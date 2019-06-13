[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/12 108/06/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.16860 10.16110 0.00750 0.07381 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.02820 10.02080 0.00740 0.07385 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.30120 10.28670 0.01450 0.14096 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.16350 10.14950 0.01400 0.13794 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.04070 10.03030 0.01040 0.10369 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.05520 10.04210 0.01310 0.13045 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.05520 10.04210 0.01310 0.13045 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.08750 10.07450 0.01300 0.12904 大華銀多元特別收益平衡基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.51140 10.49820 0.01320 0.12574 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.31520 10.30230 0.01290 0.12521 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.44330 10.42870 0.01460 0.14000 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.33470 10.32030 0.01440 0.13953 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.54000 22.28000 0.26000 1.16697 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.23000 22.52000 0.71000 3.15275 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.62310 41.55640 0.06670 0.16050 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.03670 39.99010 0.04660 0.11653 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.72690 9.71780 0.00910 0.09364 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.21820 10.20830 0.00990 0.09698 中國信託台灣活力基金 12.74000 12.77000 -0.03000 -0.23493 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.02530 10.04630 -0.02100 -0.20903 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.17500 10.17160 0.00340 0.03343 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.17100 9.16800 0.00300 0.03272 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.37380 10.37030 0.00350 0.03375 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31510 9.31200 0.00310 0.03329 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.26480 11.31350 -0.04870 -0.43046 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.59100 9.63240 -0.04140 -0.42980 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.42700 11.39750 0.02950 0.25883 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01740 9.99150 0.02590 0.25922 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.06360 43.02130 0.04230 0.09832 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.35390 44.30700 0.04690 0.10585 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 44.89910 44.87620 0.02290 0.05103 中國信託智能運動基金-台幣 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 中國信託智能運動基金-美元 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03040 11.03020 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.14800 10.14520 0.00280 0.02760 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.41090 9.40830 0.00260 0.02764 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.29630 10.29530 0.00100 0.00971 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.54390 9.54300 0.00090 0.00943 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.43580 41.43880 -0.00300 -0.00724 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.13230 42.15350 -0.02120 -0.05029 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 41.92600 41.95870 -0.03270 -0.07793 元大2001基金 58.54000 58.46000 0.08000 0.13685 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 44.91130 44.93060 -0.01930 -0.04296 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 42.69310 42.62800 0.06510 0.15272 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.56000 19.93000 0.63000 3.16106 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.67850 11.67770 0.00080 0.00685 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.89770 10.86790 0.02980 0.27420 元大上證50基金 32.14000 32.32000 -0.18000 -0.55693 元大大中華TMT基金-人民幣 10.16000 9.83000 0.33000 3.35707 元大大中華TMT基金-新台幣 9.17000 8.85000 0.32000 3.61582 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.31000 13.25000 0.06000 0.45283 元大大中華價值指數基金-美元 12.38600 12.30000 0.08600 0.69919 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.04400 16.92500 0.11900 0.70310 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.60300 10.42900 0.17400 1.66842 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.32800 10.13100 0.19700 1.94453 元大中國平衡基金-人民幣 3.01000 2.95000 0.06000 2.03390 元大中國平衡基金-新台幣 13.64000 13.31000 0.33000 2.47934 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.00010 46.95210 0.04800 0.10223 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.92920 10.93830 -0.00910 -0.08319 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97830 9.98660 -0.00830 -0.08311 元大中國機會債券基金-新台幣 10.18100 10.16230 0.01870 0.18401 元大巴西指數基金 7.11500 6.95600 0.15900 2.28580 元大巴菲特基金 25.02000 25.08000 -0.06000 -0.23923 元大日經225基金 26.83000 26.93000 -0.10000 -0.37133 元大台商收成基金 21.49000 21.41000 0.08000 0.37366 元大台灣50單日反向1倍基金 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326 元大台灣50單日正向2倍基金 37.45000 37.45000 0.00000 0.00000 元大台灣中型100基金 31.27000 31.28000 -0.01000 -0.03197 元大台灣加權股價指數基金 24.98300 24.98200 0.00100 0.00400 元大台灣卓越50基金 79.83000 79.69000 0.14000 0.17568 元大台灣金融基金 17.84000 18.04000 -0.20000 -1.10865 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.71000 30.69000 0.02000 0.06517 元大台灣高股息基金 26.05000 25.97000 0.08000 0.30805 元大台灣電子科技基金 33.76000 33.58000 0.18000 0.53603 元大全球ETF成長組合基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 元大全球ETF穩健組合基金 14.95000 14.95000 0.00000 0.00000 元大全球人工智慧ETF基金 22.27000 22.27000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.64000 13.56000 0.08000 0.58997 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.23000 13.19000 0.04000 0.30326 元大全球不動產證券化基金-美元 12.33900 12.27000 0.06900 0.56235 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.68000 8.59000 0.09000 1.04773 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.58000 6.51000 0.07000 1.07527 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.95000 0.03000 0.43165 元大全球股票入息基金-美元配息 8.43700 8.41100 0.02600 0.30912 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557 元大全球新興市場精選組合基金 13.55000 13.41000 0.14000 1.04400 元大全球農業商機基金 17.91000 17.83000 0.08000 0.44868 元大印尼指數基金 9.75200 9.75900 -0.00700 -0.07173 元大印度指數基金 10.52800 10.47700 0.05100 0.48678 元大印度基金 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045 元大多多基金 16.32000 16.26000 0.06000 0.36900 元大多福基金 50.18000 50.10000 0.08000 0.15968 元大亞太成長基金 8.64000 8.57000 0.07000 0.81680 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.22020 9.21500 0.00520 0.05643 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.41310 7.40890 0.00420 0.05669 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.18600 9.03800 0.14800 1.63753 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.12000 9.94000 0.18000 1.81087 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.57000 9.41000 0.16000 1.70032 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.12000 9.94000 0.18000 1.81087 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.15600 9.97200 0.18400 1.84517 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.20110 10.20230 -0.00120 -0.01176 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.33500 10.33200 0.00300 0.02904 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19330 10.19030 0.00300 0.02944 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.52070 10.51760 0.00310 0.02947 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.37640 10.37330 0.00310 0.02988 元大卓越基金 42.19000 42.28000 -0.09000 -0.21287 元大店頭基金 7.81000 7.80000 0.01000 0.12821 元大美元貨幣市場基金-美元 10.45250 10.45190 0.00060 0.00574 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.95100 9.95220 -0.00120 -0.01206 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.09920 33.15690 -0.05770 -0.17402 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.16410 42.18280 -0.01870 -0.04433 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.21620 17.24050 -0.02430 -0.14095 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.24170 22.19760 0.04410 0.19867 元大美國政府7至10年期債券基金 42.35530 42.41280 -0.05750 -0.13557 元大高科技基金 18.14000 18.08000 0.06000 0.33186 元大得利貨幣市場基金 16.32090 16.32070 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.02900 12.02890 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676 元大華夏中小基金 7.16000 6.96000 0.20000 2.87356 元大新中國基金-人民幣 9.50000 9.23000 0.27000 2.92524 元大新中國基金-美元 8.84700 8.57600 0.27100 3.15998 元大新中國基金-新台幣 8.98000 8.71000 0.27000 3.09989 元大新主流基金 22.64000 22.58000 0.06000 0.26572 元大新東協平衡基金-美元 9.40200 9.37800 0.02400 0.25592 元大新東協平衡基金-新台幣 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.63860 10.63140 0.00720 0.06772 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.76340 9.73070 0.03270 0.33605 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.15380 11.11650 0.03730 0.33554 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.27850 9.24750 0.03100 0.33523 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.40850 10.41100 -0.00250 -0.02401 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.71850 9.72090 -0.00240 -0.02469 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.77610 10.77870 -0.00260 -0.02412 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.06930 10.07170 -0.00240 -0.02383 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.98800 9.99100 -0.00300 -0.03003 元大新興亞洲基金 10.93000 10.83000 0.10000 0.92336 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.62670 9.60480 0.02190 0.22801 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.03070 9.01010 0.02060 0.22863 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.08410 10.06110 0.02300 0.22860 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.47020 9.44870 0.02150 0.22754 元大萬泰貨幣市場基金 15.15980 15.15960 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.15000 35.10000 0.05000 0.14245 元大實質多重資產基金-人民幣 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 元大實質多重資產基金-美元 7.97300 7.93300 0.04000 0.50422 元大實質多重資產基金-新台幣 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893 元大滬深300單日反向1倍基金 13.04000 12.96000 0.08000 0.61728 元大滬深300單日正向2倍基金 16.51000 16.70000 -0.19000 -1.13772 元大摩臺基金 37.28000 37.21000 0.07000 0.18812 元大標普500基金 27.45000 27.50000 -0.05000 -0.18182 元大標普500單日反向1倍基金 12.55000 12.54000 0.01000 0.07974 元大標普500單日正向2倍基金 35.06000 35.15000 -0.09000 -0.25605 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.46000 20.54000 -0.08000 -0.38948 元大標智滬深300基金 17.68000 17.81000 -0.13000 -0.72993 元大歐洲50基金 24.93000 24.81000 0.12000 0.48368 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38920 9.39470 -0.00550 -0.05854 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28710 10.28680 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.82000 14.77000 0.05000 0.33852 日盛上選基金 32.47000 32.34000 0.13000 0.40198 日盛小而美基金 16.91000 16.91000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 9.37000 9.14000 0.23000 2.51641 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.35770 12.38050 -0.02280 -0.18416 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.93440 9.95270 -0.01830 -0.18387 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.55050 12.54450 0.00600 0.04783 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.08410 10.07930 0.00480 0.04762 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.43220 11.42710 0.00510 0.04463 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.16780 9.16370 0.00410 0.04474 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.21000 9.95000 0.26000 2.61307 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.65000 9.37000 0.28000 2.98826 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.16000 9.87000 0.29000 2.93820 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.36000 10.21000 0.15000 1.46915 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.15000 9.97000 0.18000 1.80542 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.41000 10.22000 0.19000 1.85910 日盛日盛基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 日盛目標收益組合基金(美元) 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 日盛全球抗暖化基金 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.44410 10.43290 0.01120 0.10735 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.40160 9.39150 0.01010 0.10754 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.29350 10.28260 0.01090 0.10600 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.26620 9.25640 0.00980 0.10587 日盛全球智能車基金(美元) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50600 2.50890 -0.00290 -0.11559 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66070 1.66260 -0.00190 -0.11428 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38580 0.38530 0.00050 0.12977 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25620 0.25590 0.00030 0.11723 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.82850 12.81280 0.01570 0.12253 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.39080 8.38050 0.01030 0.12290 日盛亞洲機會基金 6.93000 6.82000 0.11000 1.61290 日盛首選基金 16.41000 16.37000 0.04000 0.24435 日盛高科技基金 17.12000 17.08000 0.04000 0.23419 日盛貨幣市場基金 14.83000 14.82980 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.66000 37.63000 0.03000 0.07972 日盛精選五虎基金 34.51000 34.60000 -0.09000 -0.26012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54180 13.54160 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.68000 29.63000 0.05000 0.16875 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.91000 9.67000 0.24000 2.48190 台新MSCI中國基金 19.88000 19.61000 0.27000 1.37685 台新大眾貨幣市場基金 14.21860 14.21830 0.00030 0.00211 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50040 10.52120 -0.02080 -0.19770 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51920 10.51200 0.00720 0.06849 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.30000 10.29290 0.00710 0.06898 台新中國通基金 42.34000 42.23000 0.11000 0.26048 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52950 0.50720 0.02230 4.39669 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.61900 15.91900 0.70000 4.39726 台新中國精選中小基金-美元 0.29340 0.28340 0.01000 3.52858 台新中國精選中小基金-新台幣 9.23000 8.91000 0.32000 3.59147 台新主流基金 22.92000 22.93000 -0.01000 -0.04361 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.42000 23.37000 0.05000 0.21395 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.74930 0.74760 0.00170 0.22739 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.74000 16.70000 0.04000 0.23952 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53470 0.53340 0.00130 0.24372 台新台灣中小基金 32.71000 32.59000 0.12000 0.36821 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.48910 10.49470 -0.00560 -0.05336 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.67970 9.65750 0.02220 0.22987 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.12170 11.09620 0.02550 0.22981 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.06340 9.96230 0.10110 1.01483 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.70000 0.11000 1.13402 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.19180 11.07940 0.11240 1.01450 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.91000 10.79000 0.12000 1.11214 台新印度基金 15.28000 15.22000 0.06000 0.39422 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.72210 8.71180 0.01030 0.11823 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28280 0.28240 0.00040 0.14164 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.68040 12.66550 0.01490 0.11764 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40590 0.40540 0.00050 0.12333 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 39.97000 40.00000 -0.03000 -0.07500 台新真吉利貨幣市場基金 11.12750 11.12740 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.20000 31.09370 0.10630 0.34187 台新智慧生活基金-美元 10.50090 10.50140 -0.00050 -0.00476 台新智慧生活基金-新台幣 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.18990 8.16760 0.02230 0.27303 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.53350 8.51030 0.02320 0.27261 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.20780 9.18270 0.02510 0.27334 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.60540 9.57930 0.02610 0.27246 台新新興市場債券基金(A類型) 11.51890 11.47740 