高成長基金                                                     22.20000   22.18000   0.02000    0.09017
富邦基金A類型                                                      12.72000   12.71000   0.01000    0.07868
富邦基金I類型                                                      12.72000   12.71000   0.01000    0.07868
富邦深証100基金                                                    10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.01000   20.90000   0.11000    0.52632
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42650    0.42630   0.00020    0.04692
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.43050   12.42430   0.00620    0.04990
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.28210    9.30920  -0.02710   -0.29111
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30290    0.30400  -0.00110   -0.36184
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.49610    8.53580  -0.03970   -0.46510
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.08970   10.05230   0.03740    0.37205
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.86070   10.82050   0.04020    0.37152
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.41920    9.43730  -0.01810   -0.19179
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.13420   10.15370  -0.01950   -0.19205
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.35000   18.25000   0.10000    0.54795
富邦精準基金                                                       42.16000   42.13000   0.03000    0.07121
富邦精銳中小基金                                                   10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.73000   16.77000  -0.04000   -0.23852
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.05000   21.02000   0.03000    0.14272
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.37000    7.38000  -0.01000   -0.13550
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.00000   15.00000   0.00000    0.00000
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.99000   20.04000  -0.05000   -0.24950
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.62310   10.55250   0.07060    0.66904
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.28030   10.17320   0.10710    1.05277
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.65170   10.54070   0.11100    1.05306
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.10770   10.08550   0.02220    0.22012
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.73610    9.67770   0.05840    0.60345
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.07280   10.01290   0.05990    0.59823
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.20000   30.16000   0.04000    0.13263
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.95730    9.93830   0.01900    0.19118
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.94590    9.92520   0.02070    0.20856
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.78630    9.76580   0.02050    0.20992
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.23910   10.22000   0.01910    0.18689
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.23960   10.21830   0.02130    0.20845
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.07910   10.05800   0.02110    0.20978
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.51880    8.49660   0.02220    0.26128
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.22010    9.19580   0.02430    0.26425
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.79020    8.76710   0.02310    0.26349
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.23470   10.20810   0.02660    0.26058
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.32090   10.29380   0.02710    0.26327
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.86430    9.83830   0.02600    0.26427
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.00780    9.98120   0.02660    0.26650
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.60430    8.59130   0.01300    0.15132
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.88720    9.87150   0.01570    0.15904
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.17820    9.16360   0.01460    0.15933
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.36180   11.34520   0.01660    0.14632
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.19670   11.17900   0.01770    0.15833
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.51120   10.49440   0.01680    0.16009
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.37320    9.35810   0.01510    0.16136
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.49000   15.46000   0.03000    0.19405
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.83140    8.81750   0.01390    0.15764
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.73540    9.72110   0.01430    0.14710
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.24530    9.23160   0.01370    0.14840
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.62190   10.60660   0.01530    0.14425
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.67510   10.65940   0.01570    0.14729
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.19740   10.18220   0.01520    0.14928
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.38670    9.37260   0.01410    0.15044
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.84000    8.61000   0.23000    2.67131
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.41000    9.14000   0.27000    2.95405
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.43000    8.19000   0.24000    2.93040
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.38000    7.19000   0.19000    2.64256
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.56000    9.31000   0.25000    2.68528
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.39000    8.15000   0.24000    2.94479
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.37000    8.12000   0.25000    3.07882
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.46000    9.19000   0.27000    2.93798
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.20170   10.20470  -0.00300   -0.02940
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.55270    9.55340  -0.00070   -0.00733
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.12660    9.12770  -0.00110   -0.01205
富蘭克林華美中華基金                                               11.04000   10.76000   0.28000    2.60223
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.00000   20.94000   0.06000    0.28653
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.26000   21.25000   0.01000    0.04706
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.04800    8.03980   0.00820    0.10199
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.08700    9.07770   0.00930    0.10245
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.05320   10.04300   0.01020    0.10156
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.64700    9.63730   0.00970    0.10065
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.48830   11.48270   0.00560    0.04877
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.64930    8.64510   0.00420    0.04858
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82400    8.81970   0.00430    0.04875
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.91310    9.90830   0.00480    0.04844
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.14540   14.19580  -0.05040   -0.35503
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.25390   10.29050  -0.03660   -0.35567
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.28270   10.31940  -0.03670   -0.35564
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.50810   10.50290   0.00520    0.04951
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.60650    7.60280   0.00370    0.04867
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.94940    8.94500   0.00440    0.04919
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.93940    9.93450   0.00490    0.04932
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.20330   11.19790   0.00540    0.04822
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.57460    7.57100   0.00360    0.04755
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.92910    8.92480   0.00430    0.04818
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.08240   10.07750   0.00490    0.04862
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.77590   10.77170   0.00420    0.03899
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.63050    7.62750   0.00300    0.03933
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.18600    8.17750   0.00850    0.10394
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.20630    9.19660   0.00970    0.10547
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.25070   10.23990   0.01080    0.10547
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.99350   12.97990   0.01360    0.10478
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.94000    7.93000   0.01000    0.12610
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.32000    8.31000   0.01000    0.12034
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.24000    8.31000  -0.07000   -0.84236
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.97000   12.08000  -0.11000   -0.91060
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.38000    8.36000   0.02000    0.23923
