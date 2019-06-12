貿易戰不停 美國豆農轉向其他亞洲買家

美中貿易戰協商持續推延，中國自去年便開始降低對美國大豆的採購，為求生存，美國豆農正致力尋找亞洲各地新的出口買家，並推動相關的農產銷售。

自全球兩大經濟體之間的貿易戰開始延燒，中國對美國商品徵收報復性關稅後，美國大豆出口在 2018 年下跌約 16%，大豆價格持續保持低位。

美國大豆協會 (North Soyon Association) 主任 Monte Peterson 在北達科他州種植作物，他表示當地大豆價格約為每蒲式耳 (bushel)7.36 美元，低於其生產成本。但與此同時，西北太平洋的港口擁有過剩的運力，這條航線也通常是從美國到亞洲的最快路線。在中美貿易戰後，中國再無法透過此港口進行運輸，但 Peterson 表示，對於其他亞洲買家來說十分有利。

「當關稅出現後，這個港口對中國的出口關閉，中國不會再像過去那樣利用那裡運輸貨物。但是我們其他的客戶可以利用這一點。」Peterson 說道。

美國大豆出口委員會營銷高級主管 Paul Burke 則表示，在此種情況下，美國可能永遠無法重新獲來自中國市場的豐厚營利。

「如果我們想要推動市場並消耗庫存，我們需要在非中國市場中取得 100% 的比例。我們現在仍在試圖通過從西北太平洋的港口概念，重新聯繫許多亞洲地區的買家。」Burke 表示。

本週，美國大豆業接待來自南韓、印度、巴基斯坦等國的大豆進口商，期望透過此次參訪來聯繫更多亞洲區買家。報導中指出，此次參訪的資金來自川普政府在去年撥款的 120 億美元資助計畫，期望能藉此減緩貿易戰的衝擊。