0.04150 0.36158 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36090 0.35960 0.00130 0.36151 台新新興市場債券基金(B類型) 8.24300 8.21320 0.02980 0.36283 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27240 0.27140 0.00100 0.36846 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.55000 5.50000 0.05000 0.90909 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.39000 22.37000 0.02000 0.08941 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.21440 10.22870 -0.01430 -0.13980 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.93980 9.92720 0.01260 0.12692 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.10810 10.09350 0.01460 0.14465 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.21440 10.22870 -0.01430 -0.13980 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.93980 9.92720 0.01260 0.12692 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.10810 10.09350 0.01460 0.14465 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.00650 40.93320 0.07330 0.17907 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.67060 40.61740 0.05320 0.13098 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.81160 39.76580 0.04580 0.11517 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.33990 11.33920 0.00070 0.00617 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21610 10.18280 0.03330 0.32702 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23250 9.23980 -0.00730 -0.07901 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.80880 10.81750 -0.00870 -0.08043 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.87040 7.85140 0.01900 0.24200 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.28310 9.26070 0.02240 0.24188 永豐中小基金 51.30000 51.34000 -0.04000 -0.07791 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79410 1.79730 -0.00320 -0.17804 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48490 2.48920 -0.00430 -0.17275 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.25740 8.24530 0.01210 0.14675 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.09540 11.07920 0.01620 0.14622 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.55000 4.48000 0.07000 1.56250 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.69000 20.29000 0.40000 1.97141 永豐主流品牌基金 19.16000 19.12000 0.04000 0.20921 永豐永豐基金 32.07000 32.05000 0.02000 0.06240 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.09660 9.13170 -0.03510 -0.38438 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.52870 9.56550 -0.03680 -0.38472 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.08780 9.12300 -0.03520 -0.38584 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.52220 9.55900 -0.03680 -0.38498 永豐亞洲民生消費基金 12.21000 12.01000 0.20000 1.66528 永豐南非幣2021保本基金 14.03370 14.03060 0.00310 0.02209 永豐高科技基金 22.23000 22.20000 0.03000 0.13514 永豐貨幣市場基金 13.93480 13.93460 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11840 2.12190 -0.00350 -0.16495 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.59910 2.60330 -0.00420 -0.16133 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.84050 7.82820 0.01230 0.15712 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.93350 10.91640 0.01710 0.15665 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.18710 7.17030 0.01680 0.23430 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.47330 11.44650 0.02680 0.23413 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.32000 10.10000 0.22000 2.17822 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.09000 7.89000 0.20000 2.53485 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.82000 18.37000 0.45000 2.44965 永豐臺灣加權ETF基金 52.49000 52.47000 0.02000 0.03812 永豐領航科技基金 36.09000 36.03000 0.06000 0.16653 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 永豐趨勢平衡基金 40.10000 40.13000 -0.03000 -0.07476 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.86180 11.86090 0.00090 0.00759 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.73890 9.73770 0.00120 0.01232 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.30610 10.30420 0.00190 0.01844 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.82850 9.82680 0.00170 0.01730 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.23680 10.23500 0.00180 0.01759 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.79680 9.79600 0.00080 0.00817 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.49440 10.49350 0.00090 0.00858 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.84460 9.84310 0.00150 0.01524 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.33080 10.32930 0.00150 0.01452 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.72000 10.54000 0.18000 1.70778 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.42000 9.25000 0.17000 1.83784 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.03000 9.85000 0.18000 1.82741 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.50000 14.13000 0.37000 2.61854 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.15000 18.61000 0.54000 2.90167 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.91000 18.37000 0.54000 2.93958 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05100 10.05400 -0.00300 -0.02984 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05100 10.05400 -0.00300 -0.02984 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.03140 10.03440 -0.00300 -0.02990 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.03140 10.03440 -0.00300 -0.02990 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.09460 10.09480 -0.00020 -0.00198 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.09460 10.09480 -0.00020 -0.00198 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05930 10.05810 0.00120 0.01193 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05930 10.05810 0.00120 0.01193 兆豐國際生命科學基金 15.08000 15.16000 -0.08000 -0.52770 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.39490 10.38440 0.01050 0.10111 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.53760 10.52660 0.01100 0.10450 兆豐國際全球基金 30.95000 30.92000 0.03000 0.09702 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.46700 10.46630 0.00070 0.00669 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.31370 10.31510 -0.00140 -0.01357 兆豐國際國民基金 21.26000 21.28000 -0.02000 -0.09398 兆豐國際第一基金 12.77000 12.75000 0.02000 0.15686 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.71160 10.69330 0.01830 0.17114 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.23210 8.21800 0.01410 0.17157 兆豐國際萬全基金 20.09000 20.06000 0.03000 0.14955 兆豐國際電子基金 25.05000 24.95000 0.10000 0.40080 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.59000 21.57000 0.02000 0.09272 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.11000 16.11000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 33.30000 33.29000 0.01000 0.03004 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55150 12.55130 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.60270 10.59670 0.00600 0.05662 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.38940 10.38320 0.00620 0.05971 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.60880 10.60080 0.00800 0.07547 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.39570 10.38980 0.00590 0.05679 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.48490 10.47870 0.00620 0.05917 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.47790 10.47000 0.00790 0.07545 合庫台灣基金 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 合庫全球高收益債券基金A類型 11.66100 11.63730 0.02370 0.20366 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.54450 12.51960 0.02490 0.19889 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.19860 11.17550 0.02310 0.20670 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.99070 11.96570 0.02500 0.20893 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14560 8.12910 0.01650 0.20297 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.36340 9.34550 0.01790 0.19154 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05930 9.04070 0.01860 0.20574 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.80510 8.78690 0.01820 0.20713 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.21910 9.20010 0.01900 0.20652 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 合庫全球新興市場基金 9.49000 9.39000 0.10000 1.06496 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 合庫貨幣市場基金 10.16910 10.16900 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.81550 9.79020 0.02530 0.25842 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.10550 10.08000 0.02550 0.25298 合庫新興多重收益基金A類型 10.45550 10.42960 0.02590 0.24833 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.91430 11.88610 0.02820 0.23725 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.97400 14.93820 0.03580 0.23965 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63150 8.60950 0.02200 0.25553 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.44430 9.42050 0.02380 0.25264 合庫新興多重收益基金B類型 7.88540 7.86580 0.01960 0.24918 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62080 8.60190 0.01890 0.21972 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.42400 10.39840 0.02560 0.24619 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.30000 11.17000 0.13000 1.16383 安本標準兩岸價值基金 美元 11.03000 10.87000 0.16000 1.47194 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.35000 11.18000 0.17000 1.52057 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.01380 10.00250 0.01130 0.11297 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.02730 10.01080 0.01650 0.16482 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.01540 10.02570 -0.01030 -0.10274 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 9.99650 9.97900 0.01750 0.17537 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.01380 10.00240 0.01140 0.11397 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.02730 10.01080 0.01650 0.16482 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.01540 10.02570 -0.01030 -0.10274 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 9.99650 9.97900 0.01750 0.17537 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20070 11.20050 0.00020 0.00179 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.99430 9.96230 0.03200 0.32121 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06880 10.03650 0.03230 0.32183 安聯中國東協基金 15.63000 15.49000 0.14000 0.90381 安聯中國策略基金-美元 11.52000 11.11000 0.41000 3.69037 安聯中國策略基金-新臺幣 15.26000 14.72000 0.54000 3.66848 安聯中華新思路基金-人民幣 14.35000 13.98000 0.37000 2.64664 安聯中華新思路基金-美元 13.26000 12.87000 0.39000 3.03030 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.68000 12.32000 0.36000 2.92208 安聯台灣大壩基金 28.29000 28.23000 0.06000 0.21254 安聯台灣科技基金 47.65000 47.40000 0.25000 0.52743 安聯台灣貨幣市場基金 12.54250 12.54230 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 31.56000 31.56000 0.00000 0.00000 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.62190 10.60410 0.01780 0.16786 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.72220 15.69640 0.02580 0.16437 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81920 9.80320 0.01600 0.16321 安聯四季成長組合基金-美元 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.91000 11.87000 0.04000 0.33698 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.04750 13.03370 0.01380 0.10588 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.67720 10.65980 0.01740 0.16323 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.75180 12.73110 0.02070 0.16259 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50920 9.49910 0.01010 0.10633 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.44820 9.43270 0.01550 0.16432 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.01220 8.99760 0.01460 0.16227 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.11250 10.10190 0.01060 0.10493 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.20480 10.18830 0.01650 0.16195 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.40200 12.37340 0.02860 0.23114 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.25180 11.22250 0.02930 0.26108 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.88400 10.85570 0.02830 0.26069 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.62700 8.60700 0.02000 0.23237 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.47860 8.45660 0.02200 0.26015 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.17490 8.15370 0.02120 0.26000 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23860 10.21700 0.02160 0.21141 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.16180 10.13540 0.02640 0.26047 安聯全球人口趨勢基金 12.54000 12.50000 0.04000 0.32000 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.24000 33.39000 -0.15000 -0.44924 安聯全球油礦金趨勢基金 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.42290 12.42080 0.00210 0.01691 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54170 10.53990 0.00180 0.01708 安聯全球新興市場基金 17.49000 17.26000 0.23000 1.33256 安聯全球農金趨勢基金 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 安聯全球綠能趨勢基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 安聯亞洲動態策略基金 22.26000 22.03000 0.23000 1.04403 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.05100 10.04210 0.00890 0.08863 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.05550 10.05150 0.00400 0.03980 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.05090 10.04200 0.00890 0.08863 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.05760 10.05340 0.00420 0.04178 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.05390 10.04500 0.00890 0.08860 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03440 10.02590 0.00850 0.08478 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03440 10.02590 0.00850 0.08478 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03440 10.02590 0.00850 0.08478 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.51810 10.51920 -0.00110 -0.01046 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.10490 10.10610 -0.00120 -0.01187 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.79860 89.72510 0.07350 0.08192 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.22990 13.20500 0.02490 0.18856 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.14080 68.08760 0.05320 0.07813 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.91260 9.89400 0.01860 0.18799 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.71840 2.71960 -0.00120 -0.04412 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90800 10.89210 0.01590 0.14598 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28080 2.28550 -0.00470 -0.20564 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87490 8.86180 0.01310 0.14783 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.36990 10.34590 0.02400 0.23198 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.19060 10.16710 0.02350 0.23114 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.52310 10.49850 0.02460 0.23432 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.15390 10.12980 0.02410 0.23791 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.20850 10.18480 0.02370 0.23270 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.36890 10.34490 0.02400 0.23200 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.18780 10.16420 0.02360 0.23219 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.52240 10.49830 0.02410 0.22956 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.15190 10.12780 0.02410 0.23796 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.20810 10.18440 0.02370 0.23271 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.07750 10.05260 0.02490 0.24770 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.12260 10.09610 0.02650 0.26248 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.07190 10.04590 0.02600 0.25881 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.04530 10.02040 0.02490 0.24849 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.08890 10.06540 0.02350 0.23347 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.08240 10.05740 0.02500 0.24857 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.07190 10.04580 0.02610 0.25981 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.04600 10.02100 0.02500 0.24948 宏利台灣動力基金A類型 28.87000 28.89000 -0.02000 -0.06923 宏利台灣動力基金I類型 28.87000 28.89000 -0.02000 -0.06923 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.93230 9.90850 0.02380 0.24020 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92960 9.90650 0.02310 