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.34000    9.30000   0.04000    0.43011
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.41000   10.37000   0.04000    0.38573
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.14000    9.10000   0.04000    0.43956
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.30190   13.27810   0.02380    0.17924
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.67000    9.62000   0.05000    0.51975
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.49000    9.43000   0.06000    0.63627
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.90000    9.84000   0.06000    0.60976
富蘭克林華美第一富基金                                             36.76000   36.78000  -0.02000   -0.05438
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34670   10.34660   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.73000    8.67000   0.06000    0.69204
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.40000    9.33000   0.07000    0.75027
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.11000    9.04000   0.07000    0.77434
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.80000    9.73000   0.07000    0.71942
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.54000   14.62000  -0.08000   -0.54720
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.42000   13.47000  -0.05000   -0.37120
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.87000   15.93000  -0.06000   -0.37665
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.89570    9.85720   0.03850    0.39058
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.89570    9.85720   0.03850    0.39058
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.82630    9.79800   0.02830    0.28883
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.82630    9.79800   0.02830    0.28883
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.83370    9.78850   0.04520    0.46177
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.83370    9.78850   0.04520    0.46177
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.83370    9.78850   0.04520    0.46177
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.02340    9.97730   0.04610    0.46205
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.02340    9.97730   0.04610    0.46205
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.02340    9.97730   0.04610    0.46205
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.70190    6.65830   0.04360    0.65482
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.76060   10.65860   0.10200    0.95697
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.47030    9.45160   0.01870    0.19785
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.40710   11.38450   0.02260    0.19852
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.76830    6.75260   0.01570    0.23250
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.88280    8.86210   0.02070    0.23358
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.45400   10.42970   0.02430    0.23299
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.90270   10.87750   0.02520    0.23167
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    66.61000   66.58000   0.03000    0.04506
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    67.35000   67.39000  -0.04000   -0.05936
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.36680   62.43450  -0.06770   -0.10843
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.02000   21.05000  -0.03000   -0.14252
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              64.88090   64.89250  -0.01160   -0.01788
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 64.65790   64.76120  -0.10330   -0.15951
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.85150   11.85090   0.00060    0.00506
復華人生目標基金                                                   37.40020   37.31350   0.08670    0.23236
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
復華大中華中小策略基金                                              8.60000    8.39000   0.21000    2.50298
復華中小精選基金                                                   63.12000   63.00000   0.12000    0.19048
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.48120   52.47010   0.01110    0.02115
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.37720   62.40780  -0.03060   -0.04903
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.61000    9.41000   0.20000    2.12540
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.67000    8.47000   0.20000    2.36128
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.57000   11.45000   0.12000    1.04803
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.40000   10.30000   0.10000    0.97087
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.03000    9.90000   0.13000    1.31313
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
復華台灣智能基金                                                   11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
復華全方位基金                                                     27.76000   27.77000  -0.01000   -0.03601
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.53000   12.48000   0.05000    0.40064
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.05000   19.96000   0.09000    0.45090
復華全球平衡基金-美元                                               9.07000    9.03000   0.04000    0.44297
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.68000   19.60000   0.08000    0.40816
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.97000   14.02000  -0.05000   -0.35663
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.68000   13.73000  -0.05000   -0.36417
復華全球原物料基金                                                  8.25000    8.20000   0.05000    0.60976
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.80000   12.72000   0.08000    0.62893
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.07870   12.07450   0.00420    0.03478
復華全球債券基金                                                   14.68390   14.67010   0.01380    0.09407
復華全球債券組合基金                                               15.18000   15.15000   0.03000    0.19802
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.09000   15.01000   0.08000    0.53298
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.80000   10.76000   0.04000    0.37175
復華有利貨幣市場基金                                               13.48780   13.48760   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.42000   11.37000   0.05000    0.43975
復華亞太成長基金                                                   11.92000   11.95000  -0.03000   -0.25105
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
復華東協世紀基金                                                   12.25000   12.20000   0.05000    0.40984
復華南非幣長期收益基金A                                            13.91000   13.80000   0.11000    0.79710
復華南非幣長期收益基金B                                             7.99000    7.93000   0.06000    0.75662
復華南非幣短期收益基金A                                            14.49000   14.46000   0.03000    0.20747
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.61660   67.64920  -0.03260   -0.04819
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.05000   22.09000  -0.04000   -0.18108
復華美國新星基金-美元                                              12.48000   12.52000  -0.04000   -0.31949
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.87000   12.91000  -0.04000   -0.30984
復華恒生基金                                                       21.15000   21.50000  -0.35000   -1.62791
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.54000    8.37000   0.17000    2.03106
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.37000   30.60000  -1.23000   -4.01961
復華神盾基金                                                       24.91930   24.83320   0.08610    0.34671
復華高成長基金                                                     65.55000   65.50000   0.05000    0.07634
復華高益策略組合基金                                               13.50000   13.48000   0.02000    0.14837
復華貨幣市場基金                                                   14.45090   14.45070   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.24000   18.28000  -0.04000   -0.21882
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.29000   49.29000   0.00000    0.00000
復華復華基金                                                       20.46000   20.44000   0.02000    0.09785
復華華人世紀基金                                                   16.21000   15.83000   0.38000    2.40051
復華傳家二號基金                                                   29.21590   29.11560   0.10030    0.34449
復華傳家基金                                                       21.74860   21.68770   0.06090    0.28080
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.76000   15.73000   0.03000    0.19072
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.37000   14.36000   0.01000    0.06964
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
復華新興人民幣債券基金A                                            12.17000   12.17000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.57000   21.60000  -0.03000   -0.13889
復華新興市場企業債券ETF基金                                        67.47000   67.41000   0.06000    0.08901
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.42000    5.41000   0.01000    0.18484
