〈可成股東會〉看好今年筆電業務動能 已有穿戴新品量產

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (12) 日召開股東會，董事長洪水樹認為，今年筆電業務成長動能仍不錯，對後市樂觀看待；穿戴產品方面，有些產品已量產，包含美國擴增實境廠 Magic Leap 也是公司客戶，雖然目前在此領域有所斬獲，但營收占比仍較小，需時間耕耘，暫時無法與手機與筆電規模比擬。

對於今年全球手機市場需求可能較去年下滑，洪水樹認為，不同品牌有不同差異，過去幾年筆電未成長甚至下滑，但可成在筆電業務上仍維持成長態勢，他指出，產品還是得看品牌廠的定位，及個別廠商的競爭力。

洪水樹強調，英特爾 CPU 缺貨情況，未來幾個月將會緩解，目前來看，今年筆電業務成長動能仍不錯，對筆電後市樂觀看待。

可成目前除手機、筆電與平板外，去年還新增穿戴產品線。洪水樹表示，有些穿戴產品已開始量產，如美國擴增實境廠 Magic Leap 就是公司客戶，不過，不論 AR/VR/MR 或其他汽車相關消費性電子產品，規模勢必無法與現行手機或筆電比擬，產品線仍需時間沈澱。

洪水樹並說，機構件做到新台幣千億元規模營收，未來勢必得向上尋找動能，除現行產品，也會花更多資源，建立更多核心競爭力、延伸出更多產品，雖然目前在穿戴產品領域也算有所斬獲，但營收占比相對較小。

目前可成擁有的穿戴產品材料能力包括鋁合金、鎂合金與不鏽鋼等，非金屬則包括工程塑膠、碳纖維、玻纖、複合材料等。洪水樹表示，這些材料技術在未來新品上都可能用得到，且很少有企業能擁有這麼多不同的生產技術，讓可成要切入別的領域，顯得更有競爭力。

對於 5G 應用，洪水樹表示，5 將使包括天線穿透、散熱解決方案等機構件設計與製造更複雜，從業務角度來看是好的趨勢，也是未來可帶動新需求成長的好題材。

摺疊手機方面，洪水樹認為，手機擁雙螢幕面板，保護功能要更強，而因中間有線路需相通，對精準度的要求也會提高，加上又是「動件」，機構件的設計與製造上複雜度會提高，但應用增多，對業務拓展也是好事。