0.23318 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.53240 7.51440 0.01800 0.23954 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.57360 7.55610 0.01750 0.23160 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422 宏利全球債券組合基金 13.65140 13.63330 0.01810 0.13276 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.95650 2.95690 -0.00040 -0.01353 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.34120 12.33860 0.00260 0.02107 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.90410 8.90230 0.00180 0.02022 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54150 2.54990 -0.00840 -0.32942 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.53000 11.52710 0.00290 0.02516 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.36530 3.35330 0.01200 0.35786 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54000 0.53790 0.00210 0.39041 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.32000 15.26000 0.06000 0.39318 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.22640 12.21190 0.01450 0.11874 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.82550 10.81090 0.01460 0.13505 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.44890 10.43540 0.01350 0.12937 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.74310 8.73270 0.01040 0.11909 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.37770 8.36630 0.01140 0.13626 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28170 8.27090 0.01080 0.13058 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.19470 8.18390 0.01080 0.13197 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.32000 10.19000 0.13000 1.27576 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.93900 2.92850 0.01050 0.35855 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42540 0.42380 0.00160 0.37754 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.87720 12.83040 0.04680 0.36476 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97010 0.96650 0.00360 0.37248 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.43640 7.40930 0.02710 0.36576 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05530 2.04780 0.00750 0.36625 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29680 0.29570 0.00110 0.37200 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.05850 9.02550 0.03300 0.36563 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32810 0.32690 0.00120 0.36708 宏利萬利貨幣市場基金 13.68350 13.68340 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.42000 2.39000 0.03000 1.25523 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.99000 10.87000 0.12000 1.10396 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.62000 24.54000 0.08000 0.32600 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.62000 24.54000 0.08000 0.32600 宏利澳幣保本基金 12.62690 12.61310 0.01380 0.10941 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.91000 10.81000 0.10000 0.92507 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.45260 10.46210 -0.00950 -0.09080 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.61780 9.60190 0.01590 0.16559 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.22450 9.20930 0.01520 0.16505 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.56450 11.54540 0.01910 0.16543 貝萊德亞美利加收益基金 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 貝萊德新台幣基金 12.96660 12.96650 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.23000 26.19000 0.04000 0.15273 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47480 11.46930 0.00550 0.04795 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17660 10.15540 0.02120 0.20876 保德信大中華基金-人民幣 9.76000 9.55000 0.21000 2.19895 保德信大中華基金-美元 9.57000 9.35000 0.22000 2.35294 保德信大中華基金-新台幣 29.01000 28.33000 0.68000 2.40028 保德信中小型股基金 43.58000 43.49000 0.09000 0.20694 保德信中國中小基金-人民幣 8.49000 8.19000 0.30000 3.66300 保德信中國中小基金-美元 8.12000 7.82000 0.30000 3.83632 保德信中國中小基金-新臺幣 7.99000 7.70000 0.29000 3.76623 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.80650 9.66550 0.14100 1.45880 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.91200 9.76990 0.14210 1.45447 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.92280 9.78060 0.14220 1.45390 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.95430 10.79730 0.15700 1.45407 保德信中國品牌基金-人民幣 9.90000 9.56000 0.34000 3.55649 保德信中國品牌基金-美元 9.86000 9.53000 0.33000 3.46275 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.62000 10.26000 0.36000 3.50877 保德信台商全方位基金 34.53000 34.59000 -0.06000 -0.17346 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.19000 28.15000 0.04000 0.14210 保德信全球消費商機基金 19.13000 19.08000 0.05000 0.26205 保德信全球基礎建設基金 13.76000 13.76000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.44000 7.40000 0.04000 0.54054 保德信全球醫療生化基金-美元 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.90000 33.04000 -0.14000 -0.42373 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.49040 10.47760 0.01280 0.12217 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.79740 10.78420 0.01320 0.12240 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.66560 10.65260 0.01300 0.12204 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.97700 10.96360 0.01340 0.12222 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.62850 9.61710 0.01140 0.11854 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.74290 10.73030 0.01260 0.11742 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.32160 9.31060 0.01100 0.11814 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.38020 10.36800 0.01220 0.11767 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19920 8.19210 0.00710 0.08667 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.24510 11.23530 0.00980 0.08723 保德信亞太基金 20.57000 20.41000 0.16000 0.78393 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.73620 8.73030 0.00590 0.06758 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.01410 12.00600 0.00810 0.06747 保德信店頭市場基金 32.23000 32.11000 0.12000 0.37372 保德信拉丁美洲基金 7.53000 7.43000 0.10000 1.34590 保德信金平衡基金 29.49000 29.49000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 40.90000 40.78000 0.12000 0.29426 保德信科技島基金 25.09000 24.97000 0.12000 0.48058 保德信高成長基金 90.75000 90.77000 -0.02000 -0.02203 保德信第一基金 25.14000 25.17000 -0.03000 -0.11919 保德信貨幣市場基金 15.83270 15.83240 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.55040 10.53380 0.01660 0.15759 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.93340 10.91620 0.01720 0.15756 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.92180 10.90900 0.01280 0.11733 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.59770 10.58520 0.01250 0.11809 保德信新世紀基金 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.18090 8.16370 0.01720 0.21069 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.23340 10.21190 0.02150 0.21054 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.55510 11.53080 0.02430 0.21074 保德信新興趨勢組合基金 11.00000 10.88000 0.12000 1.10294 保德信瑞騰基金 15.62830 15.62770 0.00060 0.00384 保德信歐洲組合基金 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.92820 9.91060 0.01760 0.17759 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.40620 10.38770 0.01850 0.17810 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.91160 9.89530 0.01630 0.16472 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.17980 10.16100 0.01880 0.18502 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99460 9.98950 0.00510 0.05105 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.37240 10.36660 0.00580 0.05595 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.87390 9.85700 0.01690 0.17145 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.17090 10.15350 0.01740 0.17137 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.53040 10.51910 0.01130 0.10742 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.31750 10.31420 0.00330 0.03199 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.58860 10.58480 0.00380 0.03590 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.22330 10.20860 0.01470 0.14400 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.45180 10.43680 0.01500 0.14372 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.14410 10.14660 -0.00250 -0.02464 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.58270 10.58540 -0.00270 -0.02551 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.02500 10.01500 0.01000 0.09985 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.33050 10.32040 0.01010 0.09786 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23910 10.23300 0.00610 0.05961 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.97810 9.95980 0.01830 0.18374 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.30120 10.29390 0.00730 0.07092 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.56570 10.56010 0.00560 0.05303 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.50330 10.49760 0.00570 0.05430 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.98500 10.97990 0.00510 0.04645 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.27910 10.26200 0.01710 0.16663 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.48630 10.46880 0.01750 0.16716 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.30560 10.29940 0.00620 0.06020 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.34370 10.32720 0.01650 0.15977 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.50140 10.48460 0.01680 0.16024 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.31730 10.31420 0.00310 0.03006 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.22020 10.21690 0.00330 0.03230 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.50640 10.50570 0.00070 0.00666 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.50470 10.50440 0.00030 0.00286 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.12290 10.10690 0.01600 0.15831 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.12090 10.10480 0.01610 0.15933 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97160 1.97240 -0.00080 -0.04056 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.81540 2.81600 -0.00060 -0.02131 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29390 0.29320 0.00070 0.23874 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45470 0.45370 0.00100 0.22041 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40400 8.38390 0.02010 0.23975 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.23510 12.20580 0.02930 0.24005 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.66150 9.66220 -0.00070 -0.00724 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.24620 12.24810 -0.00190 -0.01551 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.67430 8.65680 0.01750 0.20215 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.04430 11.02200 0.02230 0.20232 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.72380 10.70850 0.01530 0.14288 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.60190 10.58860 0.01330 0.12561 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.24000 18.20000 0.04000 0.21978 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4215.15000 4203.97000 11.18000 0.26594 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.30800 10.30390 0.00410 0.03979 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.12790 11.12400 0.00390 0.03506 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.24650 10.24220 0.00430 0.04198 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.88540 9.86030 0.02510 0.25456 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.43170 10.40530 0.02640 0.25372 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.94260 9.91690 0.02570 0.25915 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.24630 10.22970 0.01660 0.16227 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.32360 10.32670 -0.00310 -0.03002 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09620 6.07580 0.02040 0.33576 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.10740 11.07020 0.03720 0.33604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.00000 9.81000 0.19000 1.93680 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.12000 9.96000 0.16000 1.60643 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.81000 9.63000 0.18000 1.86916 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.00000 9.81000 0.19000 1.93680 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.12000 9.96000 0.16000 1.60643 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.81000 9.63000 0.18000 1.86916 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.63740 10.51400 0.12340 1.17367 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.53790 11.40390 0.13400 1.17504 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.75990 10.63480 0.12510 1.17633 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.19380 9.08710 0.10670 1.17419 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.43690 9.32720 0.10970 1.17613 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.30970 9.20140 0.10830 1.17699 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.55470 10.43230 0.12240 1.17328 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.93000 10.80300 0.12700 1.17560 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.91030 10.78340 0.12690 1.17681 柏瑞五國金勢力建設基金 7.29000 7.24000 0.05000 0.69061 柏瑞巨人基金 12.47000 12.46000 0.01000 0.08026 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69450 13.69430 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.74000 16.63000 0.11000 0.66146 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.21490 14.20040 0.01450 0.10211 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.47500 12.46460 0.01040 0.08344 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.06010 13.04660 0.01350 0.10348 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.63090 8.62220 0.00870 0.10090 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78710 6.78020 0.00690 0.10177 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63990 8.63270 0.00720 0.08340 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45430 8.45590 -0.00160 -0.01892 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.69630 10.68520 0.01110 0.10388 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35660 8.34680 0.00980 0.11741 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.66010 12.64950 0.01060 0.08380 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 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0.00900 0.08564 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.35410 10.34140 0.01270 0.12281 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.41960 10.40640 0.01320 0.12685 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.89200 9.88000 0.01200 0.12146 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.54200 9.53380 0.00820 0.08601 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.74550 10.74580 -0.00030 -0.00279 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58410 9.57230 0.01180 0.12327 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.65080 9.63860 0.01220 0.12657 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.36400 11.35360 0.01040 0.09160 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.68070 12.67320 0.00750 0.05918 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.98650 11.97470 0.01180 0.09854 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.10360 9.09520 0.00840 0.09236 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74420 9.73840 0.00580 0.05956 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.66250 9.65300 0.00950 0.09842 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.05800 11.04780 0.01020 0.09233 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.80770 11.80080 0.00690 0.05847 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.58010 11.56870 0.01140 0.09854 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.10380 9.09540 0.00840 0.09235 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74470 9.73900 0.00570 0.05853 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.66300 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柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.16670 12.15160 0.01510 0.12426 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.78750 11.77410 0.01340 0.11381 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.81180 10.79820 0.01360 0.12595 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.52760 8.51710 0.01050 0.12328 