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.13000   12.10000   0.03000    0.24793
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.95000   11.92000   0.03000    0.25168
復華新興市場短期收益基金                                           11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.18000    9.12000   0.06000    0.65789
復華滬深300 A股基金                                                22.99000   23.15000  -0.16000   -0.69114
復華數位經濟基金                                                   44.33000   44.21000   0.12000    0.27143
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.90720    9.89480   0.01240    0.12532
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.70800    9.69710   0.01090    0.11240
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.44240   10.42940   0.01300    0.12465
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.09750   10.08620   0.01130    0.11203
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.06880   10.05440   0.01440    0.14322
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.80320   10.78780   0.01540    0.14275
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.87130    9.85650   0.01480    0.15015
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.61110   10.59520   0.01590    0.15007
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.22160   10.20620   0.01540    0.15089
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.97620   10.95960   0.01660    0.15147
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.56330   10.53900   0.02430    0.23057
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.53250   10.51540   0.01710    0.16262
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.74850   10.73100   0.01750    0.16308
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.45680   10.43130   0.02550    0.24446
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.52840   11.50970   0.01870    0.16247
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.42970   10.40960   0.02010    0.19309
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.63530   10.60940   0.02590    0.24412
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.85110   11.83190   0.01920    0.16227
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.56940   10.54900   0.02040    0.19338
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.82410   10.80310   0.02100    0.19439
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.98010    9.96360   0.01650    0.16560
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.00980   10.00080   0.00900    0.08999
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.02590   10.01690   0.00900    0.08985
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.30620   10.28390   0.02230    0.21684
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.43900   10.43160   0.00740    0.07094
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.33230   10.31730   0.01500    0.14539
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.30480   10.28250   0.02230    0.21687
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.43840   10.43090   0.00750    0.07190
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.32910   10.31410   0.01500    0.14543
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.12910   10.10560   0.02350    0.23254
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.14760   10.13130   0.01630    0.16089
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.12760   10.10410   0.02350    0.23258
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.14870   10.13230   0.01640    0.16186
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.64270   10.61560   0.02710    0.25528
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.68140   10.66080   0.02060    0.19323
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.88820   10.86720   0.02100    0.19324
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.99260    9.96270   0.02990    0.30012
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.01850    9.99630   0.02220    0.22208
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.03480   10.01260   0.02220    0.22172
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19250    9.20040  -0.00790   -0.08587
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.21030    8.19470   0.01560    0.19037
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.34080    8.32500   0.01580    0.18979
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.93390   11.94410  -0.01020   -0.08540
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.69340   10.67310   0.02030    0.19020
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.98890   10.96800   0.02090    0.19055
景順主流基金                                                       16.48000   16.43000   0.05000    0.30432
景順台灣科技基金                                                   28.43000   28.34000   0.09000    0.31757
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
景順全球科技基金                                                   23.50000   23.44000   0.06000    0.25597
景順全球康健基金                                                   19.59000   19.58000   0.01000    0.05107
景順貨幣市場基金                                                   15.98630   15.98620   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       30.57000   30.48000   0.09000    0.29528
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.44000   14.38000   0.06000    0.41725
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.75000   13.70000   0.05000    0.36496
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62470    8.63380  -0.00910   -0.10540
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.00680    7.99030   0.01650    0.20650
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.39400   11.40620  -0.01220   -0.10696
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.55300   10.53120   0.02180    0.20700
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.07000    7.90000   0.17000    2.15190
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.69000    7.50000   0.19000    2.53333
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.51000   11.22000   0.29000    2.58467
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.59560    9.59160   0.00400    0.04170
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.97940    9.97530   0.00410    0.04110
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.11900   10.11480   0.00420    0.04152
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.52770   10.52340   0.00430    0.04086
華南永昌永昌基金                                                   18.82000   18.78000   0.04000    0.21299
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.86100   14.83850   0.02250    0.15163
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
華南永昌全球精品基金                                               16.89000   16.82000   0.07000    0.41617
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.60000   10.55000   0.05000    0.47393
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.07000   13.00000   0.07000    0.53846
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.21000   13.14000   0.07000    0.53272
華南永昌物聯網精選基金                                             11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27170   16.27140   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.03940   24.01220   0.02720    0.11328
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98350   11.98330   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.69670   10.69410   0.00260    0.02431
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.76620   10.73500   0.03120    0.29064
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01840   10.01600   0.00240    0.02396
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.01250    9.98080   0.03170    0.31761
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.54240   10.53910   0.00330    0.03131
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.53240   10.49720   0.03520    0.33533
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.98230    9.97920   0.00310    0.03106
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.93050    9.90090   0.02960    0.29896
華頓中小型基金                                                     19.08000   19.06000   0.02000    0.10493
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.49470   11.38340   0.11130    0.97774
華頓台灣基金                                                       21.56000   21.52000   0.04000    0.18587
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56370   11.56360   0.00010    0.00086
華頓全球時尚精品基金                                               17.98000   18.04000  -0.06000   -0.33259
華頓全球高收益債券基金A                                            13.96410   13.95270   0.01140    0.08170
華頓全球高收益債券基金B                                             8.18710    8.18040   0.00670    0.08190
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.10000    5.11000  -0.01000   -0.19569
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.67270    2.59330   0.07940    3.06174
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.13700   11.74350   0.39350    3.35079
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38610    0.37360   0.01250    3.34582
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.84700   11.71450   0.13250    1.13108
