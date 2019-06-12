〈南亞股東會〉中國產能銷美不到1% 受影響程度小 下半年市況G20後較明朗

台塑四寶股東會今 (12) 日輪到最後一棒南亞 (1303-TW)，南亞董事長吳嘉昭表示，美中貿易戰已轉為科技戰，造成供應鏈斷鏈隱憂，得待 G20 川習會後，對下半年的市況才會較為明朗；目前南亞在中國的業務中，8 成在當地銷售，外銷至美國的不到 1%，並未直接受到美中貿易關稅影響。

吳嘉昭表示，受到貿易戰影響，電子材料市況去年第 3 季起出現趨緩跡象，且貿易戰已轉變為科技戰，影響整個產業發展，造成供應鏈斷鏈隱憂，仍須觀望 G20 川習會是否有好結果，對下半年的市況才會較為明朗。

吳嘉昭強調，南亞是加工業，佈局以市場為導向，在中國生產的產品 8 成在當地銷售，近 2 成則銷售至東南亞與其他地區，中國產能外銷至美國的不到 1%，沒有直接受到美中貿易關稅影響，且南亞在美國有美國廠供應，在越南也有廠房，產能佈局完整。

南亞目前正在進行的資本支出，除從製程優化方面改善外，海內外投資布局也持續中，目前正推動 600 億元投資計畫，進行中的投資案包括國內的高值化銅箔、聚酯膜、高階珠光紙等，海外則主要為美國 EG 廠、中國的銅箔基板與玻纖布廠擴建，投產後，一年估可創造 500 億元產值，為南亞增添新動能。