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50990 9.49910 0.01080 0.11369 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.56380 9.55170 0.01210 0.12668 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.33910 11.32630 0.01280 0.11301 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.68420 10.67090 0.01330 0.12464 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.79370 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21.28000 -0.14000 -0.65789 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 45.81510 45.77040 0.04470 0.09766 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34310 0.34300 0.00010 0.02915 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50260 0.50250 0.00010 0.01990 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37260 0.37210 0.00050 0.13437 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24230 0.24190 0.00040 0.16536 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.19590 11.17950 0.01640 0.14670 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.61690 7.60580 0.01110 0.14594 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.46920 42.42690 0.04230 0.09970 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.39000 20.57000 -0.18000 -0.87506 國泰新興市場基金-美元 0.38890 0.38270 0.00620 1.62007 國泰新興市場基金-新台幣 12.22000 12.03000 0.19000 1.57938 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.40250 2.40170 0.00080 0.03331 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49200 1.49150 0.00050 0.03352 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35790 0.35680 0.00110 0.30830 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22450 0.22380 0.00070 0.31278 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34670 0.34570 0.00100 0.28927 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.89990 10.86780 0.03210 0.29537 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.64110 6.62150 0.01960 0.29601 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.55820 43.51210 0.04610 0.10595 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 43.63450 43.59740 0.03710 0.08510 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.48810 42.49010 -0.00200 -0.00471 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.55000 34.54000 0.01000 0.02895 國泰價值卓越基金 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 國泰標普北美科技ETF基金 23.37000 23.37000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元 0.34640 0.34620 0.00020 0.05777 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.02250 39.92970 0.09280 0.23241 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.37000 22.25000 0.12000 0.53933 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.95000 19.77000 0.18000 0.91047 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.34000 17.33000 0.01000 0.05770 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41050 0.40960 0.00090 0.21973 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.45820 12.42690 0.03130 0.25187 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55700 10.55410 0.00290 0.02748 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.47330 10.47190 0.00140 0.01337 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.71090 10.70940 0.00150 0.01401 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.34040 10.33790 0.00250 0.02418 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.29240 10.28740 0.00500 0.04860 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.45640 10.45600 0.00040 0.00383 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.96570 9.98410 -0.01840 -0.18429 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.78510 9.76710 0.01800 0.18429 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97720 9.96280 0.01440 0.14454 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.92230 9.90800 0.01430 0.14433 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.96570 9.98410 -0.01840 -0.18429 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.78040 9.76240 0.01800 0.18438 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97710 9.96280 0.01430 0.14353 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.92230 9.90800 0.01430 0.14433 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.41650 11.41560 0.00090 0.00788 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12750 10.09410 0.03340 0.33089 第一金大中華基金 25.36000 25.37000 -0.01000 -0.03942 第一金小型精選基金 30.81000 30.82000 -0.01000 -0.03245 第一金中國世紀基金-人民幣 12.82000 12.47000 0.35000 2.80674 第一金中國世紀基金-美元 7.95020 7.70980 0.24040 3.11811 第一金中國世紀基金-美元-N 7.95060 7.71010 0.24050 3.11929 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.53000 9.24000 0.29000 3.13853 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.53000 9.24000 0.29000 3.13853 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.75460 9.76150 -0.00690 -0.07069 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.40590 8.39730 0.00860 0.10241 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.24890 11.25680 -0.00790 -0.07018 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.85850 9.84840 0.01010 0.10255 第一金中概平衡基金 25.82000 25.72000 0.10000 0.38880 第一金台灣貨幣市場基金 15.31580 15.31550 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.57900 178.57600 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.51270 15.50570 0.00700 0.04514 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.51240 15.50530 0.00710 0.04579 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.18000 15.18000 0.00000 0.00000 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.19000 15.19000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.52420 10.57560 -0.05140 -0.48602 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.52240 10.57390 -0.05150 -0.48705 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.94160 9.93250 0.00910 0.09162 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.94160 9.93240 0.00920 0.09263 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.43470 13.36580 0.06890 0.51549 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.45270 13.38380 0.06890 0.51480 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.92000 12.86000 0.06000 0.46656 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.95000 12.88000 0.07000 0.54348 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.80090 9.78930 0.01160 0.11850 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.79780 9.78620 0.01160 0.11853 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48730 9.47630 0.01100 0.11608 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51180 9.50070 0.01110 0.11683 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.63700 10.62440 0.01260 0.11859 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.32910 10.31700 0.01210 0.11728 第一金全球大趨勢基金 25.23000 25.28000 -0.05000 -0.19778 第一金全球不動產證券化基金A 9.43260 9.37420 0.05840 0.62299 第一金全球不動產證券化基金B 6.56040 6.51980 0.04060 0.62272 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.02680 10.02590 0.00090 0.00898 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.02700 10.02610 0.00090 0.00898 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.85260 10.85160 0.00100 0.00922 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.85450 10.85360 0.00090 0.00829 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.54690 8.52970 0.01720 0.20165 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.44500 10.42390 0.02110 0.20242 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.29440 9.29440 0.00000 0.00000 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29240 9.29060 0.00180 0.01937 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.70930 7.70070 0.00860 0.11168 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.70380 7.69520 0.00860 0.11176 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.53250 8.52310 0.00940 0.11029 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.53310 8.52380 0.00930 0.10911 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.51850 11.51910 -0.00060 -0.00521 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.51950 11.52010 -0.00060 -0.00521 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.17040 10.15860 0.01180 0.11616 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.17130 10.15990 0.01140 0.11221 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.00840 14.99200 0.01640 0.10939 第一金亞洲科技基金 17.65000 17.51000 0.14000 0.79954 第一金亞洲新興市場基金 13.37000 13.29000 0.08000 0.60196 第一金店頭市場基金 7.55000 7.51000 0.04000 0.53262 第一金創新趨勢基金 20.75000 20.70000 0.05000 0.24155 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 41.50450 41.47210 0.03240 0.07812 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 41.50510 41.43560 0.06950 0.16773 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.45860 42.42030 0.03830 0.09029 第一金電子基金 31.58000 31.45000 0.13000 0.41335 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.25000 18.15000 0.10000 0.55096 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.67000 18.68000 -0.01000 -0.05353 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.57000 19.40000 0.17000 0.87629 統一大中華中小基金(人民幣) 7.31000 7.15000 0.16000 2.23776 統一大中華中小基金(美元) 6.65000 6.49000 0.16000 2.46533 統一大中華中小基金(新台幣) 10.01000 9.77000 0.24000 2.45650 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 統一大東協高股息基金(美元) 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 統一大滿貫基金-A類型 31.89000 31.79000 0.10000 0.31456 統一大滿貫基金-I類型 31.89000 31.79000 0.10000 0.31456 統一大龍印基金 14.39000 14.19000 0.20000 1.40944 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.86000 8.64000 0.22000 2.54630 統一大龍騰中國基金(美元) 8.07000 7.84000 0.23000 2.93367 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.34000 9.08000 0.26000 2.86344 統一中小基金 22.26000 22.18000 0.08000 0.36069 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.91940 9.94640 -0.02700 -0.27145 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16180 9.15640 0.00540 0.05898 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.98980 8.98470 0.00510 0.05676 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.36640 12.40010 -0.03370 -0.27177 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.37250 11.36580 0.00670 0.05895 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.12230 11.11590 0.00640 0.05758 統一台灣動力基金 16.76000 16.68000 0.08000 0.47962 統一全天候基金-A類型 100.98000 100.74000 0.24000 0.23824 統一全天候基金-I類型 101.48000 101.23000 0.25000 0.24696 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.11210 8.13020 -0.01810 -0.22263 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.77360 7.76530 0.00830 0.10689 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.90200 7.89360 0.00840 0.10642 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.71240 8.73190 -0.01950 -0.22332 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.35660 8.34770 0.00890 0.10662 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.48740 8.47840 0.00900 0.10615 統一全球債券組合基金 12.31970 12.29740 0.02230 0.18134 統一全球新科技基金(人民幣) 15.39000 15.47000 -0.08000 -0.51713 統一全球新科技基金(美元) 14.40000 14.43000 -0.03000 -0.20790 統一全球新科技基金(新台幣) 14.07000 14.10000 -0.03000 -0.21277 統一亞太基金 24.49000 24.24000 0.25000 1.03135 統一亞洲大金磚基金 12.33000 12.19000 0.14000 1.14848 統一奔騰基金 54.54000 54.39000 0.15000 0.27579 統一強棒貨幣市場基金 16.72570 16.72540 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.39000 10.15000 0.24000 2.36453 統一強漢基金(美元) 9.31000 9.06000 0.25000 2.75938 統一強漢基金(新台幣) 24.94000 24.29000 0.65000 2.67600 統一統信基金 27.98000 27.90000 0.08000 0.28674 統一黑馬基金 55.55000 55.40000 0.15000 0.27076 統一新亞洲科技能源基金 16.00000 15.89000 0.11000 0.69226 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06860 8.05450 0.01410 0.17506 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.68980 10.67110 0.01870 0.17524 統一經建基金 42.81000 42.68000 0.13000 0.30459 統一龍馬基金 61.52000 61.36000 0.16000 0.26076 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.81000 17.70000 0.11000 0.62147 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.02000 42.91000 0.11000 0.25635 野村中國機會基金 13.61000 13.26000 0.35000 2.63952 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.22540 10.22490 0.00050 0.00489 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.21440 10.20910 0.00530 0.05191 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.37800 10.37300 0.00500 0.04820 野村巴西基金 6.83000 6.69000 0.14000 2.09268 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.34000 11.27000 0.07000 0.62112 野村台灣高股息基金 23.97000 24.00000 -0.03000 -0.12500 野村台灣運籌基金 34.11000 34.07000 0.04000 0.11741 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.84380 9.84850 -0.00470 -0.04772 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76440 9.76090 0.00350 0.03586 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83010 9.82640 0.00370 0.03765 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.37330 10.37820 -0.00490 -0.04721 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.18900 10.18540 0.00360 0.03534 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.00980 10.00610 0.00370 0.03698 野村平衡基金 18.60000 18.59000 0.01000 0.05379 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.78000 14.75000 0.03000 0.20339 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 野村全球生技醫療基金 16.84000 16.79000 0.05000 0.29780 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.04890 10.04210 0.00680 0.06771 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.05120 10.04280 0.00840 0.08364 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.03700 10.02870 0.00830 0.08276 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.29040 10.28450 0.00590 0.05737 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.26190 10.25350 0.00840 0.08192 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.24980 10.24130 0.00850 0.08300 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.03700 10.02870 0.00830 0.08276 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.60020 10.59400 0.00620 0.05852 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.53250 10.52380 0.00870 0.08267 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.52260 10.51390 0.00870 0.08275 野村全球品牌基金 29.14000 28.94000 0.20000 0.69109 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.91000 12.86000 0.05000 0.38880 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.57000 19.50000 0.07000 0.35897 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.81760 10.81620 0.00140 0.01294 野村全球短期收益基金-美元計價 10.86020 10.85150 0.00870 0.08017 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.68550 10.67690 0.00860 0.08055 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.62520 8.60720 0.01800 0.20913 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.44090 8.42320 0.01770 0.21013 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.07610 8.05920 0.01690 0.20970 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.92800 10.90500 0.02300 0.21091 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.41750 10.39570 0.02180 0.20970 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05780 10.03670 0.02110 0.21023 野村成長基金 28.72000 28.57000 0.15000 0.52503 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.30750 8.26160 0.04590 0.55558 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.32270 8.27430 0.04840 0.58494 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.61370 8.56370 0.05000 0.58386 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.47470 9.42260 0.05210 0.55293 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.34890 9.29460 0.05430 0.58421 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.66270 9.60650 0.05620 0.58502 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.88000 8.76000 0.12000 1.36986 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.85000 12.69000 0.16000 1.26084 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.05040 10.03930 0.01110 0.11057 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.05330 10.04600 0.00730 0.07267 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.03770 10.03030 0.00740 0.07378 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.49400 9.48610 0.00790 0.08328 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.58070 9.57380 0.00690 0.07207 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.77130 9.76420 0.00710 0.07271 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.03770 10.03030 0.00740 0.07378 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.55660 