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.84700   11.71450   0.13250    1.13108
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.50310   10.39290   0.11020    1.06034
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.69520   10.54640   0.14880    1.41091
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.69520   10.54640   0.14880    1.41091
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.42880    9.29760   0.13120    1.41112
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.70790   10.55880   0.14910    1.41209
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.70790   10.55880   0.14910    1.41209
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.42760    9.29640   0.13120    1.41130
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.31000   10.07000   0.24000    2.38332
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.02000    8.78000   0.24000    2.73349
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.49000    9.24000   0.25000    2.70563
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64630    2.64660  -0.00030   -0.01134
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07140    2.07510  -0.00370   -0.17830
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.17930   12.14730   0.03200    0.26343
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.48300    9.45800   0.02500    0.26433
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38160    0.38060   0.00100    0.26274
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29810    0.29730   0.00080    0.26909
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.38000    3.33000   0.05000    1.50150
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.35000   15.06000   0.29000    1.92563
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.48000   0.01000    2.08333
匯豐台灣精典基金                                                   23.71000   23.72000  -0.01000   -0.04216
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.78000   12.75000   0.03000    0.23529
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.37000    8.31000   0.06000    0.72202
匯豐安富基金                                                       25.30000   25.32000  -0.02000   -0.07899
匯豐成功基金                                                       44.01000   44.22000  -0.21000   -0.47490
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.04000   11.00000   0.04000    0.36364
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.41000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.81000   10.77000   0.04000    0.37140
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.67850    2.68290  -0.00440   -0.16400
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35440    2.35820  -0.00380   -0.16114
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.88740   11.87400   0.01340    0.11285
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.97970    7.96610   0.01360    0.17072
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38770    0.38730   0.00040    0.10328
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33370    0.33330   0.00040    0.12001
匯豐金磚動力基金                                                   15.15000   14.92000   0.23000    1.54155
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00810   15.00800   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.24000    5.15000   0.09000    1.74757
匯豐新鑽動力基金                                                   10.73000   10.62000   0.11000    1.03578
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.57170    5.54140   0.03030    0.54679
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.40010    9.37000   0.03010    0.32124
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 51.15000   51.18000  -0.03000   -0.05862
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 51.15000   51.18000  -0.03000   -0.05862
匯豐龍騰電子基金                                                   35.11000   34.97000   0.14000    0.40034
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.65380   12.63750   0.01630    0.12898
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.64000   17.61000   0.03000    0.17036
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.96000    8.74000   0.22000    2.51716
新光中國成長基金(美元)                                              8.94000    8.70000   0.24000    2.75862
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.07000    8.84000   0.23000    2.60181
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.15860   11.15250   0.00610    0.05470
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.16260   10.14000   0.02260    0.22288
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.67720   10.67170   0.00550    0.05154
新光台灣富貴基金                                                   22.65000   22.56000   0.09000    0.39894
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.40000   21.44000  -0.04000   -0.18657
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.41510   40.46080  -0.04570   -0.11295
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.03670   42.98140   0.05530    0.12866
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.81000   10.77000   0.04000    0.37140
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.67340   10.67180   0.00160    0.01499
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.62470   10.64130  -0.01660   -0.15600
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.08500   10.08310   0.00190    0.01884
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.02640   10.04200  -0.01560   -0.15535
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.58000    9.68000  -0.10000   -1.03306
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.98000   11.06000  -0.08000   -0.72333
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.98000    8.95000   0.03000    0.33520
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49990   15.49970   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.43000    8.42000   0.01000    0.11876
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              21.15000   20.99000   0.16000    0.76227
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.83000   21.70000   0.13000    0.59908
新光店頭基金                                                       21.58000   21.49000   0.09000    0.41880
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
新光特選內需收益ETF基金                                            21.14000   21.19000  -0.05000   -0.23596
新光創新科技基金                                                   12.67000   12.64000   0.03000    0.23734
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.28620   10.26360   0.02260    0.22020
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.61720   10.61650   0.00070    0.00659
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.08990   10.09270  -0.00280   -0.02774
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.43550    9.41840   0.01710    0.18156
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.70770    9.70710   0.00060    0.00618
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.22160    9.22480  -0.00320   -0.03469
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.10150   41.18340  -0.08190   -0.19887
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.59990   43.63000  -0.03010   -0.06899
新光澳幣八年期保本基金                                             10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
新光澳幣十年期保本基金                                             10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.38000   12.38000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.64290   10.64060   0.00230    0.02162
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.48990    9.48730   0.00260    0.02741
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.52330    9.51750   0.00580    0.06094
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.48950   10.48310   0.00640    0.06105
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.47350   10.46640   0.00710    0.06784
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.49640    9.48990   0.00650    0.06849
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.45960    9.45190   0.00770    0.08147
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.42350   10.41500   0.00850    0.08161
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.30000    7.27000   0.03000    0.41265
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.66940   10.65450   0.01490    0.13985
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.58540    9.62990  -0.04450   -0.46210
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.51530   10.49750   0.01780    0.16956
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.57290    9.60540  -0.03250   -0.33835
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.64120    9.67090  -0.02970   -0.30711
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.60490   10.58280   0.02210    0.20883
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.95540   14.93060   0.02480    0.16610
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.72670    8.75580  -0.02910   -0.33235
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.56500   41.48750   0.07750    0.18680
群益10年期以上金融債ETF基金                                        41.61320   41.57000   0.04320    0.10392
