有線電視大碗公吃到飽收費將變革 可望低於200元

NCC 今 (12) 日宣布，有線電視實施 25 年的「大碗公吃到飽」收視方式，明年起將有所變革，未來消費者能依據收視習慣選擇付費方式；NCC 表示，明年起全台有線電視系統業者，除改善原提供 2 組以上的基本頻道組合，價格可望低於 200 元，另外也提供新收費標準，包括單頻單買及頻道套餐。

NCC 綜合規劃處競爭政策科長許琦雪表示，兩組基本頻道中，第 1 組基本頻道組合至少要有 13 個頻道，包括原民台、客家台、國會頻道等，收費上限為 200 元，且必須以高畫質或超高畫質播送；第 2 組基本頻道，以前一年訂戶數最高的基本頻道所組成，收費上限 600 元，同樣也需高畫質或超高畫質播送。

NCC 進一步指出，若業者自行組裝第 3 組以上基本頻道組合，內容及品質較第 2 組良好、授權費佔收視費用的一半，經審查後收費金額可低於 600 元。

至於新的收費標準，NCC 要求系統業者提供「單頻單買」或「頻道套餐」，客戶可依需求先選擇收費不超過 200 元的基本頻道，再付費加購「單頻單買」或「頻道套餐」，讓收視方式更多元。

NCC 也說，收視費 600 元上限多年來沒有調整，規範上限可隨物價指數上漲，累積達 3%，由主管機關公告可做相對應的調整。