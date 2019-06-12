〈緯創股東會〉因應貿易戰 在美設廠計畫進行中 東岸與德州機會最大

美中貿易戰火不歇，緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘今 (12) 日股東會後表示，美墨問題讓公司措手不及，內部持續評估在美設廠的可能，而因應大客戶的要求，已調整 1/3 主要銷美產品產線，其餘 2/3 則維持原有配置，美國設廠地點將從東岸、西岸與德州三地選出一地。

雖然美墨關稅問題暫時獲得解決，但林憲銘強調，許多大客戶都提醒公司要多準備備案，因此緯創美國擴廠計畫持續進行中。

緯創美國廠區目前主要是售後服務，林憲銘解釋，該廠不適合做製造，選定擴廠位置將從美國東岸、西岸及德州等地選出，先以租用廠房設立實驗廠區，以因應美國總統川普下次突襲。

林憲銘坦言，企業緊急應變時間最快要 3 個月，應變的成本很高，一般企業搬遷、產線調整，6-9 個月才足夠評估與安排。

林憲銘強調，緯創已跟幾個主要大客戶討論，進行產線配置調整，將 1/3 受關稅影響產品移出中國生產，部分小客戶要求將產線全數搬往馬來西亞或台灣竹科生產，產品數量並不多，但竹科廠已滿載，因此內部還在評估中。

因應美中貿易戰，林憲銘表示，電子業移轉產線，主要仍以東南亞為主，但不會集中某一地區或國家，未來將難見到像中國崑山、重慶等產業聚落，若將東南亞視為一個區域，供應鏈產能配置仍具優勢，緯創已計畫將筆電產線移往東南亞、PC 不會調整、手機業務則還在評估。

林憲銘認為，緯創全球布局很廣，除中國外，還包含馬來西亞、菲律賓、印度、竹科、捷克等第，公司對今年營運仍具信心，但恐怕還有很多「警報演習」要準備，將持續做好準備因應。