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.43200   42.29570   0.13630    0.32225
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.42750   42.30390   0.12360    0.29217
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               43.65200   43.58550   0.06650    0.15257
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  41.97320   41.89590   0.07730    0.18450
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 45.39160   45.27740   0.11420    0.25222
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                46.82050   46.87280  -0.05230   -0.11158
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.16640   45.06030   0.10610    0.23546
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.61530   10.62580  -0.01050   -0.09882
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.24570   44.20270   0.04300    0.09728
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.56140   40.45900   0.10240    0.25310
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.45160   11.45060   0.00100    0.00873
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.28770   10.25330   0.03440    0.33550
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.45450   12.17060   0.28390    2.33267
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.24250    9.00170   0.24080    2.67505
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.75000    9.49000   0.26000    2.73973
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
群益大印度基金-人民幣                                              13.97740   13.96960   0.00780    0.05584
群益大印度基金-美元                                                13.05150   13.00060   0.05090    0.39152
群益大印度基金-新臺幣                                              12.61000   12.56000   0.05000    0.39809
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.09450   12.11170  -0.01720   -0.14201
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.58040   11.55820   0.02220    0.19207
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.81600   10.83140  -0.01540   -0.14218
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.44810    9.43000   0.01810    0.19194
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.70700    9.72080  -0.01380   -0.14196
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.51420    8.49790   0.01630    0.19181
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.03120    9.04400  -0.01280   -0.14153
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.18750    8.17180   0.01570    0.19212
群益中小型股基金                                                   44.07000   43.98000   0.09000    0.20464
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.16170   10.10490   0.05680    0.56210
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.36700    9.28350   0.08350    0.89945
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.95490    8.87510   0.07980    0.89914
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.65810    8.60970   0.04840    0.56216
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.98000    7.90900   0.07100    0.89771
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.62980    7.56180   0.06800    0.89926
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.52760   10.52340   0.00420    0.03991
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.58040   11.57570   0.00470    0.04060
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.18900   11.18030   0.00870    0.07782
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.44680   10.43880   0.00800    0.07664
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.97040    7.75590   0.21450    2.76564
群益中國新機會基金N-美元                                            7.26690    7.04760   0.21930    3.11170
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.92000    7.68000   0.24000    3.12500
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.06860    6.87840   0.19020    2.76518
群益中國新機會基金-美元                                             7.76980    7.53540   0.23440    3.11065
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.56000    7.33000   0.23000    3.13779
群益平衡王基金                                                     19.11380   19.05900   0.05480    0.28753
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.47000    6.45000   0.02000    0.31008
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.07100   12.08220  -0.01120   -0.09270
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.43980   11.41210   0.02770    0.24272
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.38320   10.39280  -0.00960   -0.09237
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.83920    9.81550   0.02370    0.24145
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.29790   10.31600  -0.01810   -0.17546
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.08240   10.09800  -0.01560   -0.15449
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.16040    9.17650  -0.01610   -0.17545
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.14570    9.15990  -0.01420   -0.15502
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.35770   10.37590  -0.01820   -0.17541
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.39880   10.41490  -0.01610   -0.15459
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.32200    9.33840  -0.01640   -0.17562
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.78560    9.80070  -0.01510   -0.15407
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.09280   11.07900   0.01380    0.12456
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.68420    7.67470   0.00950    0.12378
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.61590   10.61070   0.00520    0.04901
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.44110   10.43190   0.00920    0.08819
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.65790   10.64850   0.00940    0.08828
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.89630    9.89140   0.00490    0.04954
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.83190    9.82320   0.00870    0.08857
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.03610   10.02720   0.00890    0.08876
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.61600   10.61080   0.00520    0.04901
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.44110   10.43180   0.00930    0.08915
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.65780   10.64840   0.00940    0.08828
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.89630    9.89150   0.00480    0.04853
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.83190    9.82320   0.00870    0.08857
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.03610   10.02720   0.00890    0.08876
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.56570    9.54490   0.02080    0.21792
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.34000   11.31000   0.03000    0.26525
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.65240   15.61830   0.03410    0.21833
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.73000   15.70000   0.03000    0.19108
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.23000   12.13000   0.10000    0.82440
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.49210   11.45940   0.03270    0.28536
群益印度中小基金N-美元                                              9.57850    9.51940   0.05910    0.62084
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.22000    9.17000   0.05000    0.54526
群益印度中小基金-人民幣                                            15.55750   15.51330   0.04420    0.28492
群益印度中小基金-美元                                              13.69980   13.61530   0.08450    0.62063
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.15000   16.05000   0.10000    0.62305
群益多利策略組合基金                                               11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
群益多重收益組合基金                                               14.04000   14.03000   0.01000    0.07128
群益多重資產組合基金                                               15.50000   15.47000   0.03000    0.19392
群益安家基金                                                       23.88600   23.94870  -0.06270   -0.26181
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14940   16.14920   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.29000   21.42000  -0.13000   -0.60691
群益亞太中小基金                                                   10.77000   10.68000   0.09000    0.84270
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.53000   16.40000   0.13000    0.79268
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.48500   10.47570   0.00930    0.08878
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.78030    7.77340   0.00690    0.08876
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.18660   10.17750   0.00910    0.08941
群益店頭市場基金                                                   89.38000   89.42000  -0.04000   -0.04473
群益東方盛世基金                                                    8.77000    8.70000   0.07000    0.80460
群益東協成長基金-人民幣                                            13.20220   13.16850   0.03370    0.25591
群益東協成長基金-美元                                              11.50580   11.43800   0.06780    0.59276
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.60000   11.53000   0.07000    0.60711