10.54290 0.01370 0.12995 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.51400 10.50650 0.00750 0.07138 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.72430 10.71650 0.00780 0.07278 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.04880 10.03500 0.01380 0.13752 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.04870 10.03400 0.01470 0.14650 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.03930 10.02530 0.01400 0.13965 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54690 8.58110 -0.03420 -0.39855 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11660 9.15910 -0.04250 -0.46402 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.98800 9.02610 -0.03810 -0.42211 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.03930 10.02530 0.01400 0.13965 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.75710 13.73750 0.01960 0.14268 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.82760 12.81120 0.01640 0.12801 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.39270 10.37790 0.01480 0.14261 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44630 10.44430 0.00200 0.01915 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.42660 10.41920 0.00740 0.07102 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.47350 10.46570 0.00780 0.07453 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.63660 10.63460 0.00200 0.01881 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.59880 10.59130 0.00750 0.07081 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.61600 10.60810 0.00790 0.07447 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.52990 10.52710 0.00280 0.02660 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.48350 10.47530 0.00820 0.07828 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.72300 10.71500 0.00800 0.07466 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.21780 10.21010 0.00770 0.07542 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87490 9.87100 0.00390 0.03951 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.51040 9.50350 0.00690 0.07260 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.05490 9.04830 0.00660 0.07294 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.45000 11.44160 0.00840 0.07342 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.23420 10.22340 0.01080 0.10564 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.29410 11.28630 0.00780 0.06911 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.73240 10.72130 0.01110 0.10353 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.56570 10.55470 0.01100 0.10422 野村泰國基金 43.35000 43.16000 0.19000 0.44022 野村高科技基金 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.45970 10.43980 0.01990 0.19062 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.04100 10.02960 0.01140 0.11366 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.65500 10.65050 0.00450 0.04225 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.45490 9.43720 0.01770 0.18756 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.51770 9.49980 0.01790 0.18843 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.70240 9.66780 0.03460 0.35789 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.95340 11.94040 0.01300 0.10887 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.97340 13.97910 -0.00570 -0.04078 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.87990 10.85950 0.02040 0.18785 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.96000 10.93930 0.02070 0.18923 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.34780 11.30730 0.04050 0.35818 野村貨幣市場基金 16.33130 16.33100 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.24000 15.16000 0.08000 0.52770 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.31500 10.31220 0.00280 0.02715 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.14930 10.10960 0.03970 0.39270 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.38600 10.34560 0.04040 0.39050 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.26700 10.27140 -0.00440 -0.04284 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.21750 10.21520 0.00230 0.02252 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.24510 10.24320 0.00190 0.01855 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.57410 10.57810 -0.00400 -0.03781 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.49240 10.49010 0.00230 0.02193 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.56930 10.56730 0.00200 0.01893 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.86730 9.87640 -0.00910 -0.09214 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.87600 9.87950 -0.00350 -0.03543 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.83740 9.84060 -0.00320 -0.03252 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.37590 10.38500 -0.00910 -0.08763 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.33690 10.34060 -0.00370 -0.03578 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.30020 10.30370 -0.00350 -0.03397 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.52020 10.49090 0.02930 0.27929 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95020 7.92810 0.02210 0.27876 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.23570 12.20170 0.03400 0.27865 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.87000 8.74000 0.13000 1.48741 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.17260 10.16880 0.00380 0.03737 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.36430 10.36000 0.00430 0.04151 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.15510 10.14620 0.00890 0.08772 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.34910 10.34000 0.00910 0.08801 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.20490 10.19450 0.01040 0.10202 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.17280 10.16900 0.00380 0.03737 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.36450 10.36010 0.00440 0.04247 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.15610 10.14720 0.00890 0.08771 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.35250 10.34330 0.00920 0.08895 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.20520 10.19480 0.01040 0.10201 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.20170 10.20120 0.00050 0.00490 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.39810 10.39770 0.00040 0.00385 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.18390 10.17840 0.00550 0.05404 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.37830 10.37270 0.00560 0.05399 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.23600 10.22890 0.00710 0.06941 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.20170 10.20120 0.00050 0.00490 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.39820 10.39820 0.00000 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.18520 10.17810 0.00710 0.06976 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.38310 10.37740 0.00570 0.05493 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.23670 10.22950 0.00720 0.07038 野村精選貨幣市場基金 12.11030 12.11020 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.80000 11.70000 0.10000 0.85470 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.03000 10.93000 0.10000 0.91491 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.53000 10.43000 0.10000 0.95877 野村歐洲高股息基金季配型 7.82000 7.78000 0.04000 0.51414 野村歐洲高股息基金累積型 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005 野村積極成長基金 12.15000 12.09000 0.06000 0.49628 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.55000 33.46000 0.09000 0.26898 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.61710 10.60720 0.00990 0.09333 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49860 8.49300 0.00560 0.06594 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.84170 7.83440 0.00730 0.09318 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71850 7.71130 0.00720 0.09337 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.13700 12.12820 0.00880 0.07256 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.87180 10.86170 0.01010 0.09299 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.74060 10.73070 0.00990 0.09226 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301 野村環球基金-人民幣計價 17.27000 17.32000 -0.05000 -0.28868 野村環球基金-美元計價 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.14000 19.17000 -0.03000 -0.15649 野村鴻利基金 22.36000 22.32000 0.04000 0.17921 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89790 16.89780 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.44000 18.41000 0.03000 0.16295 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.39000 14.30000 0.09000 0.62937 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.26000 10.18000 0.08000 0.78585 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.24000 15.13000 0.11000 0.72703 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.62010 10.60440 0.01570 0.14805 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.91140 13.89090 0.02050 0.14758 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.63610 10.62980 0.00630 0.05927 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.50340 10.47160 0.03180 0.30368 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.44610 10.45070 -0.00460 -0.04402 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.28690 10.26630 0.02060 0.20066 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97990 9.99930 -0.01940 -0.19401 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.00660 9.99930 0.00730 0.07301 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.00510 9.99930 0.00580 0.05800 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.13400 10.12090 0.01310 0.12944 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.24530 10.23120 0.01410 0.13781 凱基台商天下基金 12.70000 12.62000 0.08000 0.63391 凱基台灣精五門基金 20.18000 20.14000 0.04000 0.19861 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 43.49640 43.43310 0.06330 0.14574 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.22760 45.24410 -0.01650 -0.03647 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.58680 42.55980 0.02700 0.06344 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.44620 10.45590 -0.00970 -0.09277 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 43.69920 43.65920 0.04000 0.09162 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.41650 44.40000 0.01650 0.03716 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.49530 44.47920 0.01610 0.03620 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.22000 12.14000 0.08000 0.65898 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.95500 10.85430 0.10070 0.92774 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.01000 10.91000 0.10000 0.91659 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58980 11.58960 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.85000 26.81000 0.04000 0.14920 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.60000 22.65000 -0.05000 -0.22075 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.46810 21.51440 -0.04630 -0.21520 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.03000 16.81000 0.22000 1.30874 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.94830 15.73600 0.21230 1.34914 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.63000 7.55000 0.08000 1.05960 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 39.82940 39.78780 0.04160 0.10455 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.06680 40.06710 -0.00030 -0.00075 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 39.88220 39.76660 0.11560 0.29070 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.10570 11.07340 0.03230 0.29169 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.01920 12.03280 -0.01360 -0.11302 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949 凱基護城河基金-台幣計價A 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722 凱基護城河基金-美元計價B 12.42340 12.43830 -0.01490 -0.11979 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.02440 10.03320 -0.00880 -0.08771 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.72240 9.70610 0.01630 0.16794 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.93680 9.92010 0.01670 0.16835 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.02440 10.03320 -0.00880 -0.08771 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.72240 9.70610 0.01630 0.16794 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.93680 9.92010 0.01670 0.16835 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.87000 12.88000 -0.01000 -0.07764 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.92000 33.93000 -0.01000 -0.02947 富邦NASDAQ-100基金 32.00000 32.00000 0.00000 0.00000 富邦上証180基金 30.89000 31.08000 -0.19000 -0.61133 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18640 0.18150 0.00490 2.69972 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.86000 5.71000 0.15000 2.62697 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.45000 6.42000 0.03000 0.46729 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.24000 43.71000 -0.47000 -1.07527 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.85390 11.66790 0.18600 1.59412 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.93770 10.75830 0.17940 1.66755 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.65670 10.46460 0.19210 1.83571 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.07270 9.93970 0.13300 1.33807 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.21610 9.08790 0.12820 1.41067 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.98850 8.84850 0.14000 1.58219 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.70380 20.69660 0.00720 0.03479 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.61550 11.61460 0.00090 0.00775 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.74680 10.71870 0.02810 0.26216 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.72000 13.71290 0.00710 0.05178 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00480 2.00250 0.00230 0.11486 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43590 9.48570 -0.04980 -0.52500 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42830 1.43480 -0.00650 -0.45302 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.27880 12.28270 -0.00390 -0.03175 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78790 1.78770 0.00020 0.01119 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.30010 10.33300 -0.03290 -0.31840 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52050 1.52450 -0.00400 -0.26238 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.74060 10.73510 0.00550 0.05123 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.69610 10.68710 0.00900 0.08421 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.46000 15.38000 0.08000 0.52016 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.36000 18.58000 -0.22000 -1.18407 富邦日本東証基金 20.00000 20.10000 -0.10000 -0.49751 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.46000 46.01000 -0.55000 -1.19539 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.62000 45.52000 0.10000 0.21968 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.59000 50.50000 0.09000 0.17822 富邦台灣心基金 20.58000 20.57000 0.01000 0.04861 富邦台灣釆吉50基金 45.36000 45.29000 0.07000 0.15456 富邦台灣科技指數基金 52.38000 52.08000 0.30000 0.57604 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.08330 46.10050 -0.01720 -0.03731 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.19680 42.28630 -0.08950 -0.21165 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31370 0.31160 0.00210 0.67394 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.53000 10.46000 0.07000 0.66922 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.60350 2.60410 -0.00060 -0.02304 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35330 0.35310 0.00020 0.05664 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.99720 10.98970 0.00750 0.06825 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.22730 2.23180 -0.00450 -0.20163 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33360 0.33400 -0.00040 -0.11976 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34450 9.35520 -0.01070 -0.11437 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.52000 25.40000 0.12000 0.47244 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.57000 13.62000 -0.05000 -0.36711 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.50000 32.33000 