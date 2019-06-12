松果購物公發 前5月交易額成長超過100%

創業家 (8477-TW) 轉投資松果購物今 (12) 日宣布正式公開發行，股票代號 6740，松果指出，自 2016 年 5 月開站至今，累積交易額 (GMV) 突破 20 億元里程碑，而今年前 5 月交易額年成長仍超過 100%，維持穩定成長動能，而管理階層目標是讓松果成為「比輕資產還要更輕」的生活社群電商平台。

松果購物指出，去年 GMV 9.26 億元，營業收入為 1.51 億元，每股純益 (EPS)1.32 元，在高度競爭年度仍具獲利能力，今年更延續高成長態勢，前 5 月交易額年增仍超過 100%。

松果從開站初期找到市場行動缺口切入，成為台灣第一個行動原生的 B2B2C 電商平台，搭載著消費行為趨勢成長，並建立「賣方免租金、買方免運費」的市場差異化策略，有效吸引廠商主動加入，奠定存活的基底。

進入摸索成長階段後，松果則是緊跟新崛起的網購生活家居商機，主攻生活家居品類建立平台特色。

確立正軌後，松果目前正持續透握 AI 科技來推動數位廣告整合行動電商機制，從行動用戶體驗、精準流量和會員經營方面著手，目標快速帶動規模化銷售。

展望未來，松果購物董事長郭家齊強調要帶領松果成為「比輕資產還要更輕」的生活社群電商平台，已提出四大經營目標方針，分別為「系統達到高效運營管理」、，「建立平台特色並規模化」、「發揮科技數據的最大價值」和「創造價格外的價值」。