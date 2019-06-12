【統一投信】Fed降息預期增溫 有利風險債

由於美國 5 月就業數據與製造業數據皆不如預期，加上近期美債殖利率曲線持續倒掛，資本市場對於美國聯準會（Fed）降息的預期升溫，根據聯邦基金利率期貨顯示，預測 Fed 將在 7 月底會降息一碼的機率已上升至近八成。全球主要央行下半年可能會跟進出現一波支撐經濟的降息潮，資金效應成為近日推升全球股市及風險債上揚的主要動能。

統一全球債券組合基金經理人葉金江表示，儘管美國現階段整體經濟仍處於良好狀態，但有潛在貿易戰不確定風險。目前美國與中國的態度都非常強硬，還沒有重啟貿易協商的跡象，研判美中雙方要在六月底的 G20 高峰會期間做出協議，機率不高。美國對中國後續還有一批三千餘億美元商品清單要加徵關稅，實行的機率已大為提昇。

考慮美中貿易戰加徵關稅的效應，主要機構預估美國第二季 GDP 成長率可能下滑至 1%。聯準會主席鮑爾已表示會採取「適當行動」因應貿易戰風險，對降息抱持開放態度。目前情境強化了市場對降息的預期，美國十年期公債殖利率自 5 月初的 2.5% 下滑至近 21 個月低點 2.08% 後，小幅回升至 2.14%，研判要跌破 2% 的機率不高，美國三個月期國庫券殖利率為 2.24%，依然呈現長短天期倒掛現象。不過，只要聯準會降息，倒掛現象即會解除。預估下半年聯準會降息 2 碼的機率高，理想情境是 9 月及 12 月各降息一次。

葉金江指出，由於美國降息已是大概率事件，美元指數也由 5 月的高點 98 回落至 96 附近。美元不再強勢，且未來有機會趨於緩貶，資金重新流入新興市場，新興國家貨幣反彈，走勢趨於正面，後續有利新興市場債表現，而高收債近期將持續隨股市及油價波動，若有回檔可採取逢低加碼的中長期佈局策略，以賺取較高之息收。

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