0.17000 0.52583 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70050 15.70030 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.72000 17.85000 -0.13000 -0.72829 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.39720 41.41470 -0.01750 -0.04226 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 42.50930 42.56120 -0.05190 -0.12194 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.20480 41.19390 0.01090 0.02646 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.28950 44.29900 -0.00950 -0.02145 富邦長紅基金 57.49000 57.47000 0.02000 0.03480 富邦科技基金 22.65000 22.60000 0.05000 0.22124 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.91810 41.99030 -0.07220 -0.17194 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.33640 44.35670 -0.02030 -0.04577 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.04340 40.09260 -0.04920 -0.12272 富邦恒生國企ETF基金 20.35000 20.57000 -0.22000 -1.06952 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.10000 13.89000 0.21000 1.51188 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.87000 26.58000 -0.71000 -2.67118 富邦高成長基金 22.20000 22.18000 0.02000 0.09017 富邦基金A類型 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868 富邦基金I類型 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868 富邦深証100基金 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286 富邦富時歐洲ETF基金 21.01000 20.90000 0.11000 0.52632 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42650 0.42630 0.00020 0.04692 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.43050 12.42430 0.00620 0.04990 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.28210 9.30920 -0.02710 -0.29111 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30290 0.30400 -0.00110 -0.36184 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.49610 8.53580 -0.03970 -0.46510 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.08970 10.05230 0.03740 0.37205 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.86070 10.82050 0.04020 0.37152 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.41920 9.43730 -0.01810 -0.19179 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.13420 10.15370 -0.01950 -0.19205 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.35000 18.25000 0.10000 0.54795 富邦精準基金 42.16000 42.13000 0.03000 0.07121 富邦精銳中小基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.73000 16.77000 -0.04000 -0.23852 富邦臺灣公司治理100基金 21.05000 21.02000 0.03000 0.14272 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.37000 7.38000 -0.01000 -0.13550 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000 富邦標普美國特別股ETF基金 19.99000 20.04000 -0.05000 -0.24950 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.62310 10.55250 0.07060 0.66904 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.28030 10.17320 0.10710 1.05277 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.65170 10.54070 0.11100 1.05306 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.10770 10.08550 0.02220 0.22012 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.73610 9.67770 0.05840 0.60345 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.07280 10.01290 0.05990 0.59823 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.20000 30.16000 0.04000 0.13263 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.95730 9.93830 0.01900 0.19118 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.94590 9.92520 0.02070 0.20856 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.78630 9.76580 0.02050 0.20992 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23910 10.22000 0.01910 0.18689 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.23960 10.21830 0.02130 0.20845 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.07910 10.05800 0.02110 0.20978 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51880 8.49660 0.02220 0.26128 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.22010 9.19580 0.02430 0.26425 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.79020 8.76710 0.02310 0.26349 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23470 10.20810 0.02660 0.26058 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.32090 10.29380 0.02710 0.26327 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86430 9.83830 0.02600 0.26427 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.00780 9.98120 0.02660 0.26650 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60430 8.59130 0.01300 0.15132 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.88720 9.87150 0.01570 0.15904 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.17820 9.16360 0.01460 0.15933 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.36180 11.34520 0.01660 0.14632 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.19670 11.17900 0.01770 0.15833 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.51120 10.49440 0.01680 0.16009 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.37320 9.35810 0.01510 0.16136 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.49000 15.46000 0.03000 0.19405 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.83140 8.81750 0.01390 0.15764 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.73540 9.72110 0.01430 0.14710 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.24530 9.23160 0.01370 0.14840 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.62190 10.60660 0.01530 0.14425 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.67510 10.65940 0.01570 0.14729 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.19740 10.18220 0.01520 0.14928 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.38670 9.37260 0.01410 0.15044 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.84000 8.61000 0.23000 2.67131 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.41000 9.14000 0.27000 2.95405 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.43000 8.19000 0.24000 2.93040 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.38000 7.19000 0.19000 2.64256 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.56000 9.31000 0.25000 2.68528 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.39000 8.15000 0.24000 2.94479 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.37000 8.12000 0.25000 3.07882 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.46000 9.19000 0.27000 2.93798 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20170 10.20470 -0.00300 -0.02940 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55270 9.55340 -0.00070 -0.00733 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.12660 9.12770 -0.00110 -0.01205 富蘭克林華美中華基金 11.04000 10.76000 0.28000 2.60223 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.00000 20.94000 0.06000 0.28653 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.26000 21.25000 0.01000 0.04706 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.04800 8.03980 0.00820 0.10199 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.08700 9.07770 0.00930 0.10245 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.05320 10.04300 0.01020 0.10156 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.64700 9.63730 0.00970 0.10065 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.48830 11.48270 0.00560 0.04877 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.64930 8.64510 0.00420 0.04858 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82400 8.81970 0.00430 0.04875 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.91310 9.90830 0.00480 0.04844 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.14540 14.19580 -0.05040 -0.35503 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.25390 10.29050 -0.03660 -0.35567 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.28270 10.31940 -0.03670 -0.35564 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.50810 10.50290 0.00520 0.04951 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60650 7.60280 0.00370 0.04867 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.94940 8.94500 0.00440 0.04919 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.93940 9.93450 0.00490 0.04932 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.20330 11.19790 0.00540 0.04822 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57460 7.57100 0.00360 0.04755 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.92910 8.92480 0.00430 0.04818 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.08240 10.07750 0.00490 0.04862 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.77590 10.77170 0.00420 0.03899 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.63050 7.62750 0.00300 0.03933 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.18600 8.17750 0.00850 0.10394 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.20630 9.19660 0.00970 0.10547 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.25070 10.23990 0.01080 0.10547 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.99350 12.97990 0.01360 0.10478 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.94000 7.93000 0.01000 0.12610 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.24000 8.31000 -0.07000 -0.84236 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.97000 12.08000 -0.11000 -0.91060 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.30190 13.27810 0.02380 0.17924 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 富蘭克林華美第一富基金 36.76000 36.78000 -0.02000 -0.05438 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34670 10.34660 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.73000 8.67000 0.06000 0.69204 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.11000 9.04000 0.07000 0.77434 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.54000 14.62000 -0.08000 -0.54720 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.42000 13.47000 -0.05000 -0.37120 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.87000 15.93000 -0.06000 -0.37665 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.89570 9.85720 0.03850 0.39058 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.89570 9.85720 0.03850 0.39058 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.82630 9.79800 0.02830 0.28883 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.82630 9.79800 0.02830 0.28883 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.83370 9.78850 0.04520 0.46177 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.83370 9.78850 0.04520 0.46177 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.83370 9.78850 0.04520 0.46177 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.02340 9.97730 0.04610 0.46205 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.02340 9.97730 0.04610 0.46205 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.02340 9.97730 0.04610 0.46205 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.70190 6.65830 0.04360 0.65482 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.76060 10.65860 0.10200 0.95697 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47030 9.45160 0.01870 0.19785 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.40710 11.38450 0.02260 0.19852 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.76830 6.75260 0.01570 0.23250 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.88280 8.86210 0.02070 0.23358 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.45400 10.42970 0.02430 0.23299 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.90270 10.87750 0.02520 0.23167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.61000 66.58000 0.03000 0.04506 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 67.35000 67.39000 -0.04000 -0.05936 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.36680 62.43450 -0.06770 -0.10843 復華1至5年期高收益債券基金 21.02000 21.05000 -0.03000 -0.14252 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 64.88090 64.89250 -0.01160 -0.01788 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 64.65790 64.76120 -0.10330 -0.15951 復華人民幣貨幣市場基金 11.85150 11.85090 0.00060 0.00506 復華人生目標基金 37.40020 37.31350 0.08670 0.23236 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 復華大中華中小策略基金 8.60000 8.39000 0.21000 2.50298 復華中小精選基金 63.12000 63.00000 0.12000 0.19048 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.48120 52.47010 0.01110 0.02115 復華中國特選信用債券ETF基金 62.37720 62.40780 -0.03060 -0.04903 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.61000 9.41000 0.20000 2.12540 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.67000 8.47000 0.20000 2.36128 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.57000 11.45000 0.12000 1.04803 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.03000 9.90000 0.13000 1.31313 復華六年到期新興市場債券基金 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 復華台灣智能基金 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 復華全方位基金 27.76000 27.77000 -0.01000 -0.03601 復華全球大趨勢基金-美元 12.53000 12.48000 0.05000 0.40064 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.05000 19.96000 0.09000 0.45090 復華全球平衡基金-美元 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 復華全球平衡基金-新臺幣 19.68000 19.60000 0.08000 0.40816 復華全球物聯網科技基金-美元 13.97000 14.02000 -0.05000 -0.35663 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.68000 13.73000 -0.05000 -0.36417 復華全球原物料基金 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976 復華全球消費基金-新臺幣 12.80000 12.72000 0.08000 0.62893 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.07870 12.07450 0.00420 0.03478 復華全球債券基金 14.68390 14.67010 0.01380 0.09407 復華全球債券組合基金 15.18000 15.15000 0.03000 0.19802 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.09000 15.01000 0.08000 0.53298 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 復華全球戰略配置強基金-美元 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175 復華有利貨幣市場基金 13.48780 13.48760 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.42000 11.37000 0.05000 0.43975 復華亞太成長基金 11.92000 11.95000 -0.03000 -0.25105 復華亞太神龍科技基金-美元 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 復華東協世紀基金 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984 復華南非幣長期收益基金A 13.91000 13.80000 0.11000 0.79710 復華南非幣長期收益基金B 7.99000 7.93000 0.06000 0.75662 復華南非幣短期收益基金A 14.49000 14.46000 0.03000 0.20747 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.61660 67.64920 -0.03260 -0.04819 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.05000 22.09000 -0.04000 -0.18108 復華美國新星基金-美元 12.48000 12.52000 -0.04000 -0.31949 復華美國新星基金-新臺幣 12.87000 12.91000 -0.04000 -0.30984 復華恒生基金 21.15000 21.50000 -0.35000 -1.62791 復華恒生單日反向一倍基金 8.54000 8.37000 0.17000 2.03106 復華恒生單日正向二倍基金 29.37000 30.60000 -1.23000 -4.01961 復華神盾基金 24.91930 24.83320 0.08610 0.34671 復華高成長基金 65.55000 65.50000 0.05000 0.07634 復華高益策略組合基金 13.50000 13.48000 0.02000 0.14837 復華貨幣市場基金 14.45090 14.45070 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.24000 18.28000 -0.04000 -0.21882 復華富時台灣高股息低波動基金 49.29000 49.29000 0.00000 0.00000 復華復華基金 20.46000 20.44000 0.02000 0.09785 復華華人世紀基金 16.21000 15.83000 0.38000 2.40051 復華傳家二號基金 29.21590 29.11560 0.10030 0.34449 復華傳家基金 21.74860 21.68770 0.06090 0.28080 復華奧林匹克全球組合基金 15.76000 15.73000 0.03000 0.19072 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 復華新興人民幣債券基金A 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.57000 21.60000 -0.03000 -0.13889 復華新興市場企業債券ETF基金 67.47000 67.41000 0.06000 0.08901 復華新興市場高收益債券基金A 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 復華新興市場高收益債券基金B 5.42000 5.41000 0.01000 0.18484 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.13000 12.10000 0.03000 0.24793 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 復華新興市場短期收益基金 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.18000 9.12000 0.06000 0.65789 復華滬深300 A股基金 22.99000 23.15000 -0.16000 -0.69114 復華數位經濟基金 44.33000 44.21000 0.12000 0.27143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.90720 9.89480 0.01240 0.12532 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.70800 9.69710 0.01090 0.11240 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.44240 10.42940 0.01300 0.12465 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.09750 10.08620 0.01130 0.11203 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.06880 10.05440 0.01440 0.14322 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.80320 10.78780 0.01540 0.14275 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.87130 9.85650 0.01480 0.15015 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.61110 10.59520 0.01590 0.15007 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.22160 10.20620 0.01540 0.15089 