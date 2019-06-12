董事酬金比一比 國巨比台積電多出1.8倍

今年公司治理議題最熱門話題就是董事酬金，其中領最多的國巨 (2327-TW)， 2018 年的平均董事酬金達 1.142 億元，竟比台積電(2330-TW) 的 4014 萬元多出 1.8 倍，居上市公司之冠。

根據公開資訊觀測站資料，國巨 2018 年稅後純益 338.4 億元，董事酬金總額為 10.28 億元，占稅後純益的 3.03% ，平均董事酬金為 1.142 億元。

據《財訊》報導，國巨董事長陳泰銘 2018 年的董事酬金為 1.565 億元，另一法人董事旭昌興企業公司（共擁有五席董事）的酬金為 8.608 億元，監察人寰泰有限公司則有 1.565 億元。

反觀，台積電 2018 年稅後純益 3511.3 億元，董事酬金總額為 3.78 億元，僅占稅後純益的 0.1%，平均董事酬金為 4014 萬元，在上市公司排名第三，僅次於國巨及中信金（平均為 5430 萬元）。

國巨董事平均年領上億元。(圖表摘自財訊)

國巨去年回饋董事這麼多酬金，員工是否也受到同樣的報酬呢？比較兩間公司，國巨共有 3969 位員工， 2018 年的平均員工薪資費用為 74.9 萬元，平均員工福利費用為 90.2 萬元。至於台積電共有 43220 人， 2018 年的平均員工薪資費用為 200 萬元，平均員工福利費用則為 221.3 萬元，從以上數字可看出，台積電都是國巨的 2 倍以上。

財訊報導指出，再來對照證交所的公司治理評鑑結果，台積電連五年均名列上市公司前 5% 。而國巨在第三屆評鑑名列 81% 至 100% ，第四及第五屆評鑑則落在 66% 至 80% ，顯示國巨的公司治理還有很大進步空間。