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.59820   11.60310  -0.00490   -0.04223
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.91280   10.91220   0.00060    0.00550
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.44570   10.44540   0.00030    0.00287
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.57600    9.58000  -0.00400   -0.04175
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.01320    9.01270   0.00050    0.00555
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.62530    8.62510   0.00020    0.00232
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.80130   10.80100   0.00030    0.00278
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.37100    9.37500  -0.00400   -0.04267
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.17330    9.17280   0.00050    0.00545
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.63570    9.63550   0.00020    0.00208
群益長安基金                                                       27.97000   28.07000  -0.10000   -0.35625
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.17410   10.18980  -0.01570   -0.15408
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.39080   15.41470  -0.02390   -0.15505
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.15000   15.17000  -0.02000   -0.13184
群益真善美基金                                                     15.38090   15.34640   0.03450    0.22481
群益馬拉松基金                                                    113.26000  113.07000   0.19000    0.16804
群益深証中小板基金                                                 11.46000   11.55000  -0.09000   -0.77922
群益創新科技基金                                                   30.94000   30.80000   0.14000    0.45455
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.16190    8.96630   0.19560    2.18150
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.37220    8.16620   0.20600    2.52259
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.89000    8.67000   0.22000    2.53749
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.97730    9.76440   0.21290    2.18037
群益華夏盛世基金-美元                                               9.23140    9.00420   0.22720    2.52327
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.51000   15.13000   0.38000    2.51157
群益奧斯卡基金                                                     27.44000   27.54000  -0.10000   -0.36311
群益新興金鑽基金-美元                                              11.34380   11.22840   0.11540    1.02775
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.83000    8.74000   0.09000    1.02975
群益葛萊美基金                                                     22.10000   21.94000   0.16000    0.72926
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.20000   22.17000   0.03000    0.13532
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.05000    8.05000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.19000   13.19000   0.00000    0.00000
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.02770   11.05880  -0.03110   -0.28122
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.79450   10.78880   0.00570    0.05283
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.01490   11.00910   0.00580    0.05268
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.77250   10.80290  -0.03040   -0.28141
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.54490   10.53930   0.00560    0.05313
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.75990   10.75430   0.00560    0.05207
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.02760   11.05880  -0.03120   -0.28213
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.79450   10.78890   0.00560    0.05191
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.77250   10.80290  -0.03040   -0.28141
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.54480   10.53930   0.00550    0.05219
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.82060   12.81400   0.00660    0.05151
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.63510   11.61350   0.02160    0.18599
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.54870   11.52570   0.02300    0.19955
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.67030    8.66580   0.00450    0.05193
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.93330    8.91670   0.01660    0.18617
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.29000    8.28000   0.01000    0.12077
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.45950    8.44270   0.01680    0.19899
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.12750   10.10880   0.01870    0.18499
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.88330    9.86500   0.01830    0.18550
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
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德信大發基金                                                       28.69000   28.58000   0.11000    0.38488
德信中國精選成長基金                                               11.70000   11.46000   0.24000    2.09424
德信台灣主流中小基金                                               18.36000   18.20000   0.16000    0.87912
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97820   11.97800   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   31.18000   31.03000   0.15000    0.48340
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.69950   10.69130   0.00820    0.07670
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.60340   10.59130   0.01210    0.11424
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70830   11.70810   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.91000   14.84000   0.07000    0.47170
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.94000   17.81000   0.13000    0.72993
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.70800   10.72400  -0.01600   -0.14920
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.11180   16.13590  -0.02410   -0.14936
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.36440    8.35460   0.00980    0.11730
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.19870   11.18560   0.01310    0.11711
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.10610   12.09200   0.01410    0.11661
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.11620   14.09970   0.01650    0.11702
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摩根大歐洲基金                                                     17.37000   17.24000   0.13000    0.75406
摩根中小基金                                                       21.03000   20.94000   0.09000    0.42980
摩根中國A股基金                                                    14.54000   14.06000   0.48000    3.41394
摩根中國A股基金(美元)                                              11.20000   10.84000   0.36000    3.32103
摩根中國亮點基金                                                   12.71000   12.47000   0.24000    1.92462
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.50410   11.29880   0.20530    1.81701
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.69040   12.48560   0.20480    1.64029
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.68110    9.50850   0.17260    1.81522
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.35970   13.12110   0.23860    1.81845
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.33680   15.08970   0.24710    1.63754
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.84000   18.81000   0.03000    0.15949
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.84000   18.81000   0.03000    0.15949
摩根台灣增長基金                                                   47.94000   47.79000   0.15000    0.31387
摩根平衡基金                                                       27.54000   27.55000  -0.01000   -0.03630
摩根全球α基金                                                     18.55000   18.51000   0.04000    0.21610
摩根全球平衡基金                                                   16.19350   16.12280   0.07070    0.43851
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.50980    9.48610   0.02370    0.24984
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.60710   10.58510   0.02200    0.20784
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.01870    9.99280   0.02590    0.25919
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.64020   11.61110   0.02910    0.25062
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.35340   10.32660   0.02680    0.25952
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.76660   10.70930   0.05730    0.53505
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.19380   14.11810   0.07570    0.53619
摩根亞洲基金                                                       58.57000   58.06000   0.51000    0.87840
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.49290    8.47840   0.01450    0.17102
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.98410    9.97060   0.01350    0.13540
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.83380    8.81770   0.01610    0.18259
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.86230   12.84030   0.02200    0.17134
摩根東方內需機會基金                                               18.53000   18.37000   0.16000    0.87099
摩根東方科技基金                                                   31.40000   31.04000   0.36000    1.15979
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.89000    9.81000   0.08000    0.81549