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.97620 10.95960 0.01660 0.15147 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.56330 10.53900 0.02430 0.23057 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.53250 10.51540 0.01710 0.16262 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.74850 10.73100 0.01750 0.16308 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.45680 10.43130 0.02550 0.24446 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.52840 11.50970 0.01870 0.16247 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.42970 10.40960 0.02010 0.19309 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.63530 10.60940 0.02590 0.24412 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.85110 11.83190 0.01920 0.16227 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.56940 10.54900 0.02040 0.19338 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.82410 10.80310 0.02100 0.19439 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.98010 9.96360 0.01650 0.16560 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.00980 10.00080 0.00900 0.08999 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.02590 10.01690 0.00900 0.08985 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.30620 10.28390 0.02230 0.21684 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.43900 10.43160 0.00740 0.07094 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.33230 10.31730 0.01500 0.14539 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.30480 10.28250 0.02230 0.21687 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.43840 10.43090 0.00750 0.07190 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.32910 10.31410 0.01500 0.14543 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.12910 10.10560 0.02350 0.23254 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.14760 10.13130 0.01630 0.16089 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.12760 10.10410 0.02350 0.23258 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.14870 10.13230 0.01640 0.16186 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.64270 10.61560 0.02710 0.25528 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.68140 10.66080 0.02060 0.19323 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.88820 10.86720 0.02100 0.19324 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.99260 9.96270 0.02990 0.30012 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.01850 9.99630 0.02220 0.22208 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.03480 10.01260 0.02220 0.22172 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19250 9.20040 -0.00790 -0.08587 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.21030 8.19470 0.01560 0.19037 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.34080 8.32500 0.01580 0.18979 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.93390 11.94410 -0.01020 -0.08540 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.69340 10.67310 0.02030 0.19020 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.98890 10.96800 0.02090 0.19055 景順主流基金 16.48000 16.43000 0.05000 0.30432 景順台灣科技基金 28.43000 28.34000 0.09000 0.31757 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 景順全球科技基金 23.50000 23.44000 0.06000 0.25597 景順全球康健基金 19.59000 19.58000 0.01000 0.05107 景順貨幣市場基金 15.98630 15.98620 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.57000 30.48000 0.09000 0.29528 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.44000 14.38000 0.06000 0.41725 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.75000 13.70000 0.05000 0.36496 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.27000 11.27000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62470 8.63380 -0.00910 -0.10540 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.00680 7.99030 0.01650 0.20650 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.39400 11.40620 -0.01220 -0.10696 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.55300 10.53120 0.02180 0.20700 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.07000 7.90000 0.17000 2.15190 華南永昌中國A股基金(美元) 7.69000 7.50000 0.19000 2.53333 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.51000 11.22000 0.29000 2.58467 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.59560 9.59160 0.00400 0.04170 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.97940 9.97530 0.00410 0.04110 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.11900 10.11480 0.00420 0.04152 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.52770 10.52340 0.00430 0.04086 華南永昌永昌基金 18.82000 18.78000 0.04000 0.21299 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 華南永昌全球亨利組合基金 14.86100 14.83850 0.02250 0.15163 華南永昌全球神農水資源基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 華南永昌全球精品基金 16.89000 16.82000 0.07000 0.41617 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.07000 13.00000 0.07000 0.53846 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.21000 13.14000 0.07000 0.53272 華南永昌物聯網精選基金 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27170 16.27140 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 24.03940 24.01220 0.02720 0.11328 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98350 11.98330 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.69670 10.69410 0.00260 0.02431 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.76620 10.73500 0.03120 0.29064 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01840 10.01600 0.00240 0.02396 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.01250 9.98080 0.03170 0.31761 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.54240 10.53910 0.00330 0.03131 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.53240 10.49720 0.03520 0.33533 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.98230 9.97920 0.00310 0.03106 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.93050 9.90090 0.02960 0.29896 華頓中小型基金 19.08000 19.06000 0.02000 0.10493 華頓中國多重機會平衡基金 11.49470 11.38340 0.11130 0.97774 華頓台灣基金 21.56000 21.52000 0.04000 0.18587 華頓平安貨幣市場基金 11.56370 11.56360 0.00010 0.00086 華頓全球時尚精品基金 17.98000 18.04000 -0.06000 -0.33259 華頓全球高收益債券基金A 13.96410 13.95270 0.01140 0.08170 華頓全球高收益債券基金B 8.18710 8.18040 0.00670 0.08190 華頓全球黑鑽油源基金 5.10000 5.11000 -0.01000 -0.19569 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.67270 2.59330 0.07940 3.06174 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.13700 11.74350 0.39350 3.35079 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38610 0.37360 0.01250 3.34582 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.84700 11.71450 0.13250 1.13108 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.84700 11.71450 0.13250 1.13108 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.50310 10.39290 0.11020 1.06034 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.69520 10.54640 0.14880 1.41091 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.69520 10.54640 0.14880 1.41091 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.42880 9.29760 0.13120 1.41112 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.70790 10.55880 0.14910 1.41209 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.70790 10.55880 0.14910 1.41209 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.42760 9.29640 0.13120 1.41130 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.31000 10.07000 0.24000 2.38332 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.02000 8.78000 0.24000 2.73349 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.49000 9.24000 0.25000 2.70563 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64630 2.64660 -0.00030 -0.01134 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07140 2.07510 -0.00370 -0.17830 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.17930 12.14730 0.03200 0.26343 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.48300 9.45800 0.02500 0.26433 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38160 0.38060 0.00100 0.26274 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29810 0.29730 0.00080 0.26909 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.38000 3.33000 0.05000 1.50150 匯豐中國動力基金(台幣) 15.35000 15.06000 0.29000 1.92563 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.48000 0.01000 2.08333 匯豐台灣精典基金 23.71000 23.72000 -0.01000 -0.04216 匯豐全球趨勢組合基金 12.78000 12.75000 0.03000 0.23529 匯豐全球關鍵資源基金 8.37000 8.31000 0.06000 0.72202 匯豐安富基金 25.30000 25.32000 -0.02000 -0.07899 匯豐成功基金 44.01000 44.22000 -0.21000 -0.47490 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.41000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.67850 2.68290 -0.00440 -0.16400 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35440 2.35820 -0.00380 -0.16114 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.88740 11.87400 0.01340 0.11285 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.97970 7.96610 0.01360 0.17072 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38770 0.38730 0.00040 0.10328 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33370 0.33330 0.00040 0.12001 匯豐金磚動力基金 15.15000 14.92000 0.23000 1.54155 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00810 15.00800 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.24000 5.15000 0.09000 1.74757 匯豐新鑽動力基金 10.73000 10.62000 0.11000 1.03578 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.57170 5.54140 0.03030 0.54679 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.40010 9.37000 0.03010 0.32124 匯豐龍鳳基金-A類型 51.15000 51.18000 -0.03000 -0.05862 匯豐龍鳳基金-I類型 51.15000 51.18000 -0.03000 -0.05862 匯豐龍騰電子基金 35.11000 34.97000 0.14000 0.40034 匯豐雙高收益債券組合基金 12.65380 12.63750 0.01630 0.12898 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.64000 17.61000 0.03000 0.17036 新光中國成長基金(人民幣) 8.96000 8.74000 0.22000 2.51716 新光中國成長基金(美元) 8.94000 8.70000 0.24000 2.75862 新光中國成長基金(新臺幣) 9.07000 8.84000 0.23000 2.60181 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.15860 11.15250 0.00610 0.05470 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.16260 10.14000 0.02260 0.22288 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.67720 10.67170 0.00550 0.05154 新光台灣富貴基金 22.65000 22.56000 0.09000 0.39894 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.40000 21.44000 -0.04000 -0.18657 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.41510 40.46080 -0.04570 -0.11295 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.03670 42.98140 0.05530 0.12866 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金美元 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 新光全球生技醫療基金(美元) 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 新光全球債券基金(A累積)美元 10.67340 10.67180 0.00160 0.01499 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.62470 10.64130 -0.01660 -0.15600 新光全球債券基金(B配息)美元 10.08500 10.08310 0.00190 0.01884 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.02640 10.04200 -0.01560 -0.15535 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.58000 9.68000 -0.10000 -1.03306 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 新光吉星貨幣市場基金 15.49990 15.49970 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 新光多重資產基金(A累積)美元 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 21.15000 20.99000 0.16000 0.76227 新光亞洲精選基金-新台幣 21.83000 21.70000 0.13000 0.59908 新光店頭基金 21.58000 21.49000 0.09000 0.41880 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 新光特選內需收益ETF基金 21.14000 21.19000 -0.05000 -0.23596 新光創新科技基金 12.67000 12.64000 0.03000 0.23734 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.28620 10.26360 0.02260 0.22020 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.61720 10.61650 0.00070 0.00659 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.08990 10.09270 -0.00280 -0.02774 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.43550 9.41840 0.01710 0.18156 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.70770 9.70710 0.00060 0.00618 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.22160 9.22480 -0.00320 -0.03469 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.10150 41.18340 -0.08190 -0.19887 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.59990 43.63000 -0.03010 -0.06899 新光澳幣八年期保本基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 新光澳幣十年期保本基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.64290 10.64060 0.00230 0.02162 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.48990 9.48730 0.00260 0.02741 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.52330 9.51750 0.00580 0.06094 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.48950 10.48310 0.00640 0.06105 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.47350 10.46640 0.00710 0.06784 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49640 9.48990 0.00650 0.06849 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.45960 9.45190 0.00770 0.08147 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.42350 10.41500 0.00850 0.08161 瑞銀全球創新趨勢基金 7.30000 7.27000 0.03000 0.41265 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.66940 10.65450 0.01490 0.13985 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.58540 9.62990 -0.04450 -0.46210 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.51530 10.49750 0.01780 0.16956 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.57290 9.60540 -0.03250 -0.33835 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.64120 9.67090 -0.02970 -0.30711 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.60490 10.58280 0.02210 0.20883 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.95540 14.93060 0.02480 0.16610 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72670 8.75580 -0.02910 -0.33235 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.56500 41.48750 0.07750 0.18680 群益10年期以上金融債ETF基金 41.61320 41.57000 0.04320 0.10392 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.43200 42.29570 0.13630 0.32225 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.42750 42.30390 0.12360 0.29217 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.65200 43.58550 0.06650 0.15257 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 41.97320 41.89590 0.07730 0.18450 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 45.39160 45.27740 0.11420 0.25222 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 46.82050 46.87280 -0.05230 -0.11158 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.16640 45.06030 0.10610 0.23546 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.61530 10.62580 -0.01050 -0.09882 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.24570 44.20270 0.04300 0.09728 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.56140 40.45900 0.10240 0.25310 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45160 11.45060 0.00100 0.00873 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28770 10.25330 0.03440 0.33550 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.45450 12.17060 0.28390 2.33267 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.24250 9.00170 0.24080 2.67505 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.75000 9.49000 0.26000 2.73973 群益大印度基金N-新臺幣 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 群益大印度基金-人民幣 13.97740 13.96960 0.00780 0.05584 群益大印度基金-美元 13.05150 13.00060 0.05090 0.39152 群益大印度基金-新臺幣 12.61000 12.56000 0.05000 0.39809 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.09450 12.11170 -0.01720 -0.14201 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.58040 11.55820 0.02220 0.19207 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.81600 10.83140 -0.01540 -0.14218 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.44810 9.43000 0.01810 0.19194 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.70700 9.72080 -0.01380 -0.14196 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.51420 8.49790 0.01630 0.19181 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.03120 9.04400 -0.01280 -0.14153 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.18750 8.17180 0.01570 0.19212 群益中小型股基金 44.07000 43.98000 0.09000 0.20464 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.16170 10.10490 0.05680 0.56210 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.36700 9.28350 0.08350 0.89945 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.95490 8.87510 0.07980 0.89914 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.65810 8.60970 0.04840 0.56216 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.98000 