【華冠投顧】恭喜4994傳奇亮燈漲停板!再創新高!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、4994 傳奇、3037 欣興

台股盤勢分析:

作多是唯一的方向

國際股市漲多拉回下，台北股市早盤下跌 - 2 點開出，上半場在金融股大幅壓抑下，指數一度下跌 - 41 點；下半場電子龍頭台積電領軍下，指數震盪走高，終場小漲 + 7 點作收，收在 10615 點，成交量 1011 億。

下星期台指結算前夕，將是『多方控盤』!! 今天台股在國際股市普遍拉回下，可以逆勢小紅作收；雖然漲幅不大，但是表現已經是可圈可點。基本上今天市場籌碼沒有太大變化，月線也如果翻揚向上；期貨市場法人也持續偏多操作，所以展望下半周… 武傑給投資人的建議還是『作多是唯一的方向』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4994 傳奇、3661 世芯 - KY、3338 泰碩、1809 中釉、3293 鈊象… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6169 昱泉、3147 大綜、2633 台灣高、2201 裕隆、8215 明基材… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。