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.99000    9.92000   0.07000    0.70565
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.45000    9.38000   0.07000    0.74627
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.99000   11.90000   0.09000    0.75630
摩根金龍收成基金                                                   21.35000   21.06000   0.29000    1.37702
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12550   15.12530   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.24000   14.14000   0.10000    0.70721
摩根新金磚五國基金                                                 12.78000   12.65000   0.13000    1.02767
摩根新絲路基金                                                      9.43000    9.33000   0.10000    1.07181
摩根新興35基金                                                     13.61000   13.47000   0.14000    1.03935
摩根新興日本基金                                                   23.41000   23.31000   0.10000    0.42900
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.24200    7.21520   0.02680    0.37144
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.54690    9.51550   0.03140    0.32999
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.37740    9.34210   0.03530    0.37786
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.08170   11.04070   0.04100    0.37135
摩根新興科技基金                                                   50.24000   49.99000   0.25000    0.50010
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.78800    8.74280   0.04520    0.51700
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.40400    9.35970   0.04430    0.47331
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.86610    8.82010   0.04600    0.52154
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.43430   10.38060   0.05370    0.51731
摩根龍揚基金                                                       31.90000   31.46000   0.44000    1.39860
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.11000   12.09000   0.02000    0.16543
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.30280    9.29530   0.00750    0.08069
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.47380   11.46450   0.00930    0.08112
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.03000   20.80000   0.23000    1.10577
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60980   12.60970   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.54090   10.55550  -0.01460   -0.13832
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.49970   10.47470   0.02500    0.23867
聯邦中國龍基金                                                     24.20000   24.18000   0.02000    0.08271
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.51080   12.48370   0.02710    0.21708
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.70510   11.68390   0.02120    0.18145
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.69830   10.67920   0.01910    0.17885
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.39600   10.37350   0.02250    0.21690
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.77920    9.76150   0.01770    0.18132
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.93170    8.91580   0.01590    0.17834
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.90980    9.89690   0.01290    0.13034
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.16130   10.14810   0.01320    0.13007
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.92800    9.90250   0.02550    0.25751
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.27600   10.24960   0.02640    0.25757
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.47100    9.44660   0.02440    0.25829
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.79900    9.77380   0.02520    0.25783
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.43020   11.44710  -0.01690   -0.14764
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.22140   11.24650  -0.02510   -0.22318
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.55220   10.57590  -0.02370   -0.22409
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.60170   10.61910  -0.01740   -0.16386
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.39210   10.41530  -0.02320   -0.22275
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.77380    9.79570  -0.02190   -0.22357
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.96090   21.92910   0.03180    0.14501
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.27570    9.24850   0.02720    0.29410
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.76370    9.73510   0.02860    0.29378
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.24070    9.21350   0.02720    0.29522
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.71510    9.68660   0.02850    0.29422
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21480   13.21470   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   12.10000   12.08000   0.02000    0.16556
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.77210   16.73650   0.03560    0.21271
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.33700   12.26910   0.06790    0.55342
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.23080   12.21860   0.01220    0.09985
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.65300   11.64140   0.01160    0.09964
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.25850   12.24570   0.01280    0.10453
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.53370   11.52800   0.00570    0.04944
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.53400   10.52240   0.01160    0.11024
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.72350    8.71920   0.00430    0.04932
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聯博大利基金                                                       33.96000   33.86000   0.10000    0.29533
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.87000   17.26000   0.61000    3.53418
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.85000   17.17000   0.68000    3.96040
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.03000   11.58000   0.45000    3.88601
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.12000   16.10000   0.02000    0.12422
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.99000   11.98000   0.01000    0.08347
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.81000   12.79000   0.02000    0.15637
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.95000   11.93000   0.02000    0.16764
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.64000    7.63000   0.01000    0.13106
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.15000   15.07000   0.08000    0.53086
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.98000   10.92000   0.06000    0.54945
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.80000    8.75000   0.05000    0.57143
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.56000   11.43000   0.13000    1.13736
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.19000   14.10000   0.09000    0.63830
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.27000   14.18000   0.09000    0.63470
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.28000   14.18000   0.10000    0.70522
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.33000    9.22000   0.11000    1.19306
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.96000   14.85000   0.11000    0.74074
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.91000    9.79000   0.12000    1.22574
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.60000   20.41000   0.19000    0.93092
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.68000   18.50000   0.18000    0.97297
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.97000   12.84000   0.13000    1.01246
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.72000   14.58000   0.14000    0.96022
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.66000   15.50000   0.16000    1.03226
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.64000   14.50000   0.14000    0.96552
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.76000    9.66000   0.10000    1.03520
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.67000   14.53000   0.14000    0.96352
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.67000   12.55000   0.12000    0.95618
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.78000   12.65000   0.13000    1.02767
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.76000    8.67000   0.09000    1.03806
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.29000   13.16000   0.13000    0.98784
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.29000   19.22000   0.07000    0.36420
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.04000   17.97000   0.07000    0.38954
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.14000   11.10000   0.04000    0.36036
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.12000   13.08000   0.04000    0.30581
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.11000   14.05000   0.06000    0.42705
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.06000   13.01000   0.05000    0.38432
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.88000   0.03000    0.38071
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.90000   12.85000   0.05000    0.38911