7.90900 0.07100 0.89771 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.62980 7.56180 0.06800 0.89926 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.52760 10.52340 0.00420 0.03991 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.58040 11.57570 0.00470 0.04060 群益中國高收益債券基金-美元 11.18900 11.18030 0.00870 0.07782 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44680 10.43880 0.00800 0.07664 群益中國新機會基金N-人民幣 7.97040 7.75590 0.21450 2.76564 群益中國新機會基金N-美元 7.26690 7.04760 0.21930 3.11170 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.92000 7.68000 0.24000 3.12500 群益中國新機會基金-人民幣 7.06860 6.87840 0.19020 2.76518 群益中國新機會基金-美元 7.76980 7.53540 0.23440 3.11065 群益中國新機會基金-新臺幣 7.56000 7.33000 0.23000 3.13779 群益平衡王基金 19.11380 19.05900 0.05480 0.28753 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.47000 6.45000 0.02000 0.31008 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.07100 12.08220 -0.01120 -0.09270 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.43980 11.41210 0.02770 0.24272 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.38320 10.39280 -0.00960 -0.09237 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.83920 9.81550 0.02370 0.24145 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.29790 10.31600 -0.01810 -0.17546 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.08240 10.09800 -0.01560 -0.15449 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.16040 9.17650 -0.01610 -0.17545 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.14570 9.15990 -0.01420 -0.15502 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.35770 10.37590 -0.01820 -0.17541 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.39880 10.41490 -0.01610 -0.15459 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.32200 9.33840 -0.01640 -0.17562 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.78560 9.80070 -0.01510 -0.15407 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.09280 11.07900 0.01380 0.12456 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.68420 7.67470 0.00950 0.12378 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.61590 10.61070 0.00520 0.04901 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.44110 10.43190 0.00920 0.08819 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.65790 10.64850 0.00940 0.08828 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.89630 9.89140 0.00490 0.04954 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.83190 9.82320 0.00870 0.08857 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.03610 10.02720 0.00890 0.08876 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.61600 10.61080 0.00520 0.04901 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.44110 10.43180 0.00930 0.08915 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.65780 10.64840 0.00940 0.08828 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.89630 9.89150 0.00480 0.04853 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.83190 9.82320 0.00870 0.08857 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.03610 10.02720 0.00890 0.08876 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.56570 9.54490 0.02080 0.21792 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 群益全球關鍵生技基金-美元 15.65240 15.61830 0.03410 0.21833 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.73000 15.70000 0.03000 0.19108 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.23000 12.13000 0.10000 0.82440 群益印度中小基金N-人民幣 11.49210 11.45940 0.03270 0.28536 群益印度中小基金N-美元 9.57850 9.51940 0.05910 0.62084 群益印度中小基金N-新臺幣 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526 群益印度中小基金-人民幣 15.55750 15.51330 0.04420 0.28492 群益印度中小基金-美元 13.69980 13.61530 0.08450 0.62063 群益印度中小基金-新臺幣 16.15000 16.05000 0.10000 0.62305 群益多利策略組合基金 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 群益多重收益組合基金 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128 群益多重資產組合基金 15.50000 15.47000 0.03000 0.19392 群益安家基金 23.88600 23.94870 -0.06270 -0.26181 群益安穩貨幣市場基金 16.14940 16.14920 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.29000 21.42000 -0.13000 -0.60691 群益亞太中小基金 10.77000 10.68000 0.09000 0.84270 群益亞太新趨勢平衡基金 16.53000 16.40000 0.13000 0.79268 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.48500 10.47570 0.00930 0.08878 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.78030 7.77340 0.00690 0.08876 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.18660 10.17750 0.00910 0.08941 群益店頭市場基金 89.38000 89.42000 -0.04000 -0.04473 群益東方盛世基金 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460 群益東協成長基金-人民幣 13.20220 13.16850 0.03370 0.25591 群益東協成長基金-美元 11.50580 11.43800 0.06780 0.59276 群益東協成長基金-新臺幣 11.60000 11.53000 0.07000 0.60711 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.59820 11.60310 -0.00490 -0.04223 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.91280 10.91220 0.00060 0.00550 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.44570 10.44540 0.00030 0.00287 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.57600 9.58000 -0.00400 -0.04175 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.01320 9.01270 0.00050 0.00555 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.62530 8.62510 0.00020 0.00232 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.80130 10.80100 0.00030 0.00278 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.37100 9.37500 -0.00400 -0.04267 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.17330 9.17280 0.00050 0.00545 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.63570 9.63550 0.00020 0.00208 群益長安基金 27.97000 28.07000 -0.10000 -0.35625 群益美國新創亮點基金N-美元 10.17410 10.18980 -0.01570 -0.15408 群益美國新創亮點基金-美元 15.39080 15.41470 -0.02390 -0.15505 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.15000 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10.80290 -0.03040 -0.28141 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.54490 10.53930 0.00560 0.05313 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.75990 10.75430 0.00560 0.05207 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.02760 11.05880 -0.03120 -0.28213 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.79450 10.78890 0.00560 0.05191 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.77250 10.80290 -0.03040 -0.28141 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.54480 10.53930 0.00550 0.05219 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.82060 12.81400 0.00660 0.05151 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.63510 11.61350 0.02160 0.18599 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.54870 11.52570 0.02300 0.19955 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67030 8.66580 0.00450 0.05193 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.93330 8.91670 0.01660 0.18617 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.45950 8.44270 0.01680 0.19899 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.12750 10.10880 0.01870 0.18499 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.88330 9.86500 0.01830 0.18550 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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9.74000 0.02000 0.20534 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.69000 28.58000 0.11000 0.38488 德信中國精選成長基金 11.70000 11.46000 0.24000 2.09424 德信台灣主流中小基金 18.36000 18.20000 0.16000 0.87912 德信萬保貨幣市場基金 11.97820 11.97800 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 31.18000 31.03000 0.15000 0.48340 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.69950 10.69130 0.00820 0.07670 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.60340 10.59130 0.01210 0.11424 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70830 11.70810 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.91000 14.84000 0.07000 0.47170 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.94000 17.81000 0.13000 0.72993 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.70800 10.72400 -0.01600 -0.14920 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.11180 16.13590 -0.02410 -0.14936 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.36440 8.35460 0.00980 0.11730 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.19870 11.18560 0.01310 0.11711 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.10610 12.09200 0.01410 0.11661 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.11620 14.09970 0.01650 0.11702 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.37000 17.24000 0.13000 0.75406 摩根中小基金 21.03000 20.94000 0.09000 0.42980 摩根中國A股基金 14.54000 14.06000 0.48000 3.41394 摩根中國A股基金(美元) 11.20000 10.84000 0.36000 3.32103 摩根中國亮點基金 12.71000 12.47000 0.24000 1.92462 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.50410 11.29880 0.20530 1.81701 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.69040 12.48560 0.20480 1.64029 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.68110 9.50850 0.17260 1.81522 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.35970 13.12110 0.23860 1.81845 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.33680 15.08970 0.24710 1.63754 摩根台灣金磚基金-累積型 18.84000 18.81000 0.03000 0.15949 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.84000 18.81000 0.03000 0.15949 摩根台灣增長基金 47.94000 47.79000 0.15000 0.31387 摩根平衡基金 27.54000 27.55000 -0.01000 -0.03630 摩根全球α基金 18.55000 18.51000 0.04000 0.21610 摩根全球平衡基金 16.19350 16.12280 0.07070 0.43851 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.50980 9.48610 0.02370 0.24984 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60710 10.58510 0.02200 0.20784 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.01870 9.99280 0.02590 0.25919 摩根多元入息成長基金-累積型 11.64020 11.61110 0.02910 0.25062 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.35340 10.32660 0.02680 0.25952 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.76660 10.70930 0.05730 0.53505 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.19380 14.11810 0.07570 0.53619 摩根亞洲基金 58.57000 58.06000 0.51000 0.87840 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.49290 8.47840 0.01450 0.17102 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98410 9.97060 0.01350 0.13540 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.83380 8.81770 0.01610 0.18259 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.86230 12.84030 0.02200 0.17134 摩根東方內需機會基金 18.53000 18.37000 0.16000 0.87099 摩根東方科技基金 31.40000 31.04000 0.36000 1.15979 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.99000 11.90000 0.09000 0.75630 摩根金龍收成基金 21.35000 21.06000 0.29000 1.37702 摩根第一貨幣市場基金 15.12550 15.12530 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.24000 14.14000 0.10000 0.70721 摩根新金磚五國基金 12.78000 12.65000 0.13000 1.02767 摩根新絲路基金 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181 摩根新興35基金 13.61000 13.47000 0.14000 1.03935 摩根新興日本基金 23.41000 23.31000 0.10000 0.42900 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.24200 7.21520 0.02680 0.37144 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.54690 9.51550 0.03140 0.32999 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37740 9.34210 0.03530 0.37786 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.08170 11.04070 0.04100 0.37135 摩根新興科技基金 50.24000 49.99000 0.25000 0.50010 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.78800 8.74280 0.04520 0.51700 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.40400 9.35970 0.04430 0.47331 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.86610 8.82010 0.04600 0.52154 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.43430 10.38060 0.05370 0.51731 摩根龍揚基金 31.90000 31.46000 0.44000 1.39860 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 摩根環球股票收益基金-累積型 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30280 9.29530 0.00750 0.08069 摩根總收益組合基金-累積型 11.47380 11.46450 0.00930 0.08112 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.03000 20.80000 0.23000 1.10577 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60980 12.60970 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.54090 10.55550 -0.01460 -0.13832 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.49970 10.47470 0.02500 0.23867 聯邦中國龍基金 24.20000 24.18000 0.02000 0.08271 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.51080 12.48370 0.02710 0.21708 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.70510 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1.22574 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.60000 20.41000 0.19000 0.93092 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.68000 18.50000 0.18000 0.97297 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.97000 12.84000 0.13000 1.01246 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.72000 14.58000 0.14000 0.96022 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.66000 15.50000 0.16000 1.03226 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.64000 14.50000 0.14000 0.96552 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.76000 9.66000 0.10000 1.03520 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.67000 14.53000 0.14000 0.96352 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.67000 12.55000 0.12000 0.95618 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.78000 12.65000 0.13000 1.02767 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.76000 8.67000 0.09000 1.03806 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.29000 13.16000 0.13000 0.98784 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.29000 19.22000 0.07000 0.36420 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.04000 17.97000 0.07000 0.38954 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.12000 13.08000 0.04000 0.30581 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.11000 14.05000 0.06000 0.42705 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.06000 13.01000 0.05000 0.38432 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.88000 0.03000 0.38071 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 聯博貨幣市場基金 15.03260 15.03240 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.19360 11.16500 0.02860 0.25616 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.03970 14.00380 0.03590 0.25636 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.64120 7.62180 0.01940 0.25453 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.01510 10.00210 0.01300 0.12997 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.38100 10.36190 0.01910 0.18433 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.00000 9.98680 0.01320 0.13217 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.09550 10.08270 0.01280 0.12695 瀚亞中小型股基金 19.55000 19.55000 0.00000 0.00000 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.11000 11.81000 0.30000 2.54022 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.83000 12.49000 0.34000 2.72218 瀚亞巴西基金 6.01000 5.91000 0.10000 1.69205 瀚亞外銷基金 37.88000 37.89000 -0.01000 -0.02639 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.74000 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9.23640 9.17900 0.05740 0.62534 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.84720 10.71050 0.13670 1.27632 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.70990 11.67600 0.03390 0.29034 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.20480 10.06150 0.14330 1.42424 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.54190 10.36990 0.17200 1.65865 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.15610 8.10000 0.05610 0.69259 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.28280 8.31410 -0.03130 -0.37647 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.71660 8.63900 0.07760 0.89825 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.28190 8.19920 0.08270 1.00863 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.99390 7.90880 0.08510 1.07602 瀚亞電通網基金 14.40000 14.36000 0.04000 0.27855 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.02060 14.00010 0.02050 0.14643 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.60080 10.60830 -0.00750 -0.07070 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.82420 9.80940 0.01480 0.15088 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.48960 11.47280 0.01680 0.14643 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.12170 10.12890 -0.00720 -0.07108 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 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