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.13000   14.12000   0.01000    0.07082
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.20000   14.19000   0.01000    0.07047
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
聯博貨幣市場基金                                                   15.03260   15.03240   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.19360   11.16500   0.02860    0.25616
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.03970   14.00380   0.03590    0.25636
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.64120    7.62180   0.01940    0.25453
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.20000   14.19000   0.01000    0.07047
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.35000   14.33000   0.02000    0.13957
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.01510   10.00210   0.01300    0.12997
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.38100   10.36190   0.01910    0.18433
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.00000    9.98680   0.01320    0.13217
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.09550   10.08270   0.01280    0.12695
瀚亞中小型股基金                                                   19.55000   19.55000   0.00000    0.00000
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.11000   11.81000   0.30000    2.54022
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.83000   12.49000   0.34000    2.72218
瀚亞巴西基金                                                        6.01000    5.91000   0.10000    1.69205
瀚亞外銷基金                                                       37.88000   37.89000  -0.01000   -0.02639
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.03000   12.04000  -0.01000   -0.08306
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.16380   11.14090   0.02290    0.20555
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.72130   10.69420   0.02710    0.25341
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.67640   12.64510   0.03130    0.24753
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.61630   10.57920   0.03710    0.35069
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.25200    7.23780   0.01420    0.19619
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.91190    7.89190   0.02000    0.25342
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10860    8.08860   0.02000    0.24726
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.02180    6.99730   0.02450    0.35014
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.70430    8.68280   0.02150    0.24762
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.92030    8.90270   0.01760    0.19769
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.25100    9.22760   0.02340    0.25359
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07250    9.05010   0.02240    0.24751
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.11000   12.09000   0.02000    0.16543
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.64000   11.60000   0.04000    0.34483
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.52000   11.48000   0.04000    0.34843
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.52920   10.52690   0.00230    0.02185
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.83360    9.92710  -0.09350   -0.94187
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.66380    9.73440  -0.07060   -0.72526
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.83210    9.90430  -0.07220   -0.72898
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.29000   15.28000   0.01000    0.06545
瀚亞印度基金-美元                                                  14.31000   14.27000   0.04000    0.28031
瀚亞印度基金-新台幣                                                32.35000   32.26000   0.09000    0.27898
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.79000    9.86000  -0.07000   -0.70994
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.18000   10.11000   0.07000    0.69238
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.32000   10.24000   0.08000    0.78125
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.40000    9.48000  -0.08000   -0.84388
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.53000   13.50000   0.03000    0.22222
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.70000   11.65000   0.05000    0.42918
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.95000   14.86000   0.09000    0.60565
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.88000    8.84000   0.04000    0.45249
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.87000    6.83000   0.04000    0.58565
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.84000    8.79000   0.05000    0.56883
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.21000   12.16000   0.05000    0.41118
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.32630   12.30720   0.01910    0.15519
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.42000   14.47740  -0.05740   -0.39648
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.21890   11.18260   0.03630    0.32461
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.07790   11.04250   0.03540    0.32058
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.63320   12.57180   0.06140    0.48839
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.01530    9.00060   0.01470    0.16332
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.93730    9.97690  -0.03960   -0.39692
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.96790    8.93890   0.02900    0.32442
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.84300    8.81480   0.02820    0.31992
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.33340    9.28930   0.04410    0.47474
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.87060   14.81000   0.06060    0.40918
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.56570   10.52710   0.03860    0.36667
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.18350   10.14190   0.04160    0.41018
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.63080   12.57930   0.05150    0.40940
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.14000   19.94000   0.20000    1.00301
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61600   13.61580   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.16000   29.15000   0.01000    0.03431
瀚亞高科技基金                                                     55.20000   55.01000   0.19000    0.34539
瀚亞理財通基金                                                     26.15000   26.14000   0.01000    0.03826
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.99000    9.05000  -0.06000   -0.66298
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.96000    9.01000  -0.05000   -0.55494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.94000    9.01000  -0.07000   -0.77691
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.70000    8.74000  -0.04000   -0.45767
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.95000    9.02000  -0.07000   -0.77605
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.60000    8.65000  -0.05000   -0.57803
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.88000    9.94000  -0.06000   -0.60362
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.93000    9.00000  -0.07000   -0.77778
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.71000    8.76000  -0.05000   -0.57078
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.98000    9.03000  -0.05000   -0.55371
瀚亞菁華基金                                                       20.60000   20.64000  -0.04000   -0.19380
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.90700   13.82060   0.08640    0.62515
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.23640    9.17900   0.05740    0.62534
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.84720   10.71050   0.13670    1.27632
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.70990   11.67600   0.03390    0.29034
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.20480   10.06150   0.14330    1.42424
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.54190   10.36990   0.17200    1.65865
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.15610    8.10000   0.05610    0.69259
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.28280    8.31410  -0.03130   -0.37647
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.71660    8.63900   0.07760    0.89825
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.28190    8.19920   0.08270    1.00863
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.99390    7.90880   0.08510    1.07602
瀚亞電通網基金                                                     14.40000   14.36000   0.04000    0.27855
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.02060   14.00010   0.02050    0.14643
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.60080   10.60830  -0.00750   -0.07070
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.82420    9.80940   0.01480    0.15088
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.48960   11.47280   0.01680    0.14643
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.12170   10.12890  -0.00720   -0.07108
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.81000   10.76000   